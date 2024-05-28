Ротенберг о «России 25»: «Вся страна переживала за сборную, хочу поблагодарить «Матч ТВ» за прекрасное освещение игр. Нас смотрели 295,9 млн человек, а суммарный охват КХЛ – 1,1 млрд»

Роман Ротенберг заявил о большом интересе к матчам сборной «России 25».

Сборная «России 25» в мае провела один матч против команды Казахстана и четыре игры с командой Беларуси, одержав победы во всех встречах.

«Сегодня подводим итоги Лига Ставок Большого тура сборной. Некоторые цифры на приведенной картинке требуют пояснения. 5,2 миллиона – это общее количество людей, которое смотрело матчи нашей команды по ТВ и в интернете.

Хочу еще раз поблагодарить каналы «Матч ТВ» за прекрасное освещение игр сборной – благодаря профессионалам-телевизионщикам все зрители смогли поболеть за нашу команду у экранов под отличную картинку и интересный комментарий.

295,9 миллиона – это количество пользователей, кто смотрел трансляции, читал о нас в СМИ, блогах, телеграм-каналах и других соцсетях. Эти данные мы получили от компании «Медиалогия», которая в автоматическом режиме занимается мониторингом СМИ и соцсетей.

Для сравнения, отмечает, что ее суммарный охват – 1,1 миллиарда человек. Такое количество подписчиков были охвачены Лигой за время всего сезона.

Очень рад, что за сборную переживала вся страна, хотя во время клубного сезона, конечно, болельщики смотрят прежде всего новости о жизни своей любимой команды.

действительно объединяет людей, что мы увидели и во время этого тура сборной, и в прошлом году, и на Кубке Первого канала. После возвращения на чемпионаты мира число суммарного медийного охвата возрастет еще больше.

Отмечу так же, что во время тура сборной воспитанники хоккейной школы «Красная машина Юниор» 2014 и 2015 годов рождения занимались с детьми из разных клубов трех стран.

В Астане с воспитанниками « » 2013 года рождения, в Омске – с ребятами из «Академии Авангарда» 2014 года рождения, в Туле – с игроками « », в Минске – из школы «Динамо» – «Динамо-Джуниверс».

Федерация хоккея России будет расширять международное сотрудничество в сфере детского хоккея для более глубокого обмена опытом. Мы получили максимально положительные отзывы от всех участников этих мастер-классов и, конечно, планируем развивать эту практику и в дальнейшем», – написал главный тренер сборной «России 25» .