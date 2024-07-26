Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии ESPN. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Малкин – 9-й, Кучеров – 17-й, Василевский – 19-й, Дацюк – 22-й

Александр Овечкин занял второе место в списке лучших игроков XXI века.

ESPN представил рейтинг из 25 хоккеистов, собранный на основе голосования экспертов.

Список возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место у Александра Овечкина из «Вашингтона», тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

В число лучших вошли пять российских хоккеистов. Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби;

2. Александр Овечкин;

3. Коннор Макдэвид;

4. Патрик Кэйн;

5. Никлас Лидстрем;

6. Нэтан Маккиннон;

7. Мартин Бродер;

8. Хенрик Лундквист;

9. Евгений Малкин;

10. Патрис Бержерон;

11. Здено Хара;

12. Стивен Стэмкос;

13. Леон Драйзайтль;

14. Джо Торнтон;

15. Остон Мэттьюс;

16. Эрик Карлссон;

17. Никита Кучеров;

18. Марк-Андре Флери;

19. Андрей Василевский;

20. Джером Игинла;

21. Анже Копитар;

22. Павел Дацюк;

23. Данкан Кит;

24. Виктор Хедман;

25. Джонатан Куик.