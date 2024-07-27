Надаль и Серена поучаствовали в эстафете олимпийского огня. Рафаэль принял факел из рук Зидана
Надаль, Серена и Зидан поучаствовали в финальном этапе эстафы олимпийского огня.
В Париже завершается церемония открытия Олимпиады-2024. Рафаэль Надаль и Серена Уильямс поучаствовали в эстафете олимпийского огня.
Надаль принял факел из рук бывшего футболиста «Реала» и сборной Франции Зинедина Зидана, а потом оказался в лодке с Сереной, Надей Комэнеч и Карлом Льюисом.
Изображения: кадры из трансляции olympics.com
Олимпиада-2024 открыта! Уникальной церемонией: яркой и спорной, с парадом на лодках. Онлайн
Вообще лучшая церемония открытия
но у Рафы рука не устала так долго факел держать?:)
И Селин Дион на Эйфелевой башне.
3 секунды факел подержала и отдала от греха подальше