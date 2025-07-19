Карпин после 1:1 с «Балтикой»: «Дебют Осипенко, как и у всех, оцениваю неудовлетворительно»

Валерий Карпин недоволен дебютом Максима Осипенко в «Динамо».

Бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ .

— Осипенко показал хорошую игру в атаке. Но первый гол «Балтики» — это он не успел добежать. Нет ощущения, что он в обороне не такой сильный плюс дает?

— Он не проигрывал единоборства и на чужой, и на своей половинах поля. А гол… недоработка не только Осипенко. Он думал, что Лунев идет, могло такое быть. Дебют его оцениваю, как и у всех сегодня, неудовлетворительно.

— Говорят, вы недовольны позицией левого защитника. Вы довольны?

— Кто говорит? Откуда они знают? Инсайдерам, видимо, виднее… Могу сказать, что сегодня, как и все, они сыграли неудовлетворительно.

— Вы туда рассматриваете Лаксальта?

— Если и когда Лаксальт будет здоров, посмотрим, где будем его использовать, — сказал тренер «Динамо ».