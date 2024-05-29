Тарасенко остался без очков в 6-м подряд матче в плей-офф. У него 5 бросков и «+1» за 10:37 в 4-й игре с «Рейнджерс»

Владимир Тарасенко остался без очков в 6-м подряд матче в плей-офф.

Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями в четвертой игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с « » (3:2 ОТ, 2-2).

В 15 матчах в этом плей-офф у россиянина 5 (2+3) баллов.

Сегодня Тарасенко (10:37, 1:24 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.