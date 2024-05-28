Мареска возглавит «Челси». Контракт – до 2029-го с опцией продления до 2030-го, «Лестер» получит 8-10 млн фунтов
Энцо Мареска станет новым главным тренером «Челси».
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что назначение 44-летнего итальянца на пост главного тренера «Челси» согласовано.
Контракт Марески с лондонским клубом будет рассчитан до июня 2029-го. В соглашении будет опция продления сотрудничества до июня 2030-го.
«Челси» выплатит «Лестеру» компенсацию за тренера. По данным ВВС, она составит 8-10 млн фунтов (9-11 млн евро).
Мареска возглавил «Лестер» в начале сезона-2023/24. Под руководством итальянского специалиста клуб вышел в АПЛ через год после вылета. Ранее он работал в штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Это просто жесть. Это мог бы быть тренер Спартака, реально. Но в АПЛ теперь свой Спартак — Челси Боули.
Думаю, к зиме уйдет с хорошей компенсацией и никогда уже не будет онлайн
Верим, что ещё остаётся.
(он же не Компани)
Вдруг сумеет затащить "синих" в призёры, и в последующих сезонах будет бороться за чемпионство.🤞
До 2099 было бы смешнее
Забыли видимо, как весь сезон не могли аутсайдеров обыграть и выходили с 8 оборонительными футболистами в старте.
Пришёл в МЮ и 💩
Люди не о том переживают.
Главный провал был в момент увольнения Тухеля.
В этом сезоне Сити победил на тоненького, Арсенал был хорош
Как бы вам не опозириться через год, как комментаторам под новостью о покупке Палмера.