У Касереса 9 очков, у Бителло – 8 за матч с «Балтикой». Игроки «Динамо» организовали единственный гол команды
«Динамо» и «Балтика» сыграли вничью в 1-м матче Мир РПЛ (1:1).
Брайан Хиль открыл счет на 12-й минуте. Нападающий «Балтики» набрал 6 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’’ (+2 за игру, +4 за гол). Его выбрали 1,34% игроков.
Ассист на Хиля сделал Владислав Саусь. Защитник набрал 7 очков (+2 за игру, +3 за ассист, +2 за возвраты владения), он есть в командах всего у 64 фэнтези-менеджеров (0,35%).
«Динамо» сравняло счет в начале 2-го тайма, отличился Хуан Касерес. У защитника за матч 9 очков (+2 за игру, +6 за гол, +1 за возвраты владения), его выбрали 3,95% игроков. Ассист сделал Бителло – он набрал 8 очков (+3 за полный матч, +3 за ассист, +2 за возвраты владения), полузащитник есть в 10,25% команд.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25988 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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