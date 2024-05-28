Спортивная пара Акопова – Рахманин планирует переход в другую страну («Матч ТВ»)

Теги сборная России пары переходы сборная Армении Никита Рахманин Карина Акопова Фигурное катание

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, планируют переход в другую страну.

Как сообщает «Матч ТВ», приоритетным вариантом для дуэта является Армения.

Акоповой 20 лет, Рахманину 25. В прошедшем сезоне они заняли пятое место на этапе Гран‑при России в Омске.

Фигуристы тренируются в Сочи под руководством Федора Климова.

Софья Титова перейдет в Армению. Фигуристка тренируется у Плющенко («Матч ТВ»)

32 комментария
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Так потихоньку наберется сборная Армении
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Процесс пошел и его уже не остановить.
Если Конгресс ИСУ примет положение о том, что для перехода не требуется разрешение федераций, уйдут все.
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Сочи - основная столица Армении.
Так что выбор очевиден.
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Акопова уже пыталась перейти когда-то, сейчас-то, если есть куда переходить, должны отпустить.
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Ответ Orange carrot
Ждем армянина Игнатова?😀
У Армении уже есть мальчик. у Волкова тренируется и на этом ЧМ в произвольной выступал. И квады были. Семён Данильянц. А вот может танцевальную пару как раз у Плющенко и соберут. Станет Ангелопол армянином 🤣
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Ответ Аленка_76
Так потихоньку наберется сборная Армении
Ждем армянина Игнатова?😀
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Ответ Оз
У Армении уже есть мальчик. у Волкова тренируется и на этом ЧМ в произвольной выступал. И квады были. Семён Данильянц. А вот может танцевальную пару как раз у Плющенко и соберут. Станет Ангелопол армянином 🤣
Валериан Ангелопян😀
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Тарасовой только не звоните, хотя бы сегодня
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Похоже армянская федерация утонула в списках своих новых спортсменов.
Им нужно отдышаться, лол.
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Да отпустите уже всех. За топов, честно, обидно
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Сборную Грузии укомплектовали, теперь черед сборной Армении и Казахстана, а там и Азербайджан подтянется.
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Ответ Юрий Плотников
Тарасовой только не звоните, хотя бы сегодня
"не считаю, что это потеря")))
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Ответ Оз
У Армении уже есть мальчик. у Волкова тренируется и на этом ЧМ в произвольной выступал. И квады были. Семён Данильянц. А вот может танцевальную пару как раз у Плющенко и соберут. Станет Ангелопол армянином 🤣
Да, Семен Данильянц.
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Паспорт армянский у кого из них? Если паспорт есть, то есть шанс выйти на международные соревнования уже в этом сезоне.
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Одна из любимых пар. Но все в травмах. Жаль, но пожелаю удачи.
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Будущее этих ребят кажется туманным, неважно в сборной какой страны, уж больно много травм у них было.
Сейчас жду заголовки на тему "шеф, усе пропало, лидеры сборной уходят от нас", потому что любят преувеличения.
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Пара неплохая, но в России у них было мало шансов: слишком высока конкуренция.
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В прошлый раз их не отпустили в Австралию, потому что "здесь нужны". А теперь не нужны ...

Напоминает анекдоты про эстонца и дохлую кошку: "пригодится", через год: "не пригодились".
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Федерация Армении тоже не в курсе? Радоваться должны.
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У ТАТ разрешение получили?
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А Динамо бежит? все бегут.. с кем Сихарулидзе останется?
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я так понимаю, что Сихарулидзе совсем не контролирует ситуацию?? Устроили из сборной проходной двор!
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Ответ Orange carrot
Валериан Ангелопян😀
Ага. 😂
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Ответ Оз
У Армении уже есть мальчик. у Волкова тренируется и на этом ЧМ в произвольной выступал. И квады были. Семён Данильянц. А вот может танцевальную пару как раз у Плющенко и соберут. Станет Ангелопол армянином 🤣
Даже два мальчика. Данильянц проиграл чемпионат Армении и на ЧЕ был другой.
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Ответ Orange carrot
Ждем армянина Игнатова?😀
есть две достойные девочки)))
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Ответ Anneta28
Процесс пошел и его уже не остановить. Если Конгресс ИСУ примет положение о том, что для перехода не требуется разрешение федераций, уйдут все.
Ну почему все? СБ точно не уйдут)))
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Ответ Марина Елисеева
Да отпустите уже всех. За топов, честно, обидно
A топы рвутся в Узбекистан или Армению?
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Ответ deligy
В прошлый раз их не отпустили в Австралию, потому что "здесь нужны". А теперь не нужны ... Напоминает анекдоты про эстонца и дохлую кошку: "пригодится", через год: "не пригодились".
Насколько я помню, Дарио не отпустили в недоружественную страну. Наверное, Австралия такая же.
А вот СНГ все обеспечим, похоже🤪
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Ответ Orange carrot
Насколько я помню, Дарио не отпустили в недоружественную страну. Наверное, Австралия такая же. А вот СНГ все обеспечим, похоже🤪
Кажется в тот момент (2017 год) не было понимания всего и вся как недружественных. Даже Чехия как первая недружественная страна стала в 2021 году.
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