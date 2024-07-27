Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде

Теги происшествия открытие Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде во время открытия Игр‑2024 в Париже.

Знамя неправильно зафиксировали на флагштоке, в результате чего оно поднялось двумя кольцами вверх, а не как в классическом варианте тремя.

Ранее состоялся парад спортсменов, которые проплыли на лодках по реке Сене.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной

Изображение: кадр из трансляции olympics.com

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25 комментариев
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Символично.
Собственно говоря, олимпийские принципы давно перевернули.
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Это и в правду позор. Такие ошибки на таком уровне допускаться не должны.
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Так сказать ,подвели итоги шикарного открытия!бгг
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Очень смешно уже даже по описанию))
Кто видел трансляцию - лицо Макрона показали в этот момент?) Или он как обычно ничего не понял даже?)
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А што вы хочете. Нагнали туда такую толпу фриков - вот всё через одно место и пошло. То самое.
Начиная с погоды, заканчивая вот этим вот.
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Не понос,так золотуха
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Как эпичный конец всей политической церемонии.
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А я ещё подумал, почему поддув флага выключился, и он толком не начал развеваться. Видимо, осознали, что случилось, и решили вырубить, чтобы не очень видно было
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Ответ Viacheslav Khalzov
Просто напомню про нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи
В Сочи на лицо техническая помеха, а тут явный человеческий тупизм
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Ответ Alex1104
Символично. Собственно говоря, олимпийские принципы давно перевернули.
Как говорится все через одно место что не новость для одного движения)
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Ответ Rio de Janeiro
Зато демократичные кольца с запахом свободы в райском саду!
чёрное кольцо символизирующее Африку теперь снизу...
интересно, что то на это скажет Винисиус...
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Ответ Kimbo Slice
В Сочи на лицо техническая помеха, а тут явный человеческий тупизм
В Сочи тоже человеческий тупизм. Ирландский. Но там Эрнст конечно грамотно вырулил на закрытии
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Ответ Viacheslav Khalzov
Просто напомню про нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи
За которое отвечали...ирландские монтажники.
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Ответ Viacheslav Khalzov
Просто напомню про нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи
Даштовыгаварити. И чем дело кончилось?
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Ответ And Justice for All
Это и в правду позор. Такие ошибки на таком уровне допускаться не должны.
Вся ко бывает у нас в Сочи одно кольцо не открылось. Но перевернутый флаг это конечно эпично
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Ответ And Justice for All
Это и в правду позор. Такие ошибки на таком уровне допускаться не должны.
Просто напомню про нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи
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Ну, тупые(с)
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Очень символично. По международному морскому своду сигналов переверутый флаг означает "Терплю бедствие, положение критическое"
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Еенит передаёт привет!
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Это фиаско братан.)
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Отличное начало
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