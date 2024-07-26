Движение поездов нарушено во Франции в день открытия Олимпийских игр

Во Франции в день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов.

Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов.

Министр транспорта Франции Патрис Вергриете на брифинге сообщил о поджогах близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока.

Агентство France-Presse сообщило, что ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, однако ограничения на движение сохранятся как минимум до понедельника.