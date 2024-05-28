Слишкович считает, что у «Спартака» и «Зенита» равные составы: «Вендел играет за сборную? Нет. А Мартинс играет, Медина – тоже. Клаудиньо я в сборной не видел»

Владимир Слишкович считает, что у «Зенита» и «Спартака» схожий уровень игроков.

– Чем « » сегодня сильнее «Спартака»?

– Не знаю, я не анализировал никогда, что есть у «Спартака» и у «Зенита».

– Вы считаете, что уровень составов у «Спартака» и у «Зенита» одинаковый?

– Да. Почему нет?

– У них есть , а у вас?

– . Вендел играет за свою сборную? Нет. А Кристофер играет. У нас есть – это тоже игрок своей сборной. Я не видел, чтобы Клаудиньо или их другие бразильцы играли в своих национальных командах.

Кто считает, что у них игроки лучше, чем у нас? Это не так! У «Зенита» игроки долго вместе играют, один тренер долгое время работает, есть философия, и у них просто получается. Это не значит, что у « » в будущем не будет получаться, как у «Зенита», – сказал Слишкович.