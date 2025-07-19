Вальехо о Беллингеме: «Реал» сказал мне, что Джуду нравится 5-й номер Зидана. Я был рад отдать его до нашей встречи и еще охотнее – когда узнал его поближе»

Хесус Вальехо рассказал, что Джуд Беллингем сразу завоевал его симпатию.

«Помню, «Реал» подписал контракт с Джудом , и в клубе мне сказали, что ему нравится номер 5, который принадлежал Зидану .

Этого мне хватило, я ответил, что буду рад отдать ему 5-й номер. Минуту спустя Джуд прислал мне в личку длинное и очень эмоциональное сообщение на английском. Потом, во время предсезонки, он очень благодарил меня.

Он выглядит намного старше своих лет, у него очень правильный менталитет. Я был рад дать ему номер еще до встречи с ним и еще охотнее – после того, как узнал его поближе», – сказал бывший защитник «Мадрида».

«Карвахаль – врожденный лидер. Вальверде – боец, он будет тащить за собой «Реал» еще много лет». Вальехо об игроках «Мадрида»