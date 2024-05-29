Тарасенко остался без очков в 6-м подряд матче в плей-офф. У него 5 бросков и «+1» за 10:37 в 4-й игре с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко остался без очков в 6-м подряд матче в плей-офф.

Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями в четвертой игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2).

В 15 матчах в этом плей-офф НХЛ у россиянина 5 (2+3) баллов.

Сегодня Тарасенко (10:37, 1:24 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

4 комментария
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Ответ PavelPro
10 минут всего сыграл. Его отцепили от звена Баркова, как я понимаю ?
Да , играл сегодня в 3 звене, и надо сказать был очень остр и хорош на обоих сторонах площадки . Очень полезен не смотря на статистику
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10 минут всего сыграл. Его отцепили от звена Баркова, как я понимаю ?
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Владимир еще скажет свое слово.
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Ответ PavelPro
10 минут всего сыграл. Его отцепили от звена Баркова, как я понимаю ?
Увы, но не тянет Володя ни в первом, ни во втором звене. Да и сегодня, вроде пытается, а химии откуда бы взяться, нет взаимодействия с партнёрами
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