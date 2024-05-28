НБА. Плей-офф. Финал Запада. «Даллас» примет «Миннесоту» в 4-м матче серии

Теги результаты Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоится 4-й матч финальной серии Западной конференции НБА.

«Даллас» на своей площадке попытается завершить серию против «Миннесоты» (3-0).

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Четвертый матч

Даллас – Миннесота
Дата проведения
29 мая, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

«Даллас» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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15 комментариев
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Удачи любимому Далласу…закрываем серию 💪
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Ждем очередного зрелища, пусть победит сильнейший!!!!
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А знаете сколько раз финалы конференций, начиная с сезона 1970/71, собственно когда они и появились, заканчивались свипами одновременно и на Востоке, и на Западе? Ни одного )) Так что большая вероятность есть, что Миннесота сегодня победит. Но мне всё-таки хочется чтобы Даллас завершил серию сегодня ))
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вперёд наш Даллас Маверикс!🍩🏆
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Ну давай, Минька. Не охота еще один свип
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Станция Даллас. Конечная. Поезд дальше не идёт, просьба освободить вагоны... Переход на рыболовецко - туристическую линию...
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Лука Дончич - пахан Эдвардса
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Миннесота, ну давай, сделай уже что-нибудь
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абсолютно очевиднейшие 3-1

так как отсутствует новичок года дерек лайвли
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За рекорд Кайри потоплю
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Сейчас не имею возможности смотреть Даллас, и без меня там вышло уже 5 побед подряд. Вот и в этот раз посмотреть не смогу - хорошие шансы закрыть серию. Если надо, буду узнавать счет в новостях вплоть до титула. Плохо, что теперь Лайвли становится зрителем, но зато Клебер восстановился и добавит огня из-за дуги в хороших вюрцбургских традициях.
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Ответ omega pepega
Даллас 3-0 Минька 4-3 Денвер 4-1 Лал. Лейкерс все дальше от титула "проиграли чемпиону, все игры были близкие, могли выиграть"
Да, не в этом дело
Против всех остальных команд ЛАЛ проще играть, это не значит, что они всех бы вынесли, это значит, что против остальных команд шансов больше, чем против Денвера, вот и все
ЛАЛ давно ни на что не претендуют, обязательно каждый раз их приплетать?
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Ответ AlphaBeast
Да, не в этом дело Против всех остальных команд ЛАЛ проще играть, это не значит, что они всех бы вынесли, это значит, что против остальных команд шансов больше, чем против Денвера, вот и все ЛАЛ давно ни на что не претендуют, обязательно каждый раз их приплетать?
Пока вы на это ведетесь, конечно для него обязательно
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