Движение поездов нарушено во Франции в день открытия Олимпийских игр
Во Франции в день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов.
Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов.
Министр транспорта Франции Патрис Вергриете на брифинге сообщил о поджогах близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока.
Агентство France-Presse сообщило, что ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, однако ограничения на движение сохранятся как минимум до понедельника.
После обеда,
Сон для усталых
взрослых людей,
Мы приглашаем,
всех кто отчаен
в дикии Джунгли скорей!!!
Там крокодилы,львы и горилы,
Слон и пантера в зарослях ждут.
Если ты смелый,ловкий и умелый
Джунгли зовут!!!Джунгли ЗОВУУУТ!!!
В Париже во время Олимпиады подул ветер!
Возле Эйфелевой башни заметили человека с насморком!
Во время олимпийских игр на вокзале женщину обругали матом!