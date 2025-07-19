36-летний экс-форвард «Интера» Арнаутович и «Црвена Звезда» подпишут 2-летний контракт
Марко Арнаутович близок к переходу в «Црвену Звезду» свободным агентом.
В понедельник 36-летний форвард сборной Австрии пройдет медосмотр, после чего подпишет с белградским клубом 2-летний контракт.
Последние два сезона Арнаутович играл за «Интер». Также он известен по выступлениям за «Болонью», «Шанхай Порт», «Вест Хэм», «Сток Сити» и «Вердер».
В 28 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Интер» на счету нападающего 7 голов и 2 ассиста.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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