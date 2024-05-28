Мареска возглавит «Челси». Контракт – до 2029-го с опцией продления до 2030-го, «Лестер» получит 8-10 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска возможные трансферы Лестер деньги Фабрицио Романо Футбол

Энцо Мареска станет новым главным тренером «Челси».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что назначение 44-летнего итальянца на пост главного тренера «Челси» согласовано.

Контракт Марески с лондонским клубом будет рассчитан до июня 2029-го. В соглашении будет опция продления сотрудничества до июня 2030-го.

«Челси» выплатит «Лестеру» компенсацию за тренера. По данным ВВС, она составит 8-10 млн фунтов (9-11 млн евро).

Мареска возглавил «Лестер» в начале сезона-2023/24. Под руководством итальянского специалиста клуб вышел в АПЛ через год после вылета. Ранее он работал в штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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78 комментариев
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Это ж сколько миллионов неустойки он получит зимой.
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5 лет. Амортизация как стиль жизни :))
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Как Боули вообще стал предпринимателем? Это человек, который за 2 года не разобрался, как работает сфера, который принимает абсолютно случайные решение, никак не связанные с логикой процессов. У Марески 1 (!) реальный сезон в качестве главного. В Чемпионшипе.
Это просто жесть. Это мог бы быть тренер Спартака, реально. Но в АПЛ теперь свой Спартак — Челси Боули.
Думаю, к зиме уйдет с хорошей компенсацией и никогда уже не будет онлайн
+37
-7
+30
Ответ StHappyOne
Как Боули вообще стал предпринимателем? Это человек, который за 2 года не разобрался, как работает сфера, который принимает абсолютно случайные решение, никак не связанные с логикой процессов. У Марески 1 (!) реальный сезон в качестве главного. В Чемпионшипе. Это просто жесть. Это мог бы быть тренер Спартака, реально. Но в АПЛ теперь свой Спартак — Челси Боули. Думаю, к зиме уйдет с хорошей компенсацией и никогда уже не будет онлайн
Ливерпуль ставит Слота - ноль опыта в АПЛ, Арсенал брал Артету - ноль опыта самостоятельной работы, МЮ хочет Маккену - ноль опыта АПЛ, помощником был.
+18
0
+18
Ответ deadjoker
5 лет. Амортизация как стиль жизни :))
Вот такая юмореска (бадум-тс)
+13
-2
+11
Если человек идиот,то это надолго. Эта цитата,как лозунг руководства Челси.
+9
-1
+8
Итальянские тренеры всегда добивались успеха в Челси.
Верим, что ещё остаётся.
+8
-1
+7
Ответ CyberUnited
Это ж сколько миллионов неустойки он получит зимой.
В этот момент я вспомнил Г Поттера. Не перевелись волшебники в апл.
+4
0
+4
Ответ StHappyOne
Как Боули вообще стал предпринимателем? Это человек, который за 2 года не разобрался, как работает сфера, который принимает абсолютно случайные решение, никак не связанные с логикой процессов. У Марески 1 (!) реальный сезон в качестве главного. В Чемпионшипе. Это просто жесть. Это мог бы быть тренер Спартака, реально. Но в АПЛ теперь свой Спартак — Челси Боули. Думаю, к зиме уйдет с хорошей компенсацией и никогда уже не будет онлайн
победа в чемпионшипе говорит о тренере больше, чем любой сезон в России
+6
-3
+3
как же велик Боехли
+3
0
+3
Ответ Максим Черкашин
В Италии, так Серия А двести лет делает.😎😎😎
До обмена Артура на Пьянича с занесением чистой прибыли в отчетность Боули еще не дорос :))
+3
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+3
А сколько за разрыв получит после первого года работы? Друг интересуется
+3
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+3
Какой же идиотский контракт.
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Я думал контракт до декабря 2024 с опцией продления до марта 2025
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Удачи Мареске в Челси, не пойму почему над ним все стебутся?!
(он же не Компани)
Вдруг сумеет затащить "синих" в призёры, и в последующих сезонах будет бороться за чемпионство.🤞
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Он же только вот игроком был, помню его только по Севилье. А Челси... После рейдерского захвата клуба вряд ли его будущим хозяевам будет сопутствовать удача
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А почему лишь до 29?
До 2099 было бы смешнее
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пенсионеры предпочитают италодиско
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Чтож вы все такие нытики? Обыграли в конце несколько немотивированных команд - все обоссались от счастья. УРА 6 место!
Забыли видимо, как весь сезон не могли аутсайдеров обыграть и выходили с 8 оборонительными футболистами в старте.
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Я почему-то думаю, што у него получится получше чем у Поча.
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Тут не угадаешь МЮ взял Тенхага, вроде опыт более менее большой команды был, игра типа атакующая в ЛЧ чутка пофиерил.
Пришёл в МЮ и 💩
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Решили не наступать на грабли, не брать тренера Брайтона, взяли тренера Лестера... И он по мнению руководства должен бороться за зону ЛЧ?...
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всего до 2029? маловато чет, не верят что ли что пруха сейчас пойдет?
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Ответ The1993Diablo
Убирать Поча ради какого-то нонейма? Что они там курят интересно.
Лучше уж ноунейма, чем имя, которое не ассоциируется ни с чем, кроме поражений.

Люди не о том переживают.
Главный провал был в момент увольнения Тухеля.
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Ответ CyberUnited
Это ж сколько миллионов неустойки он получит зимой.
кстати я бы на месте каманд типа МЮ и Челси включал бы в договор пункт о том что если клуб набирает за сезон меньше 75 баллов то можно расторгать контракт без неустойки. Я думаю если коуч не согласится на такие условия, то все будет видно сразу
+5
-4
+1
Ответ FortMinor
кстати я бы на месте каманд типа МЮ и Челси включал бы в договор пункт о том что если клуб набирает за сезон меньше 75 баллов то можно расторгать контракт без неустойки. Я думаю если коуч не согласится на такие условия, то все будет видно сразу
с бардаком в руководстве никто не даст гарантий
+2
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Ответ CyberUnited
Это ж сколько миллионов неустойки он получит зимой.
Лучше нам этого не знать
+1
0
+1
Ответ edward_freeman
Ливерпуль ставит Слота - ноль опыта в АПЛ, Арсенал брал Артету - ноль опыта самостоятельной работы, МЮ хочет Маккену - ноль опыта АПЛ, помощником был.
Так Сити установит вечные рекорды в АПЛ )))
+2
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Ответ Margor
Так Сити установит вечные рекорды в АПЛ )))
Может, а может и нет
В этом сезоне Сити победил на тоненького, Арсенал был хорош
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Все кто "остроумно" шутят сейчас, будьте осторожны.
Как бы вам не опозириться через год, как комментаторам под новостью о покупке Палмера.
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-1
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