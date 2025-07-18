«Рома» близка к покупке Уэсли у «Фламенго» за 25 млн евро и бонусы. У «Зенита» нет шансов на трансфер (Фабрицио Романо)

Интересующий «Зенит» Уэсли Франса близок к трансферу в «Рому».

Ранее сообщалось, что римский клуб сделал «Фламенго» предложение на сумму около 25 млн евро. Столько же за 21-летнего правого защитника готов был заплатить «Зенит ». Напомним, в июне бразильцы отклонили предложение петербуржцев – утверждалось, что клуб потребовал 30 млн евро.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , римляне направили предложение на 25 млн евро плюс бонусы. Соглашение считается достигнутым.

Подчеркивается, что сам Уэсли хочет перейти лишь в «Рому», у «Зенита» нет шансов на трансфер.

Однако «Фламенго » продаст футболиста только тогда, когда найдет ему замену.

Статистику Уэсли можно изучить здесь .