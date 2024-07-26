Аленичев о «Спартаке»: «У «Лукойла» есть финансовые возможности, но покупают Угальде за 13 млн евро, у которого 13 игр – ноль голов. А «Зенит» почему-то попадает в точку»
Дмитрий Аленичев поделился мыслями о финансовых возможностях «Спартака» и «Зенита».
«Все мы говорим, что у «Зенита» большие финансовые возможности. Они могут футболистов покупать за 20, 25, 30 миллионов евро. Это безумные деньги.
Другие команды российского чемпионата себе такого позволить не могут. Но в прошлом году чемпионами могли стать и «Краснодар», и «Динамо». Они просто упустили чемпионство.
Это говорит о том, что можно бороться с «Зенитом». Это как раз уже вопрос к «Спартаку.
«Спартак» после первого тура – это «Спартак» прошлого года. Одно изменение – появился новый главный тренер.
Состав остался тот же, игра та же – плохая. Если «Спартак» не купит двух-трех квалифицированных футболистов, то не попадет в тройку. Я вам это гарантирую.
При этом у «Лукойла» есть финансовые возможности, но почему-то они покупают футболиста за 13 миллионов евро Угальде, у которого 13 игр – ноль голов. С кого спросить? Это с селекционного отдела надо спрашивать.
Сейчас купили 32-летнего бразильца, у которого семь килограммов лишнего веса. Его даже не взяли на игру в Оренбург.
Купили 25-летнего аргентинца. Неплохой парень, но у него проблемы со здоровьем. Опять с кого спросить? С селекционного отдела.
А «Зенит» почему-то попадает в точку. Надо угадывать с футболистами, а не покупать тех, о ком я сейчас сказал», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.
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Если во времена Федуна хоть какая-то мысль в трансферах была, то сейчас напоминает чат-рулетку. Или бросание дротика в список игроков с расстояния метров в 8, в какого попали такого и купим.
А Федун ведра ему подавал...
При Семаке покупки нереально точные, и именно в этом секрет успеха. Азмун, Барриос, Ракицкий, Сантос, все бразилы кроме сбежавшего Альберто, Эракович и тд. Из провалов можно разве что Маркизио назвать, но это был чисто кризисный ход, когда после закрытия ТО подписывали свободого агента, из-за того что Нобоа порвал кресты. В первый сезон Касьера казался фейлом, но теперь-то нет.
А Спартак напротив, это какой-то нереальный трешак. За то время что Семак у руля Зенита, через ФКСМ прошло такое количество неликвида, что сложно поверить. Понсе, Ларсен, Тиль, Крал, Роша, Хендрикс, Шамар - тут уже лямов на 50-60 и нулевой выхлоп.
А то каждый год одно и то же - Газпром должен выплатить раньше и полностью, а Лукойл ещё за полгода выть начинает что нефть подешевела.
И компенсацию за поставку нефтепродуктов на внутренний рынок тоже вернуть до копейки. А то у нас страна нефтедобывающая, а бензин внутри дорогущий.
Сначала внутри страны пусть по 20 рублей литр, потом только на экспорт разрешать нефть тащить.
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