«Ньюкасл» продал Лонгстаффа «Лидсу» за 12 млн фунтов и бонусы
«Ньюкасл» продал Шона Лонгстаффа в «Лидс Юнайтед».
По данным BBC, трансфер полузащитника осуществлен за 12 млн фунтов и бонусы.
27-летний игрок подписал четырехлетний контракт, рассчитанный до лета 2029 года.
Лонгстафф выступал за «Ньюкасл» с 2018 года. На счету англичанина более 200 матчей за клуб во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь.
Фото: leedsunited.com
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Лидса»
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