Сафонов прилетел в Париж для медосмотра в «ПСЖ». Трансфер за 20 млн евро согласован, контракт – на 5 лет
Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ» из «Краснодара».
Как пишет журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс, Сафонов находится в Париже. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование для «ПСЖ». Вратарь получил разрешение от «Краснодара» на поездку.
Клубы полностью договорились о трансфере. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 20 млн евро.
Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт сроком на пять лет.
В Париже новую найдет))
Удачи Матвею!
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