Генич выиграл у Бубнова спор на 3 тысячи рублей, поставив, что «Балтика» наберет хотя бы очко в первых двух турах – против «Динамо» и «Спартака»
Константин Генич выиграл у Александра Бубнова спор на 3 тысячи рублей.
Перед стартом сезона они поспорили в эфире «Коммент.Шоу» насчет результатов «Балтики».
Генич был за то, что «Балтика» наберет хотя бы очко в первых двух турах – против «Динамо» и «Спартака». Бывший игрок красно-белых Бубнов был уверен, что калининградцы не возьмут ни одного балла.
В пятницу «Балтика» сыграла вничью 1:1 с «Динамо» в стартовом матче Мир РПЛ.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25989 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
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