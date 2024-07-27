Надаль и Серена поучаствовали в эстафете олимпийского огня. Рафаэль принял факел из рук Зидана

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Серена Уильямс Рафаэль Надаль ATP WTA Зинедин Зидан Карл Льюис Олимпиада-2024 Надя Комэнеч Теннис

Надаль, Серена и Зидан поучаствовали в финальном этапе эстафы олимпийского огня.

В Париже завершается церемония открытия Олимпиады-2024. Рафаэль Надаль и Серена Уильямс поучаствовали в эстафете олимпийского огня. 

Надаль принял факел из рук бывшего футболиста «Реала» и сборной Франции Зинедина Зидана, а потом оказался в лодке с Сереной, Надей Комэнеч и Карлом Льюисом.

Изображения: кадры из трансляции olympics.com

Олимпиада-2024 открыта! Уникальной церемонией: яркой и спорной, с парадом на лодках. Онлайн

26 комментариев
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Отчасти символично, что именно Зидан передал факел Надалю, т.к. именно Зизу награждал Рафу после его первой победы на Гарросе.
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Серена с Рафой как будто в фильме про Джеймса Бонда мчались на лодке по Сене ночью с олимпийским факелом, очень эффектно выглядело👌🏼
Вообще лучшая церемония открытия
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Круто, конечно...
но у Рафы рука не устала так долго факел держать?:)
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Очень крутая церемония открытия! Самая лучшая и яркая! Очень круто придумали с лодками и кораблями на Сене, музыкальное оформление и номера тоже были на уровне, кроме канкана.
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Ответ Iva_Nova
Круто, конечно... но у Рафы рука не устала так долго факел держать?:)
звучит как анекдот - у теннисиста устала рука
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Уважение организаторам за такой выбор. Рафаэль и Серена как всегда просто супер.👍.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Очень крутая церемония открытия! Самая лучшая и яркая! Очень круто придумали с лодками и кораблями на Сене, музыкальное оформление и номера тоже были на уровне, кроме канкана.
Конь был крутой.
И Селин Дион на Эйфелевой башне.
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Серену укачало бедную(
3 секунды факел подержала и отдала от греха подальше
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Ответ Йенс Мустерманн
Гоатрена не просто на крутой вечеринке, а на крутейшей. 💃🏻 Представляю, как "горит" у няганской допингистки и всех её так называемых "поклонников" от этого. Сначала была унижена в Лондоне 0-6 6-1, теперь во время проведения каждого шлема по Дискавери (экс-Евроспорт) напоминают повторением матчбола и танца Серены с того турнира, а ныне ещё и участие её хозяйки в финальной части эстафеты олимпийского огня, что бывает ещё реже, чем завоевание олимпийской медали.
Конечно, преднизолон круче милдроната
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Ответ Iva_Nova
Круто, конечно... но у Рафы рука не устала так долго факел держать?:)
Я за деда на коляске боялся больше, что факел на него упадет
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Ответ Sergey Smolensky
И всё?
Завязывай с каналом Спас тв)
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Там же судя по новостям дети у зидана взяли факел?? В метро
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Ответ Sergey Smolensky
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Ответ иди поплачь
Зидан - кумир огромного количества людей из России, многие из-за него футбол полюбили. А теперь он на "вражинной" Олимпиаде участвует и несёт факел.... вот это диссонанс сейчас у многих, мне даже жаль их))
тебе лучше себя пожалеть, ибо кроме тебя тут такие умозаключения никто не делал. Либерашки со своей шизой уже стали более отбитыми чем самые закоренелые ватники)
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Ответ John_Doe44
тебе лучше себя пожалеть, ибо кроме тебя тут такие умозаключения никто не делал. Либерашки со своей шизой уже стали более отбитыми чем самые закоренелые ватники)
пожалей меня(
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