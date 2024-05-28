Самсонов о нейтральном статусе: «Это бред, что ты должен подписаться, что не поддерживаешь СВО, Путина и так далее. Как гражданин РФ пойдет против президента?»

Фигурист Даниил Самсонов назвал бредом условия нейтрального статуса для россиян.

Ранее глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высоко оценил шансы на участие россиян в Олимпиаде-2026 в Италии.

«На самом деле, мое мнение: шансов на 2026-й очень мало. Я все-таки думаю, что к 2030-му нас уже могут допустить.

Но то, что сейчас происходит, – то, что разрешили некоторым под нейтральным статусом ехать (на Олимпиаду-2024 в Париже – Sports), но ты должен подписаться, что не поддерживаешь СВО, Владимира Владимировича Путина и так далее – это бред какой-то вообще. Как гражданин России пойдет против своего президента? Я считаю, политику и спорт нельзя совмещать.

Спортсмены, кроме жизни в своем виде спорта, ничего особо не видят и тем более не причастны к каким-то конфликтам в отношении политики, поэтому я думаю, что это совсем несправедливо и странно, что спорт смешивают с политикой.

Морально, конечно, к 2030-му готовимся. Но за эти 6 лет может что угодно случиться. Так что готовимся показать лучшее в новом сезоне. Из того, что сейчас предлагает нам на выбор в «меню» ФФКР, самый престижный турнир для нас – это чемпионат России. Если ты выиграешь чемпионат России, у тебя другие регалии появляются», – сказал Самсонов.

В прошедшем сезоне Самсонов занял пятое место на чемпионате России.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались