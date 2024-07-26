Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии ESPN. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Малкин – 9-й, Кучеров – 17-й, Василевский – 19-й, Дацюк – 22-й

Теги рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Детройт Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Сан-Хосе Лос-Анджелес Павел Дацюк Мартин Бродер Марк-Андре Флери Евгений Малкин Сидни Кросби Здено Хара Патрис Бержерон Александр Овечкин Никлас Лидстрем Данкан Кит Джером Игинла Джо Торнтон Анже Копитар НХЛ Хенрик Лундквист Патрик Кэйн Виктор Хедман Стивен Стэмкос Эрик Карлссон ESPN Джонатан Куик Вегас Никита Кучеров Андрей Василевский Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Остон Мэттьюс Хоккей

Александр Овечкин занял второе место в списке лучших игроков XXI века.

ESPN представил рейтинг из 25 хоккеистов, собранный на основе голосования экспертов.

Список возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место у Александра Овечкина из «Вашингтона», тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

В число лучших вошли пять российских хоккеистов. Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби;

2. Александр Овечкин;

3. Коннор Макдэвид;

4. Патрик Кэйн;

5. Никлас Лидстрем;

6. Нэтан Маккиннон;

7. Мартин Бродер;

8. Хенрик Лундквист;

9. Евгений Малкин;

10. Патрис Бержерон;

11. Здено Хара;

12. Стивен Стэмкос;

13. Леон Драйзайтль;

14. Джо Торнтон;

15. Остон Мэттьюс;

16. Эрик Карлссон;

17. Никита Кучеров;

18. Марк-Андре Флери;

19. Андрей Василевский;

20. Джером Игинла;

21. Анже Копитар;

22. Павел Дацюк;

23. Данкан Кит;

24. Виктор Хедман;

25. Джонатан Куик.

Материалы по теме

62 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мда, Никитоса ставят ниже даже марафонца, Мекса, Стэммера, Ганса, Маккиннона...вентилятор и тот выше, это треш какой-то.
не любят Кучерова хоть ты тресни.
+55
-8
+47
Лундквист в топ 10 серьёзно???? Я конечно уважаю шведа, но с какого перепуга он выше Малкина, Хары, Бержерона, он ведь даже чашку не брал
+29
-2
+27
Дацюк,ниже Копитара??
Да ужжжж..
+23
-6
+17
Ну чем,Драйзайтль,лучше Кучеровп?
Всё это на любителя!
+15
-3
+12
Непонятно, что тут делают Остон Мэтьюс и Эрик Карлссон. Вообще ничего не выиграли. Тот же Мариан Хосса чем хуже их, человек 3 кубка Стенли взял и еще 2 финала. Плюс также был бомбардиром, более 500 шайб забил, более 1100 очков.
Даже Кори Перри тоже выиграл все, что можно
+11
0
+11
Мэттьюс,Карлссон,Стэмкос,Драйз, выше Кучерова???🤡🤡🤡
+10
0
+10
Драйзайтль и Мэттьюз выше Кучерова 😐 интересна аргументация такой расстановки.
+9
-1
+8
ИМХО, пока что, сильнейшая тройка 21 века -
1. Кросби 2. Овечкин 3. Малкин.
Кейну можно 4 место отдать.
Уверен, к концу карьеры МакДи будет выше всех, но пока его место где-то 6-8 ( рейтинг, же, не лучшие хоккеисты прямо сейчас ).
И да, Кучеров и Драйзайтль совсем, уж, неоправданно низко.
Ну и, при всём огромном уважении к Харе и Карлссону, считаю, Данкан Кит круче.
+10
-2
+8
Маккинон выше Малкина, бредятина полная. Как и Лундквист 8й
+8
-2
+6
Всё верно. Кросби и Овечкин своим приходом взорвали лигу. Сейчас же это делает Макдэвид.
+7
-1
+6
Ну Лундквист никак не может быть выше Малкина
+6
0
+6
Первая тройка выглядит очень адекватно, остальное вкусовщина
+8
-3
+5
Подождать пока МакДи и Куч завершат карьеры.
+4
-1
+3
Ответ Сергей Орлов
Что вас удивляет? Копитар выдающийся хоккеист, один из лучших европейцев в истории НХЛ.
Но при всем при этом он не может быть выше Дацюка, потому что Дацюк - ещё более выдающийся хоккеист, и в списке лучших европейцев будет гораздо выше Копитара
+6
-3
+3
Ответ Сергей Орлов
Что вас удивляет? Копитар выдающийся хоккеист, один из лучших европейцев в истории НХЛ.
Один из лучших,но никак не лучше Дацюка!
+4
-1
+3
Надеюсь не будет больше разговоров, что Кучерова недооценивают

