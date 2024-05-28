Софья Титова перейдет в Армению. Фигуристка тренируется у Плющенко («Матч ТВ»)

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание переходы сборная Армении Академия Плющенко Софья Титова Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Титова перейдет в команду Армении.

По информации «Матч ТВ», 15-летняя спортсменка получила открепление от Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

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96 комментариев
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Помнится год назад Плющ с Яной вещали,что у них никто не переходит,и вообще все патриоты))))
P.s. Всё понимаю,карьера одна и всё такое,но лучше не раскидываться такими словами было
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У Плющенко все спортсмены-партиоты и так как то получилось, что выступают за разные страны, а не Россию.
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Ответ Призрачный триксель
Помнится год назад Плющ с Яной вещали,что у них никто не переходит,и вообще все патриоты)))) P.s. Всё понимаю,карьера одна и всё такое,но лучше не раскидываться такими словами было
Я бы Плющенко перестал давать гранты на его ледовые шоу. А то таким макаром у него одни иностранные спортсмены выступать будут скоро. А зачем это государству спонсировать?
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Ответ deligy
Плющенко - главный экспортер девочек-одиночниц
Таким макаром и Гном Гномыч скоро обнаружит у себя другое гражданство.
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Плющенко - главный экспортер девочек-одиночниц
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Вот и Титова нашлась))
А то здесь все говорили, что вся переломанная, а Плющ молчит, скрывает правду.
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Вот такой вот Плю патриот. Тренирует фигуристов для других стран. И на зарубежные старты стремится попасть! Какая же лицемерная семейка!
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Плющенко-главный патриот.
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Провалятся и Самоделкина, и Титова.
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В целом ожидаемо, но удивляет, как тихо это всё провернули)) Никаких тебе интервью о том, что подали куда-то запрос, и т.д.
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Теперь окончательно понятно, почему хитровыделанная Самоделкина общается в АП только с Титовой. Они иностранки с будущим на международном арене, прокаженные и изолированные от мира Жилина и Муравьева им не чета теперь
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Удачи 🙏🙏🥀🌷
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Ответ private dancer
Не верю в её большую карьеру на международной арене.
Какая разница? Уже сам факт выступления на международных это что-то недосягаемое для всех наших фигуристов.. пофоткаться с Сакамото, поговорить с Малининым.. вон Куракова болтается где-то в конце десятки, а то и дальше, однако популярная
+9
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А она долма готовить умеет?
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Ну об этом уже давно говорили.
Думаю Жилина тоже перейдет
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Сборницу, которая выступала в сезоне вот так просто отпустили? Блат Сихарулидзе решает, главный патриот распродает фигуристов, мило
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Ответ Olga.t
У Плюща коммерческая школа, кто платит, того и тренирует. Если это устраивает обе федерации, то в чем криминал?
Нет там ничего коммерческого, Титова сборница, и ей всё, в т ч лед оплачивало государство, посмотрите сколько Плющенко получил за лед гос. денег
+6
-2
+4
Где-то плачет Чиризано
+5
-2
+3
Ответ Мороженко
А Дэвисы разве не так перешли?
а сколько за это на них помоев вылили.. вот почитаем сейчас про Титову.. или это опять другое?
+4
-2
+2
Друганы Плющенко с Сихарулидзе порешали. ЯсноПонятно. Или там у них кто-то крестный детей?
Прям жду не дождусь, как встретит Европа Рудковского.
+4
-2
+2
Ответ Oleandra
Такая-сякая Тутберидзе, дочь за Грузию выступает, и такие хорошие Рудковские.. тем не менее спортсмены из ТШТ не переходят в другие федерации, а у патриотов Евгена и Яны переходят.. даже Петросян не перешла..
Не торопитесь кричать что "никто не переходит из ТШТ"
+7
-5
+2
Ответ DLS7
Ожидаемо после того, как её судили на ЮЧР и финале ГП. Ну а в следующем сезоне в другую федерацию перейдёт и Жилина.
Хорошо ее судили, там ещё больше снимать надо было
+5
-3
+2
Армянка Титова оказывается ну и ладно
+2
0
+2
Титова была в основе сборной, весь год получала зарплату, тренировалась за счёт ффкр, и вот так легко отпустили, вообще без карантина. Молодец, кум. Ну пусть тогда вообще всех отпускают.
+5
-3
+2
Однако) Камень не брошу, но я почему-то думал, что она будет выступать за Азербайджан - чуток промахнулся.
+2
0
+2
респект
+7
-5
+2
Ответ Jessi
Это решение ее родителей, а не Плющенко. Они сразу после ФГП сказали, что перейдут, с Плющенко или без.
да-да.. несчастный безвольный Плющенко..
+4
-2
+2
Петросян в Армению, Акатьеву в Грузию.. Муру бы во Францию к Фа в команду
+3
-2
+1
Ответ Katerina Sunny
Значит не про всех сразу рассказали. Ещё кто-то может перейти. И отправляли в Армению Акатьеву, а там пока Титова.
Плющ давно угрожал своих отправить в другие сборные, если им первых мест тут не дадут
+3
-2
+1
Ответ Oleandra
Провалятся и Самоделкина, и Титова.
100 процентно
+3
-2
+1
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