Софья Титова перейдет в Армению. Фигуристка тренируется у Плющенко («Матч ТВ»)
Российская фигуристка Софья Титова перейдет в команду Армении.
По информации «Матч ТВ», 15-летняя спортсменка получила открепление от Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.
«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно
P.s. Всё понимаю,карьера одна и всё такое,но лучше не раскидываться такими словами было
А то здесь все говорили, что вся переломанная, а Плющ молчит, скрывает правду.
Думаю Жилина тоже перейдет
Прям жду не дождусь, как встретит Европа Рудковского.