Кассано заявил, что Леау играет, «чтобы впечатлить девушек». Вингер «Милана» ответил: «Он так меня любит 😭»
Рафаэл Леау отреагировал на очередную критику со стороны Антонио Кассано.
«Леау любит играть в футбол, чтобы впечатлить девушек. Он не делает этого ради клуба и своих партнеров по команде.
Он не заинтересован в победах», – сказал экс-форвард «Милана» в программе Viva el Futbol.
Португалец ответил на высказывание Кассано в своем аккаунте в X.
Вингер опубликовал картинку с частью цитаты и написал: «Он так сильно меня любит». Рафаэл сопроводил пост тремя плачущими эмодзи: «😭😭😭».
Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц. Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «🤡🤡»
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25988 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Corriere della Sera
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости