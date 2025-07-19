«Наполи» включит в трансфер Осимхена штраф за продажу форварда в другой клуб Серии А. С «Галатасараем» сталось согласовать процент от перепродажи
«Наполи» и «Галатасарай» близки к закрытию сделки по Виктору Осимхену.
Клубы завершают обсуждение деталей соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Как стало известно ранее, 40 млн евро за форварда будут выплачены сейчас, еще 35 млн евро до конца 2026 года.
В договор будет включен пункт о наложении штрафа за продажу игрока итальянским клубам в течение следующих двух лет.
Сторонам осталось согласовать лишь процент от перепродажи нигерийца, отмечает Романо.
В прошедшем сезоне Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды. В рамках чемпионата Турции он провел 30 матчей, отличившись 26 голами и 5 ассистами.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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