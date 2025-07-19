Мостовой о «Спартаке»: «Должен быть в тройке с закрытыми глазами, даже если уйдут Барко и Угальде. В прошлом сезоне претендовали на чемпионство – мы не знаем, что произошло потом»
Александр Мостовой убежден, что «Спартак» должен с легкостью войти в тройку РПЛ.
«В прошлом сезоне до зимней паузы «Спартак» по игре был претендентом на чемпионство. Мы не знаем, что потом с ним произошло. Он растерял очки и даже из тройки выпал.
Для меня «Спартак» должен быть в тройке с закрытыми глазами. Даже если уйдут Барко и Угальде, хотя я в это не верю. Может быть, уйдет только Барко, а Угальде, наверное, вряд ли», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
В минувшем сезоне московский клуб занял 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25990 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: NEWS.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости