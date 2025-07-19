Генич о матерной речи Черданцева из-за Челистини: «Георгий Владимирович прав! И по форме, и по содержанию 😉»

Константин Генич поддержал Георгия Черданцева.

Черданцев комментировал игру за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром » (1:0). Он назвал швейцарского тренера ЦСКА итальянцем.

Сегодня Георгий снова настоял на своем: «Челестини – и-таль-я-нец ! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский».

Затем Черданцев выступил с матерной речью насчет предъявленных претензий из-за того, что он назвал Челестини итальянцем. Комментатор ответил : «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский – государственный язык Швейцарии».

«Георгий Владимирович прав! И по форме, и по содержанию 😉», – оценил комментатор «Матч ТВ» Генич речь коллеги Черданцева в телеграм-канале.