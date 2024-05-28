НБА. Плей-офф. Финал Запада. «Даллас» примет «Миннесоту» в 4-м матче серии
Сегодня состоится 4-й матч финальной серии Западной конференции НБА.
«Даллас» на своей площадке попытается завершить серию против «Миннесоты» (3-0).
Финал Западной конференции
Четвертый матч
- Дата проведения
- 29 мая, 03.30, «American Airlines Center»
«Даллас» ведет в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
так как отсутствует новичок года дерек лайвли
Против всех остальных команд ЛАЛ проще играть, это не значит, что они всех бы вынесли, это значит, что против остальных команд шансов больше, чем против Денвера, вот и все
ЛАЛ давно ни на что не претендуют, обязательно каждый раз их приплетать?