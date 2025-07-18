У Касереса 9 очков, у Бителло – 8 за матч с «Балтикой». Игроки «Динамо» организовали единственный гол команды

«Динамо» и «Балтика» сыграли вничью в 1-м матче Мир РПЛ (1:1).

Брайан Хиль открыл счет на 12-й минуте. Нападающий «Балтики» набрал 6 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’’ (+2 за игру, +4 за гол). Его выбрали 1,34% игроков.

Ассист на Хиля сделал Владислав Саусь . Защитник набрал 7 очков (+2 за игру, +3 за ассист, +2 за возвраты владения), он есть в командах всего у 64 фэнтези-менеджеров (0,35%).

«Динамо » сравняло счет в начале 2-го тайма, отличился Хуан Касерес . У защитника за матч 9 очков (+2 за игру, +6 за гол, +1 за возвраты владения), его выбрали 3,95% игроков. Ассист сделал Бителло – он набрал 8 очков (+3 за полный матч, +3 за ассист, +2 за возвраты владения), полузащитник есть в 10,25% команд.

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