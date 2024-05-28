Глава Федерации фигурного катания Армении не подтвердила переход Титовой: «Мы ничего не знаем об этом»
В Федерации фигурного катания Армении не подтвердили переход Софьи Титовой.
Ранее о том, что 15-летняя россиянка Титова будет представлять Армению, сообщил «Матч ТВ».
«У нашей федерации нет такой информации о смене гражданства Титовой. Мы ничего не знаем об этом», – сказала президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян в комментарии для Metaratings.
Несмотря на это, по информации Sports, фигуристка действительно переходит в Армению.
Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.
А Федерация Армении может и не знать.
Титова тоже армянка в пятом колене или будет легально жить в Армении 3 года для получения гражданства?
а чё так можно было?
Чиризано поперхнулся круассаном
похоже ответТАТ важнее.
Тогда придется двоих искать.