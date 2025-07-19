Ультрас «Наполи» адресовали баннер Осимхену: «Оборванец, помни, что здесь играл Марадона! Невежество всегда будет править твоей жизнью»
Болельщики «Наполи» адресовали резкое послание Виктору Осимхену.
Ранее стало известно, что форвард близок к переходу на постоянной основе в «Галатасарай», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.
Ультрас из группы Curva A разместили баннер возле замка Кастель-Нуово в Неаполе.
Надпись на нем гласит: «Невежество всегда будет править в твоей жизни... Оборванец, помни, что здесь играл Марадона!»
Фото: calcionapoli24
«Наполи» включит в трансфер Осимхена штраф за продажу форварда в другой клуб Серии А. С «Галатасараем» сталось согласовать процент от перепродажи
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Calcionapoli24
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