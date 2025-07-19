«Байер» в 1-м матче при тен Хаге проиграл 1:5 молодежной команде «Фламенго». К перерыву счет был 0:4
«Байер» Эрика тен Хага крупно проиграл молодежной команде «Фламенго».
Товарищеский матч завершился со счетом 1:5, после первого тайма счет был 0:4. Единственный мяч в составе леверкузенцев забил 17-летний вингер Монтрелл Калбрет.
Это первый матч «Байера» во главе с Эриком тен Хагом. Бывший тренер «МЮ» возглавил клуб 1 июля.
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Байера»
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