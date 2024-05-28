Самсонов о нейтральном статусе: «Это бред, что ты должен подписаться, что не поддерживаешь СВО, Путина и так далее. Как гражданин РФ пойдет против президента?»

Теги сборная России Владимир Путин Олимпийская сборная России чемпионат России ФФКР мужское катание Олимпиада-2026 Политика Олимпиада-2030 Даниил Самсонов Фигурное катание

Фигурист Даниил Самсонов назвал бредом условия нейтрального статуса для россиян.

Ранее глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высоко оценил шансы на участие россиян в Олимпиаде-2026 в Италии.

«На самом деле, мое мнение: шансов на 2026-й очень мало. Я все-таки думаю, что к 2030-му нас уже могут допустить.

Но то, что сейчас происходит, – то, что разрешили некоторым под нейтральным статусом ехать (на Олимпиаду-2024 в Париже – Sports), но ты должен подписаться, что не поддерживаешь СВО, Владимира Владимировича Путина и так далее – это бред какой-то вообще. Как гражданин России пойдет против своего президента? Я считаю, политику и спорт нельзя совмещать.

Спортсмены, кроме жизни в своем виде спорта, ничего особо не видят и тем более не причастны к каким-то конфликтам в отношении политики, поэтому я думаю, что это совсем несправедливо и странно, что спорт смешивают с политикой.

Морально, конечно, к 2030-му готовимся. Но за эти 6 лет может что угодно случиться. Так что готовимся показать лучшее в новом сезоне. Из того, что сейчас предлагает нам на выбор в «меню» ФФКР, самый престижный турнир для нас – это чемпионат России. Если ты выиграешь чемпионат России, у тебя другие регалии появляются», – сказал Самсонов.

В прошедшем сезоне Самсонов занял пятое место на чемпионате России.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались

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24 комментария
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Кто же вам вдолбил в голову этот бред ?
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А вот если гражданин не голосовал за ввп, а таких 13 процентов, может он не поддерживать, но быть гражданином страны?
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Уровень интеллекта у этого Самсонова как у заядлого зрителя Соловьева с 8 летним стажем.
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Очень просто, президент РФ- наёмный администратор, которого источник власти по Конституции- народ РФ нанимает путем процедуры выборов. Соответственно как и любой наёмный администратор он может быть подвергнут критике, равно как и народ, который нанимает ( и является источником власти по Конституции) имеет полное право не поддерживать решения этого администратора
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В том смысле, что тебя сразу же за такое неправильное мнение посадят, действительно не может.
А так, почему если ты гражданин (и тем более патриот), ты должен поддерживать президента? Президент - это не божественная фигура, это всего-навсего выборное лицо. Это слуга народа, по хорошему.
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18 лет парню, похоже каждый день теперь в школе "Разговоры о важном"
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Такой молодой. а уже насрано...
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Уже 350 раз сказали и подтвердили что НИЧЕГО такого подписывать не нужно. Но этот фантомный документ, из области распятого мальчика, продолжает жить в головах не самых умных людей.
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Те, кто больше всех кричит, что нужно отказаться от поддержки СВО, Родины, президента, в курсе вопроса? Что всего этого ни от кого не просят? Сколько же идиотизма вокруг!
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Ребенок какой-то
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Странно, но спортсмены, которые вроде как ничего особо не видят, кроме жизни в своём виде спорта, любят становиться политиками сразу после завершения спортивной карьеры
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а он поддерживает что-ли? тогда бегом в военкомат, поддержи делом, а не на конёчках перед девочками рассекай
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Предлагаю этому товарищу не мелочиться, а взять сбрую да пойти доказать свою преданность президенту непосредственно на поле боя.
Ибо какой вообще смысл от его покатушек внутри России?
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Мышление xoлопа...
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Какая каша в голове у Самсонова...
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сейчас тутба тебя за это выгонит, уж она то точно не поддерживает президента и сво
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Может тут просто двойное дно не увидели?
Ну вот подпишется, а через день - Дискредитация армии РФ и далее по маршруту.
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Наш слон.
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Гражданин РФ может в целом иметь любой взгляд на Президента, СВО и массу других вопросов. А вот требовать со стороны международной организации подписывать документ о политических воззрениях - бред и есть.
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А где нужно подписаться, что за новость?
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Ответ стоун
а он поддерживает что-ли? тогда бегом в военкомат, поддержи делом, а не на конёчках перед девочками рассекай
власовца забыли спросить
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