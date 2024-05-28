Ротенберг о «России 25»: «Вся страна переживала за сборную, хочу поблагодарить «Матч ТВ» за прекрасное освещение игр. Нас смотрели 295,9 млн человек, а суммарный охват КХЛ – 1,1 млрд»

Теги Авангард ФХР Сборная России по хоккею с шайбой телевидение Кубок Первого канала КХЛ Барыс Кубок Гагарина Роман Ротенберг детский хоккей Матч ТВ Академия Михайлова сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил о большом интересе к матчам сборной «России 25».

Сборная «России 25» в мае провела один матч против команды Казахстана и четыре игры с командой Беларуси, одержав победы во всех встречах.

«Сегодня подводим итоги Лига Ставок Большого тура сборной. Некоторые цифры на приведенной картинке требуют пояснения. 5,2 миллиона – это общее количество людей, которое смотрело матчи нашей команды по ТВ и в интернете.

Хочу еще раз поблагодарить каналы «Матч ТВ» за прекрасное освещение игр сборной – благодаря профессионалам-телевизионщикам все зрители смогли поболеть за нашу команду у экранов под отличную картинку и интересный комментарий.

295,9 миллиона – это количество пользователей, кто смотрел трансляции, читал о нас в СМИ, блогах, телеграм-каналах и других соцсетях. Эти данные мы получили от компании «Медиалогия», которая в автоматическом режиме занимается мониторингом СМИ и соцсетей.

Для сравнения, КХЛ отмечает, что ее суммарный охват – 1,1 миллиарда человек. Такое количество подписчиков были охвачены Лигой за время всего сезона.

Очень рад, что за сборную переживала вся страна, хотя во время клубного сезона, конечно, болельщики смотрят прежде всего новости о жизни своей любимой команды.

Сборная действительно объединяет людей, что мы увидели и во время этого тура сборной, и в прошлом году, и на Кубке Первого канала. После возвращения на чемпионаты мира число суммарного медийного охвата возрастет еще больше.

Отмечу так же, что во время тура сборной воспитанники хоккейной школы «Красная машина Юниор» 2014 и 2015 годов рождения занимались с детьми из разных клубов трех стран.

В Астане с воспитанниками «Барыса» 2013 года рождения, в Омске – с ребятами из «Академии Авангарда» 2014 года рождения, в Туле – с игроками «Академии Михайлова», в Минске – из школы «Динамо» – «Динамо-Джуниверс».

Федерация хоккея России будет расширять международное сотрудничество в сфере детского хоккея для более глубокого обмена опытом. Мы получили максимально положительные отзывы от всех участников этих мастер-классов и, конечно, планируем развивать эту практику и в дальнейшем», – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг

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56 комментариев
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Целый миллиард переживал , кто же победит , казахи или сборная 25 ? Больше людям заняться было нечем. Рома , у тебя уже рецидив. Болезнь прогрессирует. Срочно на анализы , это скорее всего заразно судя по Назарову, Кожевникову и прочим адептам твоей секты.
+63
0
+63
🤣🤣🤣да что там страна-вся вселенная
+41
0
+41
Вся страна переживала??? В моем окружение пару десятков человек, которые любят хоккей. Ни один даже не знал, что вы там где то с кем то играете🤣🤣🤣
+31
-2
+29
Ответ IVAN-67
Целый миллиард переживал , кто же победит , казахи или сборная 25 ? Больше людям заняться было нечем. Рома , у тебя уже рецидив. Болезнь прогрессирует. Срочно на анализы , это скорее всего заразно судя по Назарову, Кожевникову и прочим адептам твоей секты.
Думаешь они занесли заразу ему через задний проход, когда нализывали?
+25
-3
+22
Не знаю. Из моих знакомых не кто не знает
такую сборную.....Рома завязывать пора ....
По береги себя немного....
+13
-1
+12
ахахахахахаха, 295,9 миллиона – это количество пользователей, кто смотрел трансляции, читал о нас в СМИ, блогах, телеграм-каналах и других соцсетях.
Для сравнения три матча серии «Рейнджерс» и «Флориды» в среднем посмотрели 2,2 миллиона зрителей.
Вы осознаёте, что матчи команды под рук-вом Ротена в сотни раз популярнее НХЛ?!
+11
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+11
Я уверен и во вселенной Марвел даже Доктор Стрендж открывал портал для просмотра другим цивилизациям...
+6
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+6
СКА вылетел, думаешь теперь этого клоуна будет меньше на спортсе…. и тут на тебе - Россия 25
+4
0
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летает человек в облаках и не кто его не спустит с облаков без парашюта..пограничники с праздником
+6
-2
+4
Ловите наркомана!
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+3
"... он ещё танцует?"(С)
+3
0
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Даже инопланетяне смотрели.
+3
0
+3
А Роману не откажешь в находчивости - посчитать в охват болельщиков всех, кто заходил в новости на спортсе, чтобы поржать над его очередными перлами.
+2
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+2
а где остальные 6 миллиардов
+1
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"Опять двадцать пять".
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Не надоело ещё в клоуна играть.....😄😉
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Сиксиллиона
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Про миллиарды я же пошутил вчера(
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Остановите его кто-нибудь
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Я не смотрел
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Как же он надоел!!!
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1 миллиард посмотрел, ещё один на подходе ©
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Всё, прорвало дамбу
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Есть инсайт. Недавно к Роман Борисовичу тайно прилетали представители НФЛ. Три дня брали у него уроки. Хотят раскрутить супербоул до 10 ярдов зрителей. Ведь Роман же смог раскрутить суперсерию.
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Супер серия удалась!!! 🤣🤣🤣
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Все в психиатрическом диспансере в Туле и все в Новинках в Минске смотрели и смеялись.
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„Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.“ — Козьма Петрович Прутков
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Забыл добавить, что ЧМ по сравнению с играми сборной и рядом не стоял. Случайно нажал на кнопку, попал в статистику, шикарная система подсчёта.
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Нас смотрели 295,9 млн человек, а суммарный охват КХЛ – 1,1 млрд»

144,2 миллиона Россия население за 2022 год.

о каких таки просмотрах говорит не понятно
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Пояснил по-пацански
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