Надаль и Серена поучаствовали в эстафете олимпийского огня. Рафаэль принял факел из рук Зидана

Надаль, Серена и Зидан поучаствовали в финальном этапе эстафы олимпийского огня.

В Париже завершается церемония открытия Олимпиады-2024. и поучаствовали в эстафете олимпийского огня.

Надаль принял факел из рук бывшего футболиста «Реала» и сборной Франции Зинедина Зидана, а потом оказался в лодке с Сереной, Надей Комэнеч и Карлом Льюисом.

Изображения: кадры из трансляции olympics.com

Олимпиада-2024 открыта! Уникальной церемонией: яркой и спорной, с парадом на лодках. Онлайн