Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. УНИКС сыграет с ЦСКА во 2-м матче серии
Сегодня состоится второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС на домашней арене сыграет с московским ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 28 мая, 19.30
ЦСКА ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
ЦСКА и так на тоненького забрал первый матч. Сегодня казанцы должны собраться и достать всё из себя ради победы. Да и судейство будет более лояльным к хозяевам.