Талалаев повторил рекорд по тренируемым клубам (7) в высшем дивизионе России, догнав Божовича и Павлова
Андрей Талалаев повторил рекорд по числу тренируемых клубов в высшей лиге России.
Тренер «Балтики» стал третьим в истории, кто возглавлял 7 команд в элитном дивизионе. Ранее это сделали Сергей Павлов и Миодраг Божович.
Талалаев работает в калининградском клубе с сентября 2024 года. Ранее он занимал пост тренера нижегородской «Волги», «Химок», «Крыльев Советов», «Ахмата», «Торпедо» и исполнял обязанности тренера «Ростова».
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25990 голосов
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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