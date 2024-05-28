Уэйн Руни: «Месси – лучший игрок всех времен. Мне часто достается за то, что я называю его, они с Роналду оба невероятны. Но у Лео просто чуть больше таланта»

Теги Криштиану Роналду Уэйн Руни МЛС Лионель Месси Зинедин Зидан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Уэйн Руни назвал величайшим в истории Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.

«Думаю, Месси – лучший в истории.

Мне часто достается за то, что я называю Месси. В духе: «Как ты можешь говорить «Месси», если Роналду – лучший?» Понимаю, что кто-то может называть Месси, кто-то Роналду – они оба невероятны. Вероятно, это два лучших футболиста из когда-либо игравших. На мой взгляд, у Месси просто чуть больше таланта, а это мне нравится в игроках. Вот в чем причина.

Я бы хотел поиграть с Зинедином Зиданом – он был очень хорош. Месси – лучший игрок всех времен, но сыграть с Зиданом [было бы потрясающе]. Он хладнокровен, спокоен, играет обеими ногами, забивает и отдает голевые», – сказал Руни.

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64 комментария
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Ну все Уэйн, теперь ты на первом месте в рейтинге некрасивых от Роналду.
+37
-17
+20
Все адекватные люди это понимают, Уэйн.
+34
-16
+18
Ответ ML26
То есть, по твоему скромному мнению, все остальные люди с другими вкусами и предпочтениями не адекватные?)
Вкус вкусом , но арг на ступень выше
+14
-4
+10
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Ага, Месси не работал.
Хоспади, детский сад.
На одно таланте ты не будешь на вершине 15 лет и в 35 лет не возьмешь самый главный трофей в спорте ФИФА ЧМ на глазах миллиардов.
Для этого надо пахать.
Просто Месси взрослый дядька и его работа не пиарится в соц.сетях.
Ему это не надо, все видно на поле.
А к роналду есть вопросы, что он тренерует, если деградировал в скиллах и забыл про трофеи, которые не выигрывает более пяти лет.
+11
-2
+9
А как же голы Альнасровца в пустыне? Он так старается 😂😂
+14
-7
+7
фигасе чуть больше таланта, один пол команды мог обвести и забить 90 голов за год, другой же брус постоянно шакалил пустой угол ворот
+25
-18
+7
Ответ Cruel Snake
За что прилетает? Это его конкретное мнение, ты можешь с ним согласится, можешь нет. Ты же не обязан так думать. Для кого-то лучший Марадона, для кого-то Пеле, феномен Роналдо. Каждому своё. Единого мнения нет .
Что значит нет, то, что Лео лучший в истории признают все, при всем уважении к Пеле и Марадоне, только фанаты Роналду в историке отрицают это и говорят «каждому свое», «оба лучшие, нет смысла сравнивать итд»
+10
-4
+6
Ответ elkipalki
Голы с дисианции 35+ метров. Роналлу - 18, Месси - 0. Но шакалил Роналду)
Источник информации: голы Роналду в плейоф ЧМ 😂
+11
-5
+6
Ответ Покерный Футбол
Ну все Уэйн, теперь ты на первом месте в рейтинге некрасивых от Роналду.
Комментарий свежий. Ты молодец.
+16
-10
+6
Их только по статистике за всю карьеру ещё можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Португальца7.
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси. 🐐🇦🇷
+11
-5
+6
это как при сравнении Роналдиньо и Коллера
ну они оба хороши , но у Рони чуть больше таланта
+9
-4
+5
Уэйн такой не красивый
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
И вообще о каких "оба" речь?
Месси, Пеле, Марадона ЧЕМПИОНЫ МИРА?
Так это не оба, их трое.
+5
-2
+3
Выдал базу! При этом Месси и Ко оставляли команду Уэйна без двух побед в ЛЧ, переигрывая МЮ в финалах. Несмотря на эти поражения, Уэйн выбирает именно Месси
+4
-2
+2
Да это всем понятно, особенно сейчас, когда Месси при желании мог бы быть на первых ролях в Европе, но после ЧМ человек решил покайфовать с братками в Майами, пока Криш где-то в пустыне лезет вон из кожи против последних команд Аравии, чтобы хоть один рекорд за собой оставить и тыкать этим до конца своих дней
+4
-2
+2
Ответ elkipalki
Голы с дисианции 35+ метров. Роналлу - 18, Месси - 0. Но шакалил Роналду)
Для меня они оба великие. Но показатель количества голов с 35+ метров - это вообще чепуха.
+3
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Опять аргентинец которы играл с ним в одном клубе , хвалит бездарного Месси ))))
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Ответ Царун Владислав
Когда они уже перестанут смотреть нарезки на ютуб 10 летней давности в играх против аутсайдеров? Этому "лучшему в истории" достаточно было сменить футболку барсы на аргентинскую и его выносили вперед ногами. После ухода пары полузащитников из Барсы о него стали вытирать ноги еще и в Европе.
ноги о лео никто не вытирал,
школьники вытирают о него языки,
ну так развлекайтесь
+3
-2
+1
Ответ Зизуха
а до этого кто был?
Рамос, который назвал Лео лучшим с кем он играл.
+1
0
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это барселоновец сказал, так что не в счёт
+4
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
А почему по ЧМ судишь а не по ЛЧ например?
Потому что лч ежегодный турнир, который не имеет глобальной историческрй ценности.
У Хенто 6 ЛЧ, его кто то ставит рядом с Пеле? Нет.
У половины Реала по 5 лч и возможно скоро будет по 6, кого из них поставят на вершину? Начо что ли?)

