Мостовой о 1-м матче «Динамо» при Карпине: «Вообще не было моментов, ни в чем не превосходили «Балтику», одна из самых неважных игр за последнее время»
Александр Мостовой прокомментировал ничью «Динамо» и «Балтики» (1:1).
Эта игра стала первой официальной для Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».
– Не показалось ли, что «Динамо» ни в чем не превосходило «Балтику»?
– Показалось. Показалось, что бело-голубые ни в чем не превосходили гостей, я думаю, что это одна из самых неважных игр «Динамо» за последнее время.
Я прогнозировал победу «Динамо» со счетом 2:1, потому что играли дома, шум, гам, но мы увидели, что «Балтика» колючая команда, смогла забить, а потом неплохо оборонялась.
Если мне кто-то скажет, что у «Динамо» были моменты... Как по мне, вообще ничего не было. «Балтика» справилась с давлением, – сказал экс-игрок сборной России Мостовой.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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