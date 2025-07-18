«Рома» близка к покупке Уэсли у «Фламенго» за 25 млн евро и бонусы. У «Зенита» нет шансов на трансфер (Фабрицио Романо)
Интересующий «Зенит» Уэсли Франса близок к трансферу в «Рому».
Ранее сообщалось, что римский клуб сделал «Фламенго» предложение на сумму около 25 млн евро. Столько же за 21-летнего правого защитника готов был заплатить «Зенит». Напомним, в июне бразильцы отклонили предложение петербуржцев – утверждалось, что клуб потребовал 30 млн евро.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, римляне направили предложение на 25 млн евро плюс бонусы. Соглашение считается достигнутым.
Подчеркивается, что сам Уэсли хочет перейти лишь в «Рому», у «Зенита» нет шансов на трансфер.
Однако «Фламенго» продаст футболиста только тогда, когда найдет ему замену.
Статистику Уэсли можно изучить здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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