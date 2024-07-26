Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии ESPN. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Малкин – 9-й, Кучеров – 17-й, Василевский – 19-й, Дацюк – 22-й
Александр Овечкин занял второе место в списке лучших игроков XXI века.
ESPN представил рейтинг из 25 хоккеистов, собранный на основе голосования экспертов.
Список возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место у Александра Овечкина из «Вашингтона», тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».
В число лучших вошли пять российских хоккеистов. Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Сидни Кросби;
2. Александр Овечкин;
3. Коннор Макдэвид;
4. Патрик Кэйн;
5. Никлас Лидстрем;
6. Нэтан Маккиннон;
7. Мартин Бродер;
8. Хенрик Лундквист;
9. Евгений Малкин;
10. Патрис Бержерон;
11. Здено Хара;
12. Стивен Стэмкос;
13. Леон Драйзайтль;
14. Джо Торнтон;
15. Остон Мэттьюс;
16. Эрик Карлссон;
17. Никита Кучеров;
18. Марк-Андре Флери;
19. Андрей Василевский;
20. Джером Игинла;
21. Анже Копитар;
22. Павел Дацюк;
23. Данкан Кит;
24. Виктор Хедман;
25. Джонатан Куик.
не любят Кучерова хоть ты тресни.
Да ужжжж..
Всё это на любителя!
Даже Кори Перри тоже выиграл все, что можно
1. Кросби 2. Овечкин 3. Малкин.
Кейну можно 4 место отдать.
Уверен, к концу карьеры МакДи будет выше всех, но пока его место где-то 6-8 ( рейтинг, же, не лучшие хоккеисты прямо сейчас ).
И да, Кучеров и Драйзайтль совсем, уж, неоправданно низко.
Ну и, при всём огромном уважении к Харе и Карлссону, считаю, Данкан Кит круче.
Кучеров железный топ4-5, вместе с Малкиным
И почему он выше Куча?!!!
Карлссон и Хара выше Хэдмана и Кита?
Да и вообще рано такой рейтинг всерьез воспринимать.
Скорее всего Макдэвид будет топ-1 по итогам карьеры.
Да и Усач еще выше запрыгнуть может, если листья хоть 1 чашку зацепят (что вряд ли).
Кит и Хара выше Хедмана;
Стэмкос выше Игинлы и т.д.
но как так вышло, что люди, которые как будто бы в здравом уме и твердой память, ставят никитоса ниже стамескина и ниже драйзайтля?
не, ну серьезно?
144 очка за сезон - у немца меньше, у македонца меньше.
53+114 в по за карьеру - у македонца меньше, хотя он играет больше (в том числе шайб(!) меньше, хотя он типа патентованный снайпер), у немца тем более меньше.
34 очка в лучшем п-о - у немца меньше, про македонца и говорить нечего.
по личным наградам всяким никитос тоже впереди.
командные награды македонцу пришли только с никитосом, без него не осилил. про немца и говорить него: пока чашки нет и непонятно, будет ли...
втф?)))