Тарасова о переходе Титовой: «Я не считаю, что это потеря. Зачем мне ее перспективы, если она будет за Армению выступать?»

Татьяна Тарасова не считает потерей переход фигуристки Софьи Титовой в Армению.

По информации «Матч ТВ», 15-летняя Титова уже получила открепление от Федерации фигурного катания России.

«Я не считаю, что это потеря. Какие перспективы? Мне зачем ее перспективы, если она за Армению будет выступать?» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно