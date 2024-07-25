Скандал в футболе на Олимпиаде-2024, Марио ушел из «Зенита», хозяева Игр 2030 и 2034, «Спартак» перехватил игрока у «Локо» и другие новости

1. Олимпийский футбольный турнир во Франции стартовал со скандала! Аргентина забила Марокко на 16-й добавленной минуте, сравняв счет – 2:2. Но судья отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки, после чего арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления матча гол аргентинцев все-таки был отменен, а команды доиграли несколько минут.

В итоге Аргентина уступила 1:2. Тренер южноамериканцев Хавьер Маскерано заявил: «Это самый большой цирк, который я видел в жизни». Отреагировал даже Лео Месси.

Франция разгромила США (3:0), Испания одержала победу над Узбекистаном (2:1), Украина уступила Ираку (1:2). Все результаты 1-го тура группового этапа – здесь. Гимн Израиля и игроков сборной освистали в матче с Мали в Париже, на трибунах были флаги Палестины.

2. «Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса. Клуб не устроили кондиции 33-летнего бразильца.

3. В Госдуму РФ внесли законопроект, обязывающий спортсменов знать гимн России и приносить присягу. Предложение внесли депутаты Дмитрий Свищев, Антон Шипулин и другие.

4. Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах. Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры 2034 года, но США могут лишиться Игр, если не признают главенство WADA в борьбе с допингом.

5. Трансферы. «Спартак» перехватил вингера «Ференцвароша» Маркиньоса у «Локо», красно-белые заплатят 5 млн евро, бразилец будет зарабатывать 1,4 млн евро в год. «Галатасарай» предлагал 13 млн евро за Вендела, «Зенит» хочет 20 млн. Федор Чалов не вылетел в Грецию для подписания контракта с ПАОК, он должен принять решение до четверга, греки пока не выплатили отступные ЦСКА за нападающего.

Алексей Миранчук переходит в американскую «Атланту» из итальянской «Аталанты» за 15 млн евро. «Атлетико» и «Жирона» договорились о трансфере украинского форварда Довбика за 38-39 млн евро с учетом бонусов.

6. Во Франции задержали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады, он работает поваром. Сайт МОК начал трансляции соревнований Олимпиады-2024 для зрителей из России. Трехкратную олимпийскую чемпионку по конному спорту Шарлотту Дюжарден отстранили от Игр-2024 из-за жестокого обращения с лошадьми.

7. Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал о конфликте Валерия Карпина и Максима Глушенкова во время товарищеского матча: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце». Так вот почему его не зовут в сборную России?!

8. Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде-2024. Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит Игры из-за проблем со здоровьем.

9. Криштиану Роналду заработает 200 млн евро за следующий сезон в Саудовской Аравии, Неймар и Карим Бензема – по 100, Малком – 18.

10. Роман Ротенберг сообщил, что чемпион мира по дзюдо Арман Адамян вошел в тренерский штаб СКА: «Дзюдо дает навыки, нужные для победы в Кубке Гагарина. Это борьба за шайбу в углах, стыки и единоборства. В рамках правил, разумеется». «Трактор» объявил об уходе Антона Бурдасова. Матвей Мичков взял 39-й номер в «Филадельфии».

Цитаты дня:

Маскерано об организации Олимпиады: «Вчера ограбили Альмаду, сегодня Аргентину забросали петардами. Везде требуют удостоверения, а потом происходит такое – это не районный турнир»

Экс-кандидат в президенты Даванков о Fan ID: «Будем вносить законопроект об отмене, осенью займемся. Вновь увидели пустые трибуны и людей, не имеющих отношения к спорту»

Защитник «Оренбурга» Перес не знал, что «Спартак» называют народной командой: «Мне кажется, «Зенит» популярнее всех в России. Этот бренд знают во многих частях мира»

Роман Ротенберг: «Надо снять фильм об ОИ-2018. Наши индийские партнеры готовы участвовать в проекте. Машков мог бы исполнить роль Знарка»

Глава WADA: «США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга. Это не только спортивная, но и общественная проблема»

Эммануэль Макрон: «Мы будем рады видеть израильских спортсменов в Париже-2024. Они смогут выступить под национальным флагом»

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