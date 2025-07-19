Генич о матерной речи Черданцева из-за Челистини: «Георгий Владимирович прав! И по форме, и по содержанию 😉»
Константин Генич поддержал Георгия Черданцева.
Черданцев комментировал игру за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:0). Он назвал швейцарского тренера ЦСКА итальянцем.
Сегодня Георгий снова настоял на своем: «Челестини – и-таль-я-нец! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский».
Затем Черданцев выступил с матерной речью насчет предъявленных претензий из-за того, что он назвал Челестини итальянцем. Комментатор ответил: «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский – государственный язык Швейцарии».
«Георгий Владимирович прав! И по форме, и по содержанию 😉», – оценил комментатор «Матч ТВ» Генич речь коллеги Черданцева в телеграм-канале.
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