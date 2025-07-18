Генич выиграл у Бубнова спор на 3 тысячи рублей, поставив, что «Балтика» наберет хотя бы очко в первых двух турах – против «Динамо» и «Спартака»

Константин Генич выиграл у Александра Бубнова спор на 3 тысячи рублей.

Перед стартом сезона они поспорили в эфире «Коммент.Шоу» насчет результатов «Балтики».

Генич был за то, что «Балтика » наберет хотя бы очко в первых двух турах – против «Динамо» и «Спартака ». Бывший игрок красно-белых Бубнов был уверен, что калининградцы не возьмут ни одного балла.

В пятницу «Балтика» сыграла вничью 1:1 с «Динамо » в стартовом матче Мир РПЛ.