Тикнизян может перейти в «Спартак». Станкович хочет усилить позицию левого защитника (Иван Карпов)
Наир Тикнизян может перейти в «Спартак».
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Отмечается, что главный тренер Деян Станкович хочет усилить позицию левого защитника и среди других кандидатов клуб изучает возможность трансфера 25-летнего игрока «Локомотива»,
Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян отказался переходить в «Зенит», его не устроило предложение по зарплате.
Наир провел в минувшем сезоне Мир РПЛ 22 матча и совершил 9 (6+3) результативных действий.
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И то, не столько продали, сколько просто за него были уплачены отступные, а повышение зп в Локо его не устроило.