Движение поездов нарушено во Франции в день открытия Олимпийских игр

Теги происшествия Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Во Франции в день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов.

Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов. 

Министр транспорта Франции Патрис Вергриете на брифинге сообщил о поджогах близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока. 

Агентство France-Presse сообщило, что ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, однако ограничения на движение сохранятся как минимум до понедельника. 

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Налетели защитники райского сада Борреля и Макрона. Минусуют всех кто критикует.
+40
-13
+27
Судя по новостям, райский сад на глазах превращается в опасные, дикие джунгли!
+42
-19
+23
Ответ Ебздрогыч
Судя по новостям, райский сад на глазах превращается в опасные, дикие джунгли!
Вечером в среду,
После обеда,
Сон для усталых
взрослых людей,
Мы приглашаем,
всех кто отчаен
в дикии Джунгли скорей!!!
Там крокодилы,львы и горилы,
Слон и пантера в зарослях ждут.
Если ты смелый,ловкий и умелый
Джунгли зовут!!!Джунгли ЗОВУУУТ!!!
+16
-3
+13
Там не просто нарушено. Был осушествлен умышленный поджог аппаратуры управления.
+13
-2
+11
Breaking news:
В Париже во время Олимпиады подул ветер!
Возле Эйфелевой башни заметили человека с насморком!
Во время олимпийских игр на вокзале женщину обругали матом!
+21
-14
+7
Ответ Ебздрогыч
Судя по новостям, райский сад на глазах превращается в опасные, дикие джунгли!
Ждём опровержений Пескова о секретных Указах о награждении любителей шпилей Монпелье.
+5
-1
+4
Ответ Иван Алейников
Старался брать отпуск в момент проведения Олимпиады и максимально смотреть легкую атлетику. Но даже трансляции нет сейчас…
Есть на сайте мок
+2
0
+2
Ответ Ozz99
Чего только не сделает спортс ради привлечения патриотов к олимпиаде. Выбирает самые интересные новости для них.
Увы, многое пропустили. Про ограбление австралийских велосипедистов и аргентинских футболистов слова не сказали.
+2
0
+2
Самые крутые, в плане организации, турниры проходили в России.
+4
-2
+2
Ответ Матрос Кот
Там не просто нарушено. Был осушествлен умышленный поджог аппаратуры управления.
"Ой-ой-ой! А кто это сделал?"
+3
-2
+1
Ответ Матрос Кот
Там не просто нарушено. Был осушествлен умышленный поджог аппаратуры управления.
кому-то очень не хочется чтобы олимпиада прошла спокойно и успешно
+3
-2
+1
Создали б уже отдельный раздел с новостями об ужасах олимпийского Парижа.
+6
-5
+1
разруха не в поездах, а в головах
+8
-7
+1
Поджоги близ путей? Легионе ла Либерти ду Франсе борется против тирании режима Макрона и украденных выборов при помощи пропаганды с использованием игроков сборной по футболу.
0
0
0
Российские сми сговорились и будут писать только весь негатив около Олимпиады!
+1
-1
0
Дойчебан решил помочь Франции в организации ЖД движения?
0
0
0
Кто бы мог подумать🤷‍♀️‼️
0
0
0
Ответ Иван Алейников
Старался брать отпуск в момент проведения Олимпиады и максимально смотреть легкую атлетику. Но даже трансляции нет сейчас…
кто хочет тот всегда найдёт - смотрю сейчас по iptv олимпиаду 1-2 евроспорт с русскими комментами и 7 добавочных каналов лайв евроспорта с интершумом
0
0
0
Начинаю догадываться, зачем Макрон так спешил с выборами
+7
-7
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий