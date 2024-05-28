Слишкович считает, что у «Спартака» и «Зенита» равные составы: «Вендел играет за сборную? Нет. А Мартинс играет, Медина – тоже. Клаудиньо я в сборной не видел»
Владимир Слишкович считает, что у «Зенита» и «Спартака» схожий уровень игроков.
– Чем «Зенит» сегодня сильнее «Спартака»?
– Не знаю, я не анализировал никогда, что есть у «Спартака» и у «Зенита».
– Вы считаете, что уровень составов у «Спартака» и у «Зенита» одинаковый?
– Да. Почему нет?
– У них есть Вендел, а у вас?
– Мартинс. Вендел играет за свою сборную? Нет. А Кристофер играет. У нас есть Медина – это тоже игрок своей сборной. Я не видел, чтобы Клаудиньо или их другие бразильцы играли в своих национальных командах.
Кто считает, что у них игроки лучше, чем у нас? Это не так! У «Зенита» игроки долго вместе играют, один тренер долгое время работает, есть философия, и у них просто получается. Это не значит, что у «Спартака» в будущем не будет получаться, как у «Зенита», – сказал Слишкович.
Ну гений ведь!
Сразу понятно, кто круче.
а то через определённое время что то сотрудникам клуба сильно плохеет и теряется адекватность
Но чемпионат выигрывает Зенит, 6 лет подряд)))
Где-то, что то не сходится...
И Петербург не футбольный, и составы Спартака и Зенита равны. И сравнение сборных. Правильно, сборная Бразилия и сборная ЖЭКа. Главное, чтобы слово сборная было на месте.
Теперь страшно за Станковича, как быстро борщ впитывается в организм.
Что ж Спартак несколько лет в чемпионате выиграть у Зенита не может тогда?
А, знаменитый административный ресурс, наверное. Особенно в этом году, выпукло так.
Не получится.