Аленичев о «Спартаке»: «У «Лукойла» есть финансовые возможности, но покупают Угальде за 13 млн евро, у которого 13 игр – ноль голов. А «Зенит» почему-то попадает в точку»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Лукойл Манфред Угальде Футбол

Дмитрий Аленичев поделился мыслями о финансовых возможностях «Спартака» и «Зенита».

«Все мы говорим, что у «Зенита» большие финансовые возможности. Они могут футболистов покупать за 20, 25, 30 миллионов евро. Это безумные деньги.

Другие команды российского чемпионата себе такого позволить не могут. Но в прошлом году чемпионами могли стать и «Краснодар», и «Динамо». Они просто упустили чемпионство.

Это говорит о том, что можно бороться с «Зенитом». Это как раз уже вопрос к «Спартаку.

«Спартак» после первого тура – это «Спартак» прошлого года. Одно изменение – появился новый главный тренер.

Состав остался тот же, игра та же – плохая. Если «Спартак» не купит двух-трех квалифицированных футболистов, то не попадет в тройку. Я вам это гарантирую.

При этом у «Лукойла» есть финансовые возможности, но почему-то они покупают футболиста за 13 миллионов евро Угальде, у которого 13 игр – ноль голов. С кого спросить? Это с селекционного отдела надо спрашивать.

Сейчас купили 32-летнего бразильца, у которого семь килограммов лишнего веса. Его даже не взяли на игру в Оренбург.

Купили 25-летнего аргентинца. Неплохой парень, но у него проблемы со здоровьем. Опять с кого спросить? С селекционного отдела.

А «Зенит» почему-то попадает в точку. Надо угадывать с футболистами, а не покупать тех, о ком я сейчас сказал», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

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103 комментария
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Это часть антиспартаковского заговора, инфа 100
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«Зенит» попадает в точку»... Причем, Спартаку - в одну и ту же🤣
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Деньги ещё надо уметь эффективно тратить, а не просто осваивать :)
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Ответ GtSwan
Деньги ещё надо уметь эффективно тратить, а не просто осваивать :)
Какой смысл покупать качественного игрока? Чтобы он закрыл позицию на долгий срок и не было возможности освоить бабки по новой? А так покупаешь полено нонеймовое за 5-10-15-20 кк грина, через три месяца полено уходит в аренду, на лавку, в другой клуб за полцены или бесплатно. А ты продолжаешь "усилять" команду.
Если во времена Федуна хоть какая-то мысль в трансферах была, то сейчас напоминает чат-рулетку. Или бросание дротика в список игроков с расстояния метров в 8, в какого попали такого и купим.
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Злой мешок Зенит мешает бедному и нищему Спартачку хотя бы в топ-4 РПЛ попадать. Непонятно каким образом, но мешает, по мнению пятачков
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Антиспартаковский заговор, безусловно, существует. Беда в том , что в нем принимают участие все игроки, тренеры и функционеры Спартака)
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Ответ rarog
Погляди недавнее видео Васи Инвалида, он прям так и говорит- злой Санкт-Петербург мечтает убить Спартак и осталось всего два-три года до расформирования народной команды)))
Что такое Вася-Инвалид?
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В совете директоров Спартака сидят люди, ни за что не отвечающие, им всё по боку. Иначе как можно оценить назначение физручелы, вылетевшего в Серию Б и ставящего лютейшую ватокату?
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Ответ Крэнг
Это часть антиспартаковского заговора, инфа 100
Погляди недавнее видео Васи Инвалида, он прям так и говорит- злой Санкт-Петербург мечтает убить Спартак и осталось всего два-три года до расформирования народной команды)))
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Ого, кажется, что-то стало проясняться 🧐
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Селекционный отдел селекционным отделом,но тут и от тренера многое зависит."Зенит"при Манчини как-то тоже брал аргентинцев одних и результат был не очень.При Семаке результат появился,так как поиск стал более ориентирован на усиление состава
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Тилль еще был. Тоже ниче так стоил и чото не смог-ссс
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Это потому что багаж Аленичева разбазарили...
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Что я постоянно КБ клоунам доказываю, которые рассказывают нам тут сказки, что только Зенит способен на дорогие покупки. Да нет! Спартачок обладает не меньшим финансированием чем Зенит. Однако селекционная служба у КБ настолько тупая, что тратит большие деньги на покупку всякого шлака. Чего не скажешь о селекции Зенита, который умело распоряжается своим баблом.
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Может нужно работу работать, а не гадать?
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Без прилюдий конечно, но по делу.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Какие-какие спартак - самый популярный клуб в Тушино, Чертаново и Строгино - тратит деньги?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Если свора бандитов отжала нефть у народа - частной она от этого всё равно не стала. Тем более продав контрольный пакет акций народной нефти пиндосам.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Алекперов лично мозолистыми руками добывал всю эту нефть с нуля, да.
А Федун ведра ему подавал...
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Угадывать - это в казино. Здесь работать надо.
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факт
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Ответ Алексей Иванов
У Зенита трансферных провалов не меньше чем у других клубов,а то и больше Просто в любом случае в целом Зенит покупает больше игроков чем другие клубы и более дорогих и логично что некоторые из них выстреливают
Да ну ты брось. Трансферные провалы у Зенита были до Семака - и как раз тогда Зенит выиграл 1 чемпионство за пять лет и три года сидел без ЛЧ.

