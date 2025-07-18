Гафин про 1:1 с «Балтикой»: «Ожидали большего. Уверен, «Динамо» будет прогрессировать»
В «Динамо» подвели итоги матча с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.
«Ожидали большего, не удалось победить, к сожалению.
Впереди 29 туров, нам есть в чем прибавлять. Уверен, что команда будет прогрессировать», — сказал председатель совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.
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