Доминик Гашек: «Участие россиян в Олимпиаде – огромная реклама действий страны. Я виню не спортсменов, а МОК, Евросоюз, не запретивший им въезд»

Теги Доминик Гашек МОК Олимпиада-2024 Политика Хоккей

Доминик Гашек раскритиковал участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

На соревнованиях в Париже примут участие 15 россиян в нейтральном статусе.

«Сегодня официально начинаются Олимпийские игры. Я желаю всем нашим спортсменам удачи, желаю, чтобы они с гордостью представляли нашу страну.

К сожалению, многие российские спортсмены, которые никогда не осуждали конфликт, также могут принять участие в Олимпийских играх. Их участие будет огромной рекламой действий России.

Я ни в коем случае не виню спортсменов. Не они устанавливают правила. Я виню и считаю ответственными французских законодателей, которые позволили российским гражданам выступать на своей земле.

Я виню чиновников МОК, которые могли бы запретить эту рекламу. И я обвиняю парламентариев Евросоюза, которые могли бы запретить въезд и публичные выступления российских граждан на территории ЕС», – написал в соцсетях экс-вратарь хоккейного «Спартака» Доминик Гашек.

Сегодня самое необычное открытие Олимпиады в истории. Вот что там будет

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71 комментарий
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Доминик, а как же Израиль?

Нет, нет, тут все хорошо, пусть убивают и участвуют!
+115
-12
+103
Ответ Михаил Ткаченко
Из запоя вышел что ли?
Он с него не выходит)
+61
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+58
Из запоя вышел что ли?
+54
-2
+52
Ответ rzqhbbqd4c
Доминик, а как же Израиль? Нет, нет, тут все хорошо, пусть убивают и участвуют!
Это другое, понимать надо (с)
+45
-6
+39
Откуда у человека такое количество слюны. Брызжет, брызжет, и всё не заканчивается.
+40
-4
+36
Ответ Айхалец
Комментарий удален модератором
Он ещё и сказочный....
+35
-6
+29
Наверное, только сейчас узнал, что Бобровский его рекорд побил и начался новый приступ
+28
0
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Так нет россиян на Олимпиаде? О чем он?
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+22
Каловые рвоты Гашека опасны, может забрызгать окружающих...
+22
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+18
Из 10 714 спортсменов участвующих в ОИ 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
"...многие российские спортсмены, которые никогда не осуждали конфликт, также могут принять участие в Олимпийских играх".
Многие - это сколько? 13? 14?
+15
0
+15
Гашек угашен гашиком
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Гашек - человек с одной мыслью в голове.
+11
0
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Гашек берет новые высоты,скоро речь пойдет о межгалактических турнирах
+11
0
+11
Доминик Гашек: "Жизнь россиян на Земле – огромная реклама действий страны. Я виню не их, а США, Евросоюз, не запретивший им ходить по этой планете, и не переселивших их на Луну".
+10
0
+10
Ответ Айхалец
Комментарий удален модератором
Ага только в Спартаке в любви признавался к России . Это просто типичная флюгер куда политический ветер дует туда и орет ! Изментьься ветер будет кричать что русские самые великие а амеры плохие
+11
-2
+9
«Многие»…15 человек из всего 145 млн населения РФ это многие???Здорово ему шайбами в утюг прилетало в свое время,оклематься до сих пор не может…
+8
0
+8
Ответ rzqhbbqd4c
Доминик, а как же Израиль? Нет, нет, тут все хорошо, пусть убивают и участвуют!
Там есть риск начала вторжения в Ливан во время знаменитого олимпийского перемирия. Вот тогда-то Израиль накажут (нет).
+7
0
+7
В 1936 году, кстати, швейки в ОИ участвовали, ниче так, не обломились - 3 золота и 5 серебряных. Не знаю, австрийский художник им их вручал или нет
+9
-2
+7
🚑🚑🚑💊💊💊🏥🏥🏥
+7
-1
+6
Куда на лечение скидывать товарищу?
+7
-1
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ну дурак дураком, походу пару раз на воротах без шлема стоял все таки
+7
-1
+6
обязательно тут мнение ненормального гашека)
+6
-1
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Да, не только нашим бывшим и прошлым спортсменам лучше не открывать рот, но и легендам прошлого оттуда.
Хотелось бы что бы Губерниев с Гашеком зарубился
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Никак не угомонится‼️
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Опять таблетки не принял !
Или может просроченные ? :)
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Гашеная известь одним словом
+4
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А говорили зря поехали. Не зря, раз полыхает у некоторых одаренных.
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этот дебил даже не знает, что их 15, или слово многие...
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Давно не вякал вот на тебе.
+4
0
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Верни деньги кровавого режима!
+4
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