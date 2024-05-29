Бобровский отразил 21 из 23 бросков «Рейнджерс» в 4-м матче серии и стал 2-й звездой. Победа – 10-я в этом плей-офф

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков «Рейнджерс» в 4-м матче серии.

Вратарь «Флориды» был признан второй звездой четвертого матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли против клуба из Нью-Йорка (3:2 ОТ, 2-2). 

Победа стала для вратаря «Пантерс» 10-й в 15 играх в текущем плей-офф (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,29). 

Также сегодня на него была записана результативная передача при шайбе Сэма Беннетта. 

4 комментария
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Сегодня понял что только сейвов будет недостаточно чтобы вытащить своих бедолаг и начал ассистировать. Тем самым укрепив первую строчку в списке на Конн Смайт.
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Отлично Боб!
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Сергей как всегда на высоте!!!Да и Игорь красавец!!!Из 40 бросков 37 отразил.Тяжело смотреть...выйти в финал может только одна команда.
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Битва вратарей во всей красе. Наши киперы чудеса творят. Серёгу с победой!
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