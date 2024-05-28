Куртуа не вызван на Евро-2024. Де Брюйне, Лукаку, Доку, Опенда, Троссард, Витцель – в заявке Бельгии

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Назван состав сборной Бельгии на Евро-2024.

Главный тренер Доменико Тедеско включил в список 25 футболистов, хотя недавно УЕФА разрешил брать на турнир 26 игроков.

В состав сборной Бельгии попали:

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»), Томас Камински («Лутон»);

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Ваут Фас («Лестер»), Аксель Витцель («Атлетико»), Максим де Кейпер («Брюгге»), Тома Менье («Трабзонспор»), Зено Дебаст, Ян Вертонген (оба – «Андерлехт»), Артюр Теате («Ренн»);

Полузащитники: Амаду Онана («Эвертон»), Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб»), Астер Вранкс («Вольфсбург»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Орель Мангаля («Ноттингем Форест»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Артюр Вермерен («Атлетико»);

Нападающие: Доди Лукебакио («Севилья»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Лои Опенда («РБ Лейпциг»), Леандро Троссард («Арсенал»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Ромелу Лукаку («Рома»).

Таким образом, в список не вошел вратарь «Реала» Тибо Куртуа, о непопадании которого в заявку уже было известно ранее. В прошлом году у Куртуа и Тедеско случился конфликт.

Также не вызван нападающий «Фенербахче» Миши Батшуайи, забивший 12 голов в текущем розыгрыше чемпионата Турции.
  

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46 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Если Бельгия провалится - Тедеско это сразу припомнят
Припомнят, что? Куртуа сам виноват, что не едет на Евро. Разругался с тренером, футболисты встали на сторону Тедеско.
+48
-3
+45
Правильно делает, пример Франции и Бензема показывает, что лучше без токсиков
+26
-5
+21
Если Бельгия провалится - Тедеско это сразу припомнят
+28
-18
+10
Ян вертонген неожиданно
+7
0
+7
Какой Тьемуэ Бакайоко? Он вообще француз. Вызван Йохан Бакайоко из ПСВ
+5
0
+5
Да никто ничего ему не припомнит.
Только желтая пресса будет месяцок бухтеть.
Просидел полсезона на травме, разругался со многими, абсолютно понятный выбор.
+4
-1
+3
Сомнительнооооо ну океееей… (голосом Тинькова)
+3
-1
+2
Выглядит слабенько, а в обороне совсем все печально
+2
0
+2
Средненький составчик то у бельгийцев, кроме КДБ и зацепиться не за кого
+3
-1
+2
Ответ Alihan Abdiraikhanov
Я всегда думал что Витцель полузащитник. А почему нету Троссарда, вроде шикарный сезон выдал с Арсеналом
У Симеоне все игроки защитниками становятся
+1
0
+1
Ответ Alihan Abdiraikhanov
Я всегда думал что Витцель полузащитник. А почему нету Троссарда, вроде шикарный сезон выдал с Арсеналом
Был. До того, как оказался у Симеоне
+1
0
+1
Ответ Саша Вжухов
Надеюсь Альнасровца опрокинут
Что это тебе даст?
+1
0
+1
Лучший бельгийский футболист в истории,Азар,закончил с футболом.А человек который сломал ему карьеру,Менье,едет на Евро.Мда
+1
0
+1
Витцель вечный много лет назад еще списывали как в Китай уехал))
+3
-2
+1
Ответ Ебздрогыч
Если Бельгия провалится - Тедеско это сразу припомнят
Как будто они с Куртуа не проваливались.
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Бакайоко нападающий? Это тот самый или тёзка полный?
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защита и вратари как раз слабое место.
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Ответ Alihan Abdiraikhanov
Я всегда думал что Витцель полузащитник. А почему нету Троссарда, вроде шикарный сезон выдал с Арсеналом
Он есть, почитай внимательнее.
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Ответ Vladimir Frolov
Да никто ничего ему не припомнит. Только желтая пресса будет месяцок бухтеть. Просидел полсезона на травме, разругался со многими, абсолютно понятный выбор.
Комменты пишут фанаты только одного клуба. Они никак не могут понять, что Куртуа (сыгравший в этом сезоне 4 матча), нанес урон тренерскому авторитету на прошлогодних летних сборах. Мне очень интересно - что конкретно должны припомнить Тедеско?
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Ответ MVL
Насколько я умею читать, Троссар в составе.
Только что исправили
Сразу в новости небыло Тросарра
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Ответ MVL
Насколько я умею читать, Троссар в составе.
После его комментарич включили
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Ответ Topwintop
Комментарий удален пользователем
Оба в сборной
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Ответ Topwintop
Комментарий удален пользователем
Насколько я умею читать, Троссар в составе.
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Ответ Balt39
Бакайоко нападающий? Это тот самый или тёзка полный?
Не тот тег
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Не того Бакайоко тэгнули. Не Тьемуэ, а Йоан из ПСВ
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И Миньоле нет.
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Эхх, такое поколение профукали бельгийцы… Раньше во всех линиях были лютые топы, а щас на всю команду такой по сути один, и то, уже немолодой КДБ
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Как же обнищала сборная Бельгии😞 Раньше на каждой позиции была суперзвезда
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А как Бакайоко попал в этот список?)
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Написали, что Троссард в заявке, но в списке его нет. Видимо, не написали
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