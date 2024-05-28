Глава Федерации фигурного катания Армении не подтвердила переход Титовой: «Мы ничего не знаем об этом»

Теги сборная России переходы сборная Армении Мелания Степанян Софья Титова Федерация фигурного катания Армении Фигурное катание

В Федерации фигурного катания Армении не подтвердили переход Софьи Титовой.

Ранее о том, что 15-летняя россиянка Титова будет представлять Армению, сообщил «Матч ТВ».

«У нашей федерации нет такой информации о смене гражданства Титовой. Мы ничего не знаем об этом», – сказала президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян в комментарии для Metaratings.

Несмотря на это, по информации Sports, фигуристка действительно переходит в Армению.

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.

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57 комментариев
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Главное что Плющенко все порешал.
А Федерация Армении может и не знать.
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Казахстан тоже от перехода Самоделкиной отмахивался до предыдущей недели. Правда, у СС их паспорт, им отмахаться не удалoсь.
Титова тоже армянка в пятом колене или будет легально жить в Армении 3 года для получения гражданства?
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то есть человек получил открепление БЕЗ ведома федерации Армении??

а чё так можно было?
Чиризано поперхнулся круассаном
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Ответ Леди Брэкнелл
Вот и славно )) И Плющ, и Соня на Мальдивах, им сейчас не до этого. А кто вбросил-то? Жуков опять?
Матч ТВ, а там Янкины уши всегда торчат.
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Открепление получила без запроса от Федерации Армении, интересно. Или матч что-то мутит на пару с Яной.
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Ответ Katerina Sunny
У Самоделкиной гражданство с того года, а пока казахи не завершили бумажную волокиту, никуда не перешла.
У Казахстана вроде была какая-то переделка структуры федерации. Из-за этого они не могли подать запрос. В Армении наверно такой ситуации нет.
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Узнает Степанян, когда Титова уже начнёт ездить на соревнования и выступать под флагом Армении.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Главное что Плющенко все порешал. А Федерация Армении может и не знать.
Может это Рудковская все порешала 🫤🫤🫤
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Сейчас Плющенко позвонит, и узнают
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Ответ Андрей Шабанов
то есть человек получил открепление БЕЗ ведома федерации Армении?? а чё так можно было? Чиризано поперхнулся круассаном
Вы уверены, что получил? Может " Матч ТВ" ответит на все вопросы, если это не их провокация.
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Ответ Lennuci
Матч ТВ, а там Янкины уши всегда торчат.
Да больше на Рудковскую похоже 🫤🫤
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Мы ничего не знаем о такой федерации и о таком виде спорта.
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В Казахстане помнится тоже ничего не знали про Самоделкину
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Такая инфа просто так не появляется. Может хотели громкость убавить, или вообще чтобы по тихому пока процесс перехода идёт, а потом как там и была. Любят наши раздуть до вселенских масштабов..
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+3
Ответ Lennuci
Казахстан тоже от перехода Самоделкиной отмахивался до предыдущей недели. Правда, у СС их паспорт, им отмахаться не удалoсь. Титова тоже армянка в пятом колене или будет легально жить в Армении 3 года для получения гражданства?
они и щас его не особо спешат подтверждать и регистрировать её
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Ответ Katerina Sunny
А в ФФКР непривычно шустрые и на этом основании открепление дали? ВНЖ и иностранцы получают.
А его дали?
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Жуков написал, что она только вид на жительство получила. А подняли шум, как будто ей уже эюгп дали 😂
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Ответ Мороженко
Откуда инфо, что порешал?
С небесной канцелярии позвонили 🔔🔔🔔
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Ответ Андрей Шабанов
то есть человек получил открепление БЕЗ ведома федерации Армении?? а чё так можно было? Чиризано поперхнулся круассаном
А что слышно от нашей федерации? странно, что ее никто не спросил.
похоже ответТАТ важнее.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И вы, фанат Плющенко, не верите в его возможности ?
Я верю в официльную информацию, ни опровержения, ни подтверждения не было. Так как вы можете утверждать, что он порешал что-то?
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Ответ Lennuci
Комментарий удален модератором
Все-то вы о Плюще знаете )))) Он вообще в курсе, что тут спортс кипит второй час? 😂
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Ответ Karamazoff
Пьедестал ЧМ-26 1. Титова 2. Самоделкина Третьим кого отправим?!
Титова не попадает на ОИ-26 по возрасту, соответственно и на ЧМ тоже
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Одни незнайки.
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А кто запрос от армян тогда подавал или Титову ещё не отпустили?
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Так федерации Армении и не обязательно быть в курсе. Если Титова получила армянский паспорт, то они будут обязаны принять её.
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Они хоть когда-то что-то знают?
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Вот и славно )) И Плющ, и Соня на Мальдивах, им сейчас не до этого. А кто вбросил-то? Жуков опять?
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Ответ Мороженко
Титова не попадает на ОИ-26 по возрасту, соответственно и на ЧМ тоже
Вот, блин.
Тогда придется двоих искать.
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Ответ Леди Брэкнелл
Жуков написал, что она только вид на жительство получила. А подняли шум, как будто ей уже эюгп дали 😂
А в ФФКР непривычно шустрые и на этом основании открепление дали? ВНЖ и иностранцы получают.
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Ответ Леди Брэкнелл
А его дали?
Если верить новостям здесь, то дали.
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