Сафонов прилетел в Париж для медосмотра в «ПСЖ». Трансфер за 20 млн евро согласован, контракт – на 5 лет

Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ» из «Краснодара».

Как пишет журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс, Сафонов находится в Париже. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование для « ». Вратарь получил разрешение от « » на поездку.

Клубы полностью договорились о трансфере. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 20 млн евро.

подпишет с «ПСЖ» контракт сроком на пять лет.