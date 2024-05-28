Спортивная пара Акопова – Рахманин планирует переход в другую страну («Матч ТВ»)
Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, планируют переход в другую страну.
Как сообщает «Матч ТВ», приоритетным вариантом для дуэта является Армения.
Акоповой 20 лет, Рахманину 25. В прошедшем сезоне они заняли пятое место на этапе Гран‑при России в Омске.
Фигуристы тренируются в Сочи под руководством Федора Климова.
Софья Титова перейдет в Армению. Фигуристка тренируется у Плющенко («Матч ТВ»)
Если Конгресс ИСУ примет положение о том, что для перехода не требуется разрешение федераций, уйдут все.
Так что выбор очевиден.
Им нужно отдышаться, лол.
Сейчас жду заголовки на тему "шеф, усе пропало, лидеры сборной уходят от нас", потому что любят преувеличения.
Напоминает анекдоты про эстонца и дохлую кошку: "пригодится", через год: "не пригодились".
А вот СНГ все обеспечим, похоже🤪