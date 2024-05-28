Спортивная пара Акопова – Рахманин планирует переход в другую страну («Матч ТВ»)

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, планируют переход в другую страну.

Как сообщает «Матч ТВ», приоритетным вариантом для дуэта является Армения.

Акоповой 20 лет, Рахманину 25. В прошедшем сезоне они заняли пятое место на этапе Гран‑при России в Омске.

Фигуристы тренируются в Сочи под руководством Федора Климова.

Софья Титова перейдет в Армению. Фигуристка тренируется у Плющенко («Матч ТВ»)