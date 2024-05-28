НБА. Плей-офф. Финал Запада. «Даллас» примет «Миннесоту» в 4-м матче серии

Сегодня состоится 4-й матч финальной серии Западной конференции НБА.

«Даллас» на своей площадке попытается завершить серию против «Миннесоты» (3-0).

Финал Западной конференции

Четвертый матч



« » ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.