Уэйн Руни: «Месси – лучший игрок всех времен. Мне часто достается за то, что я называю его, они с Роналду оба невероятны. Но у Лео просто чуть больше таланта»

Уэйн Руни назвал величайшим в истории Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.

«Думаю, Месси – лучший в истории.

Мне часто достается за то, что я называю Месси. В духе: «Как ты можешь говорить «Месси», если – лучший?» Понимаю, что кто-то может называть , кто-то Роналду – они оба невероятны. Вероятно, это два лучших футболиста из когда-либо игравших. На мой взгляд, у Месси просто чуть больше таланта, а это мне нравится в игроках. Вот в чем причина.

Я бы хотел поиграть с – он был очень хорош. Месси – лучший игрок всех времен, но сыграть с Зиданом [было бы потрясающе]. Он хладнокровен, спокоен, играет обеими ногами, забивает и отдает голевые», – сказал .