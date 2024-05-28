Куртуа не вызван на Евро-2024. Де Брюйне, Лукаку, Доку, Опенда, Троссард, Витцель – в заявке Бельгии
Назван состав сборной Бельгии на Евро-2024.
Главный тренер Доменико Тедеско включил в список 25 футболистов, хотя недавно УЕФА разрешил брать на турнир 26 игроков.
В состав сборной Бельгии попали:
Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»), Томас Камински («Лутон»);
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Ваут Фас («Лестер»), Аксель Витцель («Атлетико»), Максим де Кейпер («Брюгге»), Тома Менье («Трабзонспор»), Зено Дебаст, Ян Вертонген (оба – «Андерлехт»), Артюр Теате («Ренн»);
Полузащитники: Амаду Онана («Эвертон»), Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб»), Астер Вранкс («Вольфсбург»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Орель Мангаля («Ноттингем Форест»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Артюр Вермерен («Атлетико»);
Нападающие: Доди Лукебакио («Севилья»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Лои Опенда («РБ Лейпциг»), Леандро Троссард («Арсенал»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Ромелу Лукаку («Рома»).
Таким образом, в список не вошел вратарь «Реала» Тибо Куртуа, о непопадании которого в заявку уже было известно ранее. В прошлом году у Куртуа и Тедеско случился конфликт.
Также не вызван нападающий «Фенербахче» Миши Батшуайи, забивший 12 голов в текущем розыгрыше чемпионата Турции.
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