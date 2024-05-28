Глава Федерации фигурного катания Армении не подтвердила переход Титовой: «Мы ничего не знаем об этом»

В Федерации фигурного катания Армении не подтвердили переход Софьи Титовой.

Ранее о том, что 15-летняя россиянка Титова будет представлять Армению, сообщил «Матч ТВ».

«У нашей федерации нет такой информации о смене гражданства Титовой. Мы ничего не знаем об этом», – сказала президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян в комментарии для Metaratings.

Несмотря на это, по информации Sports, фигуристка действительно переходит в Армению.

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.