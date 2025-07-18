Карпин про 1:1 с «Балтикой»: «Все в «Динамо» плохо сыграли. Если так атаковать – будешь терять мяч и бегать назад. Позитивных моментов не вижу»
Матч команд в Москве в 1-м туре Мир РПЛ закончился вничью (1:1).
– Прежде всего не получилось в атаке. То, что готовили, не получилось.
– Пропустили на 12‑й минуте. Из‑за чего это произошло?
– Обычно из‑за чего это происходит? Из‑за ошибок.
– Можете назвать первый тайм Фернандеса провальным?
– Да нет, если провальный, то у всей команды. Кого‑то выделять, что провалил тайм, неправильно. У кого‑то одного точно не провальный матч.
Если так атаковать, то не будешь ничего создавать, будешь терять мяч и бегать назад. То, что мы готовили, не получилось. Из‑за чего? Это я буду уже говорить игрокам.
– Иван Сергеев сегодня вышел в старте, но был совершенно незаметен. Это проблема Сергеева или всей команды?
– Кто‑то был чуть лучше, кто‑то чуть лучше, но глобально – все плохо сыграли.
– Хотя бы один позитивный момент?
– Нет, не вижу. По обороне – ок, кроме некоторых индивидуальных ошибок, – сказал главный тренер «Динамо.
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