Слишкович считает, что у «Спартака» и «Зенита» равные составы: «Вендел играет за сборную? Нет. А Мартинс играет, Медина – тоже. Клаудиньо я в сборной не видел»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Кристофер Мартинс Перейра Клаудиньо Хесус Медина Вендел Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович считает, что у «Зенита» и «Спартака» схожий уровень игроков.

– Чем «Зенит» сегодня сильнее «Спартака»?

– Не знаю, я не анализировал никогда, что есть у «Спартака» и у «Зенита».

– Вы считаете, что уровень составов у «Спартака» и у «Зенита» одинаковый?

– Да. Почему нет?

– У них есть Вендел, а у вас?

Мартинс. Вендел играет за свою сборную? Нет. А Кристофер играет. У нас есть Медина – это тоже игрок своей сборной. Я не видел, чтобы Клаудиньо или их другие бразильцы играли в своих национальных командах.

Кто считает, что у них игроки лучше, чем у нас? Это не так! У «Зенита» игроки долго вместе играют, один тренер долгое время работает, есть философия, и у них просто получается. Это не значит, что у «Спартака» в будущем не будет получаться, как у «Зенита», – сказал Слишкович.

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65 комментариев
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Мартинс играет... за сборную Люксембурга😂😂😂
+53
-4
+49
Медина играет за сборную, а Малком нет, вывод - Медина сильнее Малкома
Ну гений ведь!
+41
-2
+39
Рябчук играет, Дуглас Сантос нет. Вот и весь хваленый Зенит
+35
-1
+34
Ответ Johnie
Прежде чем смеяться, предлагаю посмотреть, как последние 3 отбора Люксембург проводит. Они уже не мальчики для битья, как лет 15 назад
Все равно в сборную Люксембурга попасть полегче чем в сборную Бразилии
+30
0
+30
Урунов играет за сборную - Вендел нет.
Сразу понятно, кто круче.
+24
0
+24
Слишкович быстро духом пропитался, раз на серьёзном лице сравнивает игроков сборной Бразилии, которые как канадцы в хоккее могут пять сборных собрать, и сборной Люксембурга, где играют все, кто по мячу способны попасть.
+23
0
+23
Слишкович , во первых , Зенит из нефутбольного Питера стал самым посещаемым клубом Восточной Европы сезона 23/24…… с результатом более 28150 в среднем за игру …. Но это такое ….. У него видимо футбольностью считается количество клубов ….. то есть футбольный город, это когда 100500 команд на которые ходят 1,5 человека, а сильный клуб , это когда в составе 11 сборников Эстонии , и пофиг , что это уровень первой лиги, зато сборники ….
+18
-3
+15
Ответ Андрей Олухов
ну тут вмешалась фанайди может быть? я бы посмотрел за статистикой сезонов до этой лабуды
Зенит все эти сезоны на новом стадионе был самым посещаемым клубом РПЛ
+9
0
+9
зря его на должности ГТ в Спартаке не оставили... быстро он во вкус борща вошел, будто всю жизнь этого часа ждал...
+9
0
+9
вам не кажется, что базу Спартака надо проверить на плесень или на грибок?

а то через определённое время что то сотрудникам клуба сильно плохеет и теряется адекватность
+8
0
+8
Ответ Johnie
Прежде чем смеяться, предлагаю посмотреть, как последние 3 отбора Люксембург проводит. Они уже не мальчики для битья, как лет 15 назад
Ну и со сборной Бразилии смешно сравнивать
+5
0
+5
В таком случае непонятно, почему команда под Вашим руководством приехала и стояла на отбой все 90 минут)
+5
0
+5
Решил потроллить )))
+6
-2
+4
Если уровень игроков мерить тем,что он играет или не играет за сборную - то этому человеку не место в спорте
+3
0
+3
Лучшие игроки в Спартаке, в ЦСКА, в Краснодаре и в Динамо + лучший тренер.
Но чемпионат выигрывает Зенит, 6 лет подряд)))
Где-то, что то не сходится...
+3
0
+3
Ответ Max Maximus
Сравнил сборную Бразилии со сборными водокачки
Не оскорбляй так великий Люксембург....
+3
0
+3
Ответ Андрей Олухов
ну тут вмешалась фанайди может быть? я бы посмотрел за статистикой сезонов до этой лабуды
До фан уйди средняя цифра Зенита была еще больше, в районе 40000+ , а у самой ,,популярной,, команды страны всего 6 аншлагов за сезон, где аншлаг это 33000…. Как то так, но это такое, не честно…… мы понимаем ….
+2
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+2
Пока всякие мудаки тренируют клубы РПЛ, Зенит будет чемпионом вообще без напряга
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Я начинаю жалеть, что Слишковичу не дали поработать в Спартаке на должности главного
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И не знает простой вещи- у Зенита Алип за целый Казахстан играет, это вам не Люксембурги разные.
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Казался адекватным, но в последних интервью вскрылся.
И Петербург не футбольный, и составы Спартака и Зенита равны. И сравнение сборных. Правильно, сборная Бразилия и сборная ЖЭКа. Главное, чтобы слово сборная было на месте.
Теперь страшно за Станковича, как быстро борщ впитывается в организм.
Что ж Спартак несколько лет в чемпионате выиграть у Зенита не может тогда?
А, знаменитый административный ресурс, наверное. Особенно в этом году, выпукло так.
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Блин, до всех этих интервью он выглядел хотя бы адекватным и с мозгами
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Покажите Слишковичу еще раз матч где Вендел прилетел с многодневной пляжной вечеринки и унизил Спартак с прошедшими предсезонку Мартинсом и Мединой
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О, этот гражданин явно борщика переел)
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Угальде играет,а Мантуан нет🤣
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Как у зенита получатся не будет)
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Ответ Андрей Олухов
ну тут вмешалась фанайди может быть? я бы посмотрел за статистикой сезонов до этой лабуды
До фан-айди средняя посещаемость на играх чемпионата была больше 47 тысяч у Зенита
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Перестаньте хоть на полчаса кормить человека борщем, у него передоз уже!
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Сравнил сборную Бразилии со сборными водокачки
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На лавры Рианчо посягнуть вздумал, что ли?
Не получится.
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