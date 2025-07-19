Талалаев повторил рекорд по тренируемым клубам (7) в высшем дивизионе России, догнав Божовича и Павлова

Андрей Талалаев повторил рекорд по числу тренируемых клубов в высшей лиге России.

Тренер «Балтики» стал третьим в истории, кто возглавлял 7 команд в элитном дивизионе. Ранее это сделали Сергей Павлов и Миодраг Божович .

Талалаев работает в калининградском клубе с сентября 2024 года. Ранее он занимал пост тренера нижегородской «Волги», «Химок», «Крыльев Советов», «Ахмата», «Торпедо» и исполнял обязанности тренера «Ростова».