При Семаке покупки нереально точные, и именно в этом секрет успеха. Азмун, Барриос, Ракицкий, Сантос, все бразилы кроме сбежавшего Альберто, Эракович и тд. Из провалов можно разве что Маркизио назвать, но это был чисто кризисный ход, когда после закрытия ТО подписывали свободого агента, из-за того что Нобоа порвал кресты. В первый сезон Касьера казался фейлом, но теперь-то нет.

А Спартак напротив, это какой-то нереальный трешак. За то время что Семак у руля Зенита, через ФКСМ прошло такое количество неликвида, что сложно поверить. Понсе, Ларсен, Тиль, Крал, Роша, Хендрикс, Шамар - тут уже лямов на 50-60 и нулевой выхлоп.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Когда вернут в бюджет компенсацию за льготы по НДПИ за последние 10 лет, тогда можете хоть из каждого утюга кричать про частные деньги.
А то каждый год одно и то же - Газпром должен выплатить раньше и полностью, а Лукойл ещё за полгода выть начинает что нефть подешевела.
И компенсацию за поставку нефтепродуктов на внутренний рынок тоже вернуть до копейки. А то у нас страна нефтедобывающая, а бензин внутри дорогущий.
Сначала внутри страны пусть по 20 рублей литр, потом только на экспорт разрешать нефть тащить.
Не нравится? - Тишина должна быть в библиотеке. (с)
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Ответ Onion
Что такое Вася-Инвалид?
Известный фрик из Берлина, болеющий за Спартак, породивший много околоспартаковских мемов вроде "Саграда Фамилия", "Мележиков из Пятерочки" и т.п.
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Тот момент, когда один клуб берет толстого пенсионера и подверженного травмам аргентинца суммарно по цене Вендела …. Вот в этом и есть разница , между Спартаком и Зенитом , вот именно в этом
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Ответ doctor3006
Ты интервью хоть читал, школьник?
Как видишь - нет) даже заголовок не удосужился прочитать
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Ответ Словения
Злой мешок Зенит мешает бедному и нищему Спартачку хотя бы в топ-4 РПЛ попадать. Непонятно каким образом, но мешает, по мнению пятачков
Ты интервью хоть читал, школьник?
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+3
спартак нынче такой клуб, в котором тяжело заиграть.
+5
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+3
В Лукойле знают, как нефть продавать и производное от неё, а в футболе они дилетанты, это же сразу видно по их действиям, по их покупкам и медлительности! 5-8 место будет хорошим результатом для них!
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Жора-ипотека как-то сказал "Спартаку нужно усиление, а они ни купили жирного Фернандо". Иногда неочевидный трансфер попадает в точку.
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Аленичев сейчас привел подробности ( 7 кг лишнего веса, проблемы со здоровьем у 25- летнего аргентинца),о которых лично я впервые читаю. Вот кому быть спортивным директором Спартака. Сам потренировал, сам более чем наполовину собрал чемпионский состав Спартака. Аленичев- идеальный спортдир для Спартака, проколов не будет.
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