ЧМ - не имеет даже близко конкурентов по величию, масштабу и исторической значимости.
А когда ты лучший на ЧМ, установивший рекорд 10 очков по гол/пас как Месси 2022, Пеле 1970, Марадона 1986, то для того, что бы встать с ними в один ряд надо выдать подобное.
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Руни вообще как я вижу не разбирается в футболе.
Мой Криштиану - лучший бомбардир чемпионата СА
меся - 0 голов в самом престижном чемпионате в мире (СА)
Ну и кто гоат после этого, а фанаты леганесси?
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Запомните.

Месси - Гений. Роналду - талант.

Кто не понимает разницы, тогда по другому не поясню.
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Ответ englishman in new york
Зидан хладнокровен)) где-то смеётся Матерацци
У него и без Матерацци красных хватает и в основном тоже за быдло поведение. Достаточно того, что почти половину победного ЧМ-98 он пропустил из-за красной карточки. Если б не дубль в финале, то лично для него это был бы провальный турнир. Но после голов Бразилии ему всё простили и забыли.
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Ответ Juventini
Если столько колоть гормон роста то у любого такой талант появится, выращенные на комбикормах и допинге , плюс против него никто в подкаты не шёл в Ла лиге , так как чувак хлеб приносит чемпионату . О каком таланте он говорит ?
Если гормон роста так работает то почему до сих пор везде детские футбольные фермы по " разведению спортивных гениев " не понаоткрывали? Это же в будущем такая прибыль?Или выгоднее все таки ботоксфермы?🤔
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Ответ qiqe
Месси чемпион мира siuuuuuu
Чемпион, кто-то с этим спорит?
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Ответ qiqe
фигасе чуть больше таланта, один пол команды мог обвести и забить 90 голов за год, другой же брус постоянно шакалил пустой угол ворот
Одного ты смотрел в 2012-м, а второго в 2022?
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Ответ qiqe
0.1 % реализации 🤣🤣🤣
У Месси 0% реализации получается?
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Ответ ML26
То есть, по твоему скромному мнению, все остальные люди с другими вкусами и предпочтениями не адекватные?)
вкусы и предпочтения...интересно))
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Ответ CCCP{{BOOM}}
У Месси есть один большой минус, который многие не видят. Он одноногий. Уводишь его под правую - и он ничего не может. В этом плане Роналду и Азар двуногие.
напомни мне когда Рон кого-то обводил ,что с левой.что с правой. как можно упоминать его имя рядом с великими,если он один в один мопса не может обвести? только не надо мне рассказывать про 50лет назад в манчестере)
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