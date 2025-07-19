«Ньюкасл» продал Лонгстаффа «Лидсу» за 12 млн фунтов и бонусы

«Ньюкасл» продал Шона Лонгстаффа в «Лидс Юнайтед».

По данным BBC, трансфер полузащитника осуществлен за 12 млн фунтов и бонусы.

27-летний игрок подписал четырехлетний контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Лонгстафф выступал за «Ньюкасл » с 2018 года. На счету англичанина более 200 матчей за клуб во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь .

Фото: leedsunited.com