Кассано заявил, что Леау играет, «чтобы впечатлить девушек». Вингер «Милана» ответил: «Он так меня любит 😭»

Рафаэл Леау отреагировал на очередную критику со стороны Антонио Кассано.

«Леау любит играть в футбол, чтобы впечатлить девушек. Он не делает этого ради клуба и своих партнеров по команде.

Он не заинтересован в победах», – сказал экс-форвард «Милана » в программе Viva el Futbol.

Португалец ответил на высказывание Кассано в своем аккаунте в X.

Вингер опубликовал картинку с частью цитаты и написал : «Он так сильно меня любит». Рафаэл сопроводил пост тремя плачущими эмодзи: «😭😭😭».

Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц. Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «🤡🤡»