«Байер» в 1-м матче при тен Хаге проиграл 1:5 молодежной команде «Фламенго». К перерыву счет был 0:4

«Байер» Эрика тен Хага крупно проиграл молодежной команде «Фламенго».

Товарищеский матч завершился со счетом 1:5, после первого тайма счет был 0:4. Единственный мяч в составе леверкузенцев забил 17-летний вингер Монтрелл Калбрет.

Это первый матч «Байера » во главе с Эриком тен Хагом. Бывший тренер «МЮ» возглавил клуб 1 июля.