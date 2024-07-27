Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде

Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде во время открытия Игр‑2024 в Париже.

Знамя неправильно зафиксировали на флагштоке, в результате чего оно поднялось двумя кольцами вверх, а не как в классическом варианте тремя.

Ранее состоялся парад спортсменов, которые проплыли на лодках по реке Сене.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной

Изображение: кадр из трансляции olympics.com