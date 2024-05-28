Тедеско о невызове Куртуа на Евро-2024: «Тибо только вернулся на поле – мы посчитали, что он не готов. Он лучше знает свой организм и был честен с самого начала»
Доменико Тедеско объяснил невызов Тибо Куртуа на Евро-2024.
Голкипер «Реала» не попал в заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы. Отметим, что ранее Куртуа, перенесший несколько травм по ходу сезона, заявлял, что пропустит турнир.
«Тибо был честен с самого начала. Он знает свое тело лучше, чем кто-либо другой.
Он только что вернулся на поле, а матчи каждые три или четыре дня на большом турнире – это совсем другое дело. Мы приняли это во внимание и посчитали, что он не готов к чемпионату Европы», – сказал главный тренер сборной Бельгии.
Перед началом сезона Куртуа получил травму крестообразных связок колена и перенес операцию, а затем вновь был прооперирован после повреждения мениска. Тибо вернулся на поле в начале мая и провел 4 матча в Ла Лиге, не пропустив ни в одном из них – ожидается, что бельгиец сыграет в финале Лиги чемпионов.
Ну и понятно, что Тедеско не раздувает конфликт, о котором всем и так известно