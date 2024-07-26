Тикнизян может перейти в «Спартак». Станкович хочет усилить позицию левого защитника (Иван Карпов)

Теги Спартак Локомотив Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян может перейти в «Спартак».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что главный тренер Деян Станкович хочет усилить позицию левого защитника и среди других кандидатов клуб изучает возможность трансфера 25-летнего игрока «Локомотива»,

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян отказался переходить в «Зенит», его не устроило предложение по зарплате.

Наир провел в минувшем сезоне Мир РПЛ 22 матча и совершил 9 (6+3) результативных действий.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

108 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Roman Araslanov
Если Станкович хочет усилить позицию левого защитника, зачем тогда Тавареша в аренду отправил?
Потому что у Таварреша из флангового защитника только прическа Кукурели
+70
-6
+64
Если Станкович хочет усилить позицию левого защитника, зачем тогда Тавареша в аренду отправил?
+68
-6
+62
Ответ </c/>
с Локомотива нужно забирать Пиняева, единственный ценный актив, который стабильно будет прибавлять в стоимости, возможно ещё Батраков с учётом возраста либо Карпукас...
Губу не забудьте закатать
+77
-15
+62
за 10 лямов продать Тикнизяна и сохранить Митая. И все довольны
+35
-4
+31
Ответ Roman
за 10 лямов продать Тикнизяна и сохранить Митая. И все довольны
... кроме Митая)
+31
-1
+30
Это будет топово. Если поезд решили разобрать, то нужно и свой кусок урвать.
+38
-14
+24
Пошли нахрен, мы вам уже Рыбуса отдавали, вот им и пользуйтесь
+19
-5
+14
Месть за Маркиньоса началась
+16
-4
+12
Ответ </c/>
с Локомотива нужно забирать Пиняева, единственный ценный актив, который стабильно будет прибавлять в стоимости, возможно ещё Батраков с учётом возраста либо Карпукас...
А еще карандаш вам подарим,чтоб губу было чем закатывать
+12
-1
+11
Ответ Артём Наконечный
Пошли нахрен, мы вам уже Рыбуса отдавали, вот им и пользуйтесь
Ещенко еще
+9
-1
+8
А как же они год назад боролись за Рябчука, а теперь вот так
+10
-2
+8
Опять 25.Чем он сильнее Хлусевича?
+7
-1
+6
Ответ s_kapa
Губу не забудьте закатать
Бро, без обид. Я за то, что б Локо был топовый и боролся за самые высокие места. Но если ваше руководство решило так самоликвидироваться, то что б и не раскатать. 🤷🏿‍♂️
+10
-4
+6
Ответ Roman Araslanov
Если Станкович хочет усилить позицию левого защитника, зачем тогда Тавареша в аренду отправил?
А зачем нужен игрок, который играет 3 матча, а потом полгода лечится?
+10
-5
+5
Тикнизян идеально бы подошел Спартаку при готовности того годичной давности. Но Наир женился и каждодневный супружеский долг с красавицей женой истощил армянина до физически слабого абрека.Сейчас армянин слабое звено и закрыв глаза в пучине реального времени Амарал готов совершить очередную трансферную ошибку,оставив левый фланг с недвижимым армянским манекеном. Наиру нужны бабки и зарплата 650 тыс евро в Локомотиве издевательски мало ложатся в семейную копилку. Локомотив продлевать его не хочет из-за слабых показателей на поле.Спартак щедр и дает 1,5 милл,потому что он всем дает в клубе начиная от 1,5 милл и далее выше.
+6
-1
+5
Ответ Милдронат Бромантанов
О, ещё один Иуда вырисовывается, ЦСКА - Локомотив - Спартак .. потом, наверное, всё-таки доедет до Питера .. а так рвался в Европу, ага. )
А он уже перешел ? Не рановато про иуду писать ?
+7
-2
+5
О, ещё один Иуда вырисовывается, ЦСКА - Локомотив - Спартак .. потом, наверное, всё-таки доедет до Питера .. а так рвался в Европу, ага. )
+9
-5
+4
Пьяная рыба опять из пруда вынырнула. Отнесите его кто-нибудь обратно в воду!
+5
-1
+4
Нахер он не нужен
+3
0
+3
Ответ Денис Шихов
это не мы брат ,это ваше руководство устроило тотальную распродажу клуба.
Какую "тотальную распродажу"? Кого продали, кроме Глушенкова?
И то, не столько продали, сколько просто за него были уплачены отступные, а повышение зп в Локо его не устроило.
+3
0
+3
Ответ Александр
Ещенко еще
ага точно, хотя Ещ правую бровку вроде в основном закрывал
+4
-1
+3
Ответ Roman Araslanov
Если Станкович хочет усилить позицию левого защитника, зачем тогда Тавареша в аренду отправил?
Станкович лысый, а Тавареш с такой шевелюрой бегает, позавидовал 😁
+3
0
+3
ну правильно, чо там только Хлусевич с Рябчуком, надо ещё Тикнизяна взять, а остальные позиции и так в полном шоколаде!
+3
-1
+2
Рябчук совсем что ли не тянет? Вроде как потенциально топового зщ по меркам лиги привозили прошлым летом,а по факту очередной провал селекции?
+4
-2
+2
надеюсь Локомотив не продешевит.
+2
0
+2
Ответ Roman Araslanov
Если Станкович хочет усилить позицию левого защитника, зачем тогда Тавареша в аренду отправил?
есть мнение,что после вторых крестов стал себя беречь даже на тренировках,поэтому решили отдать в аренду.
+2
0
+2
Ответ Аркадий Аркадич
А зачем нужен игрок, который играет 3 матча, а потом полгода лечится?
Так у него кресты были
+2
0
+2
Карпов?)) Расходимся....главный дискобол росфутбола
+3
-1
+2
А в чём принципиальное отличие от Хлусевича? Тоже, как именно защитник, так себе.
+3
-1
+2
А сколько разговоров про "бюджет", "мешок заваливает деньгами". Запросы вряд ли изменились за месяц.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий