Российская фигуристка Софья Титова получила гражданство Армении («Р-Спорт»)
Российская фигуристка Софья Титова получила гражданство Армении. сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Армении.
Ранее стало известно, что 15-летняя Титова намерена перейти в сборную этой страны.
«Вопрос с гражданством Армении у Титовой решен. Фигуристка может представлять Армению на законных основаниях», – сообщили в армянской федерации.
Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.
Плющенко угрожал трансфером топ-ученицы из-за «несправедливого судейства» – и вот она уходит в Армению
Вспомнился "Человек с бульвара Капуцинов" --Джонни сделай мне монтаж...)))
Акатьеву в Грузию сватают. Про Жилиных ходят слухи, что в Азербайджан.