Тарасова о переходе Титовой: «Я не считаю, что это потеря. Зачем мне ее перспективы, если она будет за Армению выступать?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России переходы сборная Армении Софья Титова Фигурное катание

Татьяна Тарасова не считает потерей переход фигуристки Софьи Титовой в Армению.

По информации «Матч ТВ», 15-летняя Титова уже получила открепление от Федерации фигурного катания России.

«Я не считаю, что это потеря. Какие перспективы? Мне зачем ее перспективы, если она за Армению будет выступать?» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.

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12 комментариев
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Тарасову скоро окончательно с ума сведут переходами) она сначала хвалит, потом чел переходит, ей сразу приходится переобуваться и так по кругу, дайте передохнуть хоть бабуле))
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У Тарасовой есть 2 варианта характеристики: "Одна из сильнейших" и "Невелика потеря, что переходит"
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Я бы удивилась, если бы ТАТ сказала что-то другое)
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Ответ Derben93
Кто должен уйти, чтобы это оказалось потерей?🤔
Кто-то из тройки ЧР, например.
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Кто должен уйти, чтобы это оказалось потерей?🤔
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"Российская фигуристка Софья Титова решила сменить спортивное гражданство и будет выступать за Армению, сообщает Матч ТВ.
В Федерации фигурного катания Армении сказали, что к ним не обращались по этому вопросу. Сейчас Федерация пытается уточнить информацию у коллег в России."
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Тарасову бессовестно тролят недожурналисты (( Уже как-то неудобно читать это всё.
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Ответ Lennuci
"Российская фигуристка Софья Титова решила сменить спортивное гражданство и будет выступать за Армению, сообщает Матч ТВ. В Федерации фигурного катания Армении сказали, что к ним не обращались по этому вопросу. Сейчас Федерация пытается уточнить информацию у коллег в России."
А весело у них там !)))
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Ответ Lennuci
"Российская фигуристка Софья Титова решила сменить спортивное гражданство и будет выступать за Армению, сообщает Матч ТВ. В Федерации фигурного катания Армении сказали, что к ним не обращались по этому вопросу. Сейчас Федерация пытается уточнить информацию у коллег в России."
Так это Жуков вбросил? Или кто? Я буду рада, если Титуля останется. И если перейдет тоже ))
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