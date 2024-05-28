Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. УНИКС сыграет с ЦСКА во 2-м матче серии

Теги результаты ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня состоится второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС на домашней арене сыграет с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Второй матч

УНИКС – ЦСКА
Дата проведения
28 мая, 19.30
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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4 комментария
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За Уникс 🤘🤘🤘
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При всем уважении и симпатиях к ЦДКА, но думаю, что сегодня игру заберет УНИКС.
ЦСКА и так на тоненького забрал первый матч. Сегодня казанцы должны собраться и достать всё из себя ради победы. Да и судейство будет более лояльным к хозяевам.
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Ответ Alex
ВТБлее.Смысл играть, когда там оборзевшие конявые,которым законы не писаны
Все плачешь и сопли на кулак мотаешь? Ты главное не останавливайся смеши народ!
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