Тедеско о невызове Куртуа на Евро-2024: «Тибо только вернулся на поле – мы посчитали, что он не готов. Он лучше знает свой организм и был честен с самого начала»

Доменико Тедеско объяснил невызов Тибо Куртуа на Евро-2024.

Голкипер « » не попал в заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы. Отметим, что ранее Куртуа, перенесший несколько травм по ходу сезона, заявлял, что пропустит турнир.

« был честен с самого начала. Он знает свое тело лучше, чем кто-либо другой.

Он только что вернулся на поле, а матчи каждые три или четыре дня на большом турнире – это совсем другое дело. Мы приняли это во внимание и посчитали, что он не готов к чемпионату Европы», – сказал главный тренер сборной .

Перед началом сезона Куртуа получил травму крестообразных связок колена и перенес операцию, а затем вновь был прооперирован после повреждения мениска. Тибо вернулся на поле в начале мая и провел 4 матча в , не пропустив ни в одном из них – ожидается, что бельгиец сыграет в финале Лиги чемпионов.