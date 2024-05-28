Тедеско о невызове Куртуа на Евро-2024: «Тибо только вернулся на поле – мы посчитали, что он не готов. Он лучше знает свой организм и был честен с самого начала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа Доменико Тедеско Здоровье Евро-2024 Футбол

Доменико Тедеско объяснил невызов Тибо Куртуа на Евро-2024.

Голкипер «Реала» не попал в заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы. Отметим, что ранее Куртуа, перенесший несколько травм по ходу сезона, заявлял, что пропустит турнир.

«Тибо был честен с самого начала. Он знает свое тело лучше, чем кто-либо другой.

Он только что вернулся на поле, а матчи каждые три или четыре дня на большом турнире – это совсем другое дело. Мы приняли это во внимание и посчитали, что он не готов к чемпионату Европы», – сказал главный тренер сборной Бельгии.

Перед началом сезона Куртуа получил травму крестообразных связок колена и перенес операцию, а затем вновь был прооперирован после повреждения мениска. Тибо вернулся на поле в начале мая и провел 4 матча в Ла Лиге, не пропустив ни в одном из них – ожидается, что бельгиец сыграет в финале Лиги чемпионов. 

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12 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
То есть для финала лиги чемпионов 1 июня он готов, а для Евро, которое начнется через 2 недели уже нет? Интересненько...
примерно так
+5
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+5
Ответ Ебздрогыч
То есть для финала лиги чемпионов 1 июня он готов, а для Евро, которое начнется через 2 недели уже нет? Интересненько...
Один матч за две недели или 7-8 матчей за месяц. Не кажется, что немного разная нагрузка?
Ну и понятно, что Тедеско не раздувает конфликт, о котором всем и так известно
+2
0
+2
Странно что Вандевордта не вызвали.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Явно чушь. Он мог бы начать турнир в запасе и постепенно входить в ритм.
Это не ФМ, брат.
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Ответ Isa Babaev
Анчи выпускает Тибо на полные матче, а этот гений тренерского цеха который ничего в своей жизни не выиграл решил, что он не готов
Кто бы мог знать о внутренней кухне Реала и здоровье Куртуа, как не болельщик Барсы :)
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