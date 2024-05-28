Уэйн Руни: «Месси – лучший игрок всех времен. Мне часто достается за то, что я называю его, они с Роналду оба невероятны. Но у Лео просто чуть больше таланта»
Уэйн Руни назвал величайшим в истории Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.
«Думаю, Месси – лучший в истории.
Мне часто достается за то, что я называю Месси. В духе: «Как ты можешь говорить «Месси», если Роналду – лучший?» Понимаю, что кто-то может называть Месси, кто-то Роналду – они оба невероятны. Вероятно, это два лучших футболиста из когда-либо игравших. На мой взгляд, у Месси просто чуть больше таланта, а это мне нравится в игроках. Вот в чем причина.
Я бы хотел поиграть с Зинедином Зиданом – он был очень хорош. Месси – лучший игрок всех времен, но сыграть с Зиданом [было бы потрясающе]. Он хладнокровен, спокоен, играет обеими ногами, забивает и отдает голевые», – сказал Руни.
Хоспади, детский сад.
На одно таланте ты не будешь на вершине 15 лет и в 35 лет не возьмешь самый главный трофей в спорте ФИФА ЧМ на глазах миллиардов.
Для этого надо пахать.
Просто Месси взрослый дядька и его работа не пиарится в соц.сетях.
Ему это не надо, все видно на поле.
А к роналду есть вопросы, что он тренерует, если деградировал в скиллах и забыл про трофеи, которые не выигрывает более пяти лет.
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси. 🐐🇦🇷
ну они оба хороши , но у Рони чуть больше таланта
Месси, Пеле, Марадона ЧЕМПИОНЫ МИРА?
Так это не оба, их трое.
школьники вытирают о него языки,
ну так развлекайтесь
У Хенто 6 ЛЧ, его кто то ставит рядом с Пеле? Нет.
У половины Реала по 5 лч и возможно скоро будет по 6, кого из них поставят на вершину? Начо что ли?)
ЧМ - не имеет даже близко конкурентов по величию, масштабу и исторической значимости.
А когда ты лучший на ЧМ, установивший рекорд 10 очков по гол/пас как Месси 2022, Пеле 1970, Марадона 1986, то для того, что бы встать с ними в один ряд надо выдать подобное.
Мой Криштиану - лучший бомбардир чемпионата СА
меся - 0 голов в самом престижном чемпионате в мире (СА)
Ну и кто гоат после этого, а фанаты леганесси?
Месси - Гений. Роналду - талант.
Кто не понимает разницы, тогда по другому не поясню.