Кучеров железный топ4-5, вместе с Малкиным
+3
0
+3
Ответ paha
Надеюсь не будет больше разговоров, что Кучерова недооценивают Кучеров железный топ4-5, вместе с Малкиным
Человек 100 ассистов в регулярке оформил и только 17 место. Сколько еще таких? Гретцки и Макдэвид.
+3
-1
+2
Что тут делает Стамеска?
И почему он выше Куча?!!!
Карлссон и Хара выше Хэдмана и Кита?

Да и вообще рано такой рейтинг всерьез воспринимать.
Скорее всего Макдэвид будет топ-1 по итогам карьеры.
Да и Усач еще выше запрыгнуть может, если листья хоть 1 чашку зацепят (что вряд ли).
+3
-1
+2
Ответ Игорь Гуревич
Дацюк,ниже Копитара?? Да ужжжж..
Да ХАРА уж слишком
+4
-2
+2
Раз есть Василевский и Куик, то и Бобровского могли бы включить. Две везины и плюс одна номинация, кубок Стэнли. Также показал высокий класс в двух командах, что тоже немаловажно.
+3
-1
+2
Ответ Аркадий Коллапсников
Почему из всех 16 человек над Кучеровым именно Драйзайтлю там нельзя быть?)) Уже четверо про это написали
Сразу скажу я живу в Германии и радуюсь победам Эдмонтона только из за Леона, Но! У него нет кубка Стенли, но если МакДи в команде с которым он много вместе играет и набирает кучу очков. У Никитоса нету партнеров такого уровня, но Куч набирает больше очков чем Драйзайтель. И если расценивать статистические показатели, кои важны, то Кучеров индивидуально сильнее Драйзайтеля. Поэтому меня это и удивило, но опять же это чисто субьективное мнениеб как и этот рейтинг.
+4
-2
+2
Стэмкос выше Кучерова...
+5
-3
+2
Дацюк ниже Драйзайтля?
+4
-3
+1
Ответ Сергей Орлов
Что вас удивляет? Копитар выдающийся хоккеист, один из лучших европейцев в истории НХЛ.
Лучше Дацюка?
+2
-1
+1
Ответ Игорь Гуревич
Дацюк,ниже Копитара?? Да ужжжж..
Да там много всего:
Кит и Хара выше Хедмана;
Стэмкос выше Игинлы и т.д.
+1
0
+1
Драйзайтель выше Кучерова, очень странно как по мне
+3
-2
+1
Странный рейтинг
+1
0
+1
бог с ним, с карлссоном, другое амплуа, прямо сравнивать трудно. выше эрик - некритично, не беда.
но как так вышло, что люди, которые как будто бы в здравом уме и твердой память, ставят никитоса ниже стамескина и ниже драйзайтля?
не, ну серьезно?
144 очка за сезон - у немца меньше, у македонца меньше.
53+114 в по за карьеру - у македонца меньше, хотя он играет больше (в том числе шайб(!) меньше, хотя он типа патентованный снайпер), у немца тем более меньше.
34 очка в лучшем п-о - у немца меньше, про македонца и говорить нечего.
по личным наградам всяким никитос тоже впереди.
командные награды македонцу пришли только с никитосом, без него не осилил. про немца и говорить него: пока чашки нет и непонятно, будет ли...
втф?)))
+2
-1
+1
Маккиннон выше Малкина? Очень спорно, Малыч должен быть в пятёрке!
+1
0
+1
Ответ Splin
с чего вдруг?
загугли рейтинг лучших бомбардиров Нхл за всю историю
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий