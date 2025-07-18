Мостовой о 1-м матче «Динамо» при Карпине: «Вообще не было моментов, ни в чем не превосходили «Балтику», одна из самых неважных игр за последнее время»

Александр Мостовой прокомментировал ничью «Динамо» и «Балтики» (1:1).

Эта игра стала первой официальной для Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо ».

– Не показалось ли, что «Динамо» ни в чем не превосходило «Балтику»?

– Показалось. Показалось, что бело-голубые ни в чем не превосходили гостей, я думаю, что это одна из самых неважных игр «Динамо» за последнее время.

Я прогнозировал победу «Динамо» со счетом 2:1, потому что играли дома, шум, гам, но мы увидели, что «Балтика» колючая команда, смогла забить, а потом неплохо оборонялась.

Если мне кто-то скажет, что у «Динамо» были моменты... Как по мне, вообще ничего не было. «Балтика » справилась с давлением, – сказал экс-игрок сборной России Мостовой.