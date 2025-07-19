«Наполи» включит в трансфер Осимхена штраф за продажу форварда в другой клуб Серии А. С «Галатасараем» сталось согласовать процент от перепродажи

«Наполи» и «Галатасарай» близки к закрытию сделки по Виктору Осимхену.

Клубы завершают обсуждение деталей соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Как стало известно ранее, 40 млн евро за форварда будут выплачены сейчас, еще 35 млн евро до конца 2026 года.

В договор будет включен пункт о наложении штрафа за продажу игрока итальянским клубам в течение следующих двух лет.

Сторонам осталось согласовать лишь процент от перепродажи нигерийца, отмечает Романо.

В прошедшем сезоне Осимхен выступал за «Галатасарай » на правах аренды. В рамках чемпионата Турции он провел 30 матчей, отличившись 26 голами и 5 ассистами.