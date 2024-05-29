Бобровский отразил 21 из 23 бросков «Рейнджерс» в 4-м матче серии и стал 2-й звездой. Победа – 10-я в этом плей-офф

Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков «Рейнджерс» в 4-м матче серии.

Вратарь « » был признан второй звездой четвертого матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли против клуба из Нью-Йорка (3:2 ОТ, 2-2).

Победа стала для вратаря «Пантерс» 10-й в 15 играх в текущем плей-офф (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,29).

Также сегодня на него была записана результативная передача при шайбе Сэма Беннетта.