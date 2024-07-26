Тикнизян может перейти в «Спартак». Станкович хочет усилить позицию левого защитника (Иван Карпов)

Наир Тикнизян может перейти в «Спартак».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что главный тренер хочет усилить позицию левого защитника и среди других кандидатов клуб изучает возможность трансфера 25-летнего игрока « »,

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян отказался переходить в «Зенит», его не устроило предложение по зарплате.

провел в минувшем сезоне Мир РПЛ 22 матча и совершил 9 (6+3) результативных действий.

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