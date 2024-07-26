Доминик Гашек: «Участие россиян в Олимпиаде – огромная реклама действий страны. Я виню не спортсменов, а МОК, Евросоюз, не запретивший им въезд»

Доминик Гашек раскритиковал участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

На соревнованиях в Париже примут участие 15 россиян в нейтральном статусе.

«Сегодня официально начинаются Олимпийские игры. Я желаю всем нашим спортсменам удачи, желаю, чтобы они с гордостью представляли нашу страну.

К сожалению, многие российские спортсмены, которые никогда не осуждали конфликт, также могут принять участие в Олимпийских играх. Их участие будет огромной рекламой действий России.

Я ни в коем случае не виню спортсменов. Не они устанавливают правила. Я виню и считаю ответственными французских законодателей, которые позволили российским гражданам выступать на своей земле.

Я виню чиновников МОК, которые могли бы запретить эту рекламу. И я обвиняю парламентариев Евросоюза, которые могли бы запретить въезд и публичные выступления российских граждан на территории ЕС», – написал в соцсетях экс-вратарь хоккейного «Спартака» Доминик Гашек.

Сегодня самое необычное открытие Олимпиады в истории. Вот что там будет