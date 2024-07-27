Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде
Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде во время открытия Игр‑2024 в Париже.
Знамя неправильно зафиксировали на флагштоке, в результате чего оно поднялось двумя кольцами вверх, а не как в классическом варианте тремя.
Ранее состоялся парад спортсменов, которые проплыли на лодках по реке Сене.
Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной
Изображение: кадр из трансляции olympics.com
Собственно говоря, олимпийские принципы давно перевернули.
Кто видел трансляцию - лицо Макрона показали в этот момент?) Или он как обычно ничего не понял даже?)
Начиная с погоды, заканчивая вот этим вот.
интересно, что то на это скажет Винисиус...