Сафонов прилетел в Париж для медосмотра в «ПСЖ». Трансфер за 20 млн евро согласован, контракт – на 5 лет

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ» из «Краснодара».

Как пишет журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс, Сафонов находится в Париже. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование для «ПСЖ». Вратарь получил разрешение от «Краснодара» на поездку.

Клубы полностью договорились о трансфере. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 20 млн евро.

Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт сроком на пять лет.

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138 комментариев
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Ответ Funny lepka
ПСЖ Сафонова
Париж Сафонова Жермен
+228
-6
+222
ПСЖ Сафонова
+179
-7
+172
Топ трансфер со времён перехода Аршавина в Арсенал .
+125
-11
+114
Барышне своей, которая убеждала что они в Крым поедут отдыхать, Матвей по ходу ничего не сказал. Мудро, мудро!
+107
-16
+91
Ответ Константин Эсперов
Топ трансфер со времён перехода Аршавина в Арсенал .
Головин в Монако так себе был переход?
+73
-8
+65
Пожелаем побольше игровой практики. И не лажать
+46
-2
+44
Ответ Ебздрогыч
Барышне своей, которая убеждала что они в Крым поедут отдыхать, Матвей по ходу ничего не сказал. Мудро, мудро!
С пересадкой в Париже просто добираются
+44
-2
+42
Ответ Ебздрогыч
Барышне своей, которая убеждала что они в Крым поедут отдыхать, Матвей по ходу ничего не сказал. Мудро, мудро!
Решил оставить ее в Краснодаре)
В Париже новую найдет))
+40
-2
+38
Ответ Константин Эсперов
Топ трансфер со времён перехода Аршавина в Арсенал .
100%
+41
-5
+36
Сколько разговоров было о том, что Галицкий недоплачивает воспитанникам, не дает заводить им агентов итд… Сафонов всегда ставил подпись не глядя, думал о футболе и вот он в ПСЖ. Где сейчас Шапи и Игнатьев со своим агентом? Агент то наверное в шоколаде, а вот они где-то на дне.
+31
0
+31
Ответ Данил Садыков
Головин в Монако так себе был переход?
клуб менее статусный
+26
0
+26
Скоро Доннарумма на банку сядет
+27
-3
+24
Всегда радостно, когда игроки из нашего чемпионата, а особенно российские переходят в любой из клубов чемпионата топ-5.
Удачи Матвею!
+22
-1
+21
а нам говорят, что всех русских в Европе отменили, жить не дают. Некоторые паспортисты тоже подхватили, что уже могли бы в топ-5 лиг бегать, а придется в своем болоте сидеть
+21
-8
+13
Удачи Матчей, через год, полтора Донорума сядет на скамейку запасных
+16
-3
+13
Вчера знакомый видел его в аэропорту Сочи. Куда летит не стал отвечать )
+12
0
+12
У меня взяло 48 часов осознать вообще, что происходит...
+12
0
+12
Как же быстро и внезапно всë произошло. Удачи на медосмотре и в парижской карьере Сафонову!
+13
-1
+12
Ответ Данил Садыков
Клуб, играющий в лиге чемпионов, где он проявляет себя на ведущей роли. Сафонов тоже станет лидером в ПСЖ?
Сколько сезонов в Монако, Головин играл в лиге чемпионов?)
+12
-1
+11
Ответ Константин Эсперов
Топ трансфер со времён перехода Аршавина в Арсенал .
Аршавин не на скамейку ехал
+13
-3
+10
Вау, 20 млн это очень много, особенно для трансфера из российского чемпионата. Просто например захаряна еле-еле уговорили отпустить за 12 млн, хотя он молодой и талантливый, а за таких много просят. Ну да ладно, пусть эти деньги пойдут на развитие футбола в клубе краснодар
+10
0
+10
Ответ Akhor100
Сколько разговоров было о том, что Галицкий недоплачивает воспитанникам, не дает заводить им агентов итд… Сафонов всегда ставил подпись не глядя, думал о футболе и вот он в ПСЖ. Где сейчас Шапи и Игнатьев со своим агентом? Агент то наверное в шоколаде, а вот они где-то на дне.
Самый крутой и точный коммент. Абсолютно верно
Сафонов выбрал футбол и Краснодар отплатил ему по полной
+9
-1
+8
Ответ Лурц
Комментарий скрыт
Итальянцы к нам вроде норм относятся
+10
-2
+8
Ответ Артём Гусев
Итальянцы к нам вроде норм относятся
Тут не в итальянцах проблема (к Миранчуку претензий ни у кого нет), а персонально в Доннарумме
+7
0
+7
Ответ Северный болельщик
Надеюсь, отдадут в аренду в первый сезон, чтобы практика была. Адаптируется в каком-нибудь Лансе или Гавре
В Гавр нельзя, Гавр - Кузяева
+7
-1
+6
Ответ Владислав Сабельников
Вчера знакомый видел его в аэропорту Сочи. Куда летит не стал отвечать )
а мне вчера друг звонил по ватсапе по видеосвязи, и я лично видел как он поднимается в самолет😂😂
+6
0
+6
Удачи Сафонову! В такие команды наши редко попадают.
+6
0
+6
Ответ Ритка
Удачи Матчей, через год, полтора Донорума сядет на скамейку запасных
Вы хотели сказать месяц, полтора?)
+6
-1
+5
Ответ Sinister Kid
Она в поезде сидит и думает, почему Матвей на самолёте в Крым, а она на поезде.
На подъезде к Оренбургу у нее возникнут первые сомнения..
+5
0
+5
Поехал в Париж не в нейтральном статусе, между прочим ☝🏻
+5
0
+5
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