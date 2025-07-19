Мостовой о «Спартаке»: «Должен быть в тройке с закрытыми глазами, даже если уйдут Барко и Угальде. В прошлом сезоне претендовали на чемпионство – мы не знаем, что произошло потом»

Александр Мостовой убежден, что «Спартак» должен с легкостью войти в тройку РПЛ.

«В прошлом сезоне до зимней паузы «Спартак » по игре был претендентом на чемпионство. Мы не знаем, что потом с ним произошло. Он растерял очки и даже из тройки выпал.

Для меня «Спартак» должен быть в тройке с закрытыми глазами. Даже если уйдут Барко и Угальде, хотя я в это не верю. Может быть, уйдет только Барко , а Угальде , наверное, вряд ли», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

В минувшем сезоне московский клуб занял 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ .