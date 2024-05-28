Тарасова о переходе Титовой: «Я не считаю, что это потеря. Зачем мне ее перспективы, если она будет за Армению выступать?»
Татьяна Тарасова не считает потерей переход фигуристки Софьи Титовой в Армению.
По информации «Матч ТВ», 15-летняя Титова уже получила открепление от Федерации фигурного катания России.
«Я не считаю, что это потеря. Какие перспективы? Мне зачем ее перспективы, если она за Армению будет выступать?» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.
«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно
В Федерации фигурного катания Армении сказали, что к ним не обращались по этому вопросу. Сейчас Федерация пытается уточнить информацию у коллег в России."