Ультрас «Наполи» адресовали баннер Осимхену: «Оборванец, помни, что здесь играл Марадона! Невежество всегда будет править твоей жизнью»

Болельщики «Наполи» адресовали резкое послание Виктору Осимхену.

Ранее стало известно, что форвард близок к переходу на постоянной основе в «Галатасарай», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Ультрас из группы Curva A разместили баннер возле замка Кастель-Нуово в Неаполе.

Надпись на нем гласит: «Невежество всегда будет править в твоей жизни... Оборванец, помни, что здесь играл Марадона !»

Фото: calcionapoli24

«Наполи» включит в трансфер Осимхена штраф за продажу форварда в другой клуб Серии А. С «Галатасараем» сталось согласовать процент от перепродажи