Российская фигуристка Софья Титова получила гражданство Армении («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание переходы сборная Армении Софья Титова Федерация фигурного катания Армении Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Титова получила гражданство Армении. сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Армении.

Ранее стало известно, что 15-летняя Титова намерена перейти в сборную этой страны.

«Вопрос с гражданством Армении у Титовой решен. Фигуристка может представлять Армению на законных основаниях», – сообщили в армянской федерации.

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.

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21 комментарий
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Это та же федерация которая 3 часа назад ничего не знала? Быстро вопросы решили.
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Не люблю катание Титовой, но желаю ей удачи. Если появилась возможность побывать на международных стартах, то ее надо реализовывать.
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Стремительно вид на жительство превратился в гражданство..))
Вспомнился "Человек с бульвара Капуцинов" --Джонни сделай мне монтаж...)))
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Только что вид был, теперь уже гражданство 😂 Быстро они.
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Давайте сделает ставки через сколько времени Петросян вспомнит про свою историческую Родину, а Акатьева попросится в Азербайджан?
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Всем здесь Титова так не нравилась. Радуйтесь, что перешла.
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Ответ Lennuci
Армянское радио, ей богу. То знаю, то не знаю, то вид на жительство и в тот же день уже с гражданством. Через час скажут, что уже и ИСУ разрешил, думаю.
Радио может и армянское, но российского радио почему-то в эфирной сетке нет. Почему?
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Ответ БезызбежноНаКрасный
У Плю уже прям "конвейер на выход"... Эдак можно и грантов лишиться...
Почему это? Как раз налаживает отношения с дружественными странами🌹
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Армянское радио, ей богу. То знаю, то не знаю, то вид на жительство и в тот же день уже с гражданством. Через час скажут, что уже и ИСУ разрешил, думаю.
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пускай переезжает в армению
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Шампур в спину
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Поправьте, если не прав ,гражданство получили родители, ведь Титова несовершеннолетняя?
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Ответ Randers
Давайте сделает ставки через сколько времени Петросян вспомнит про свою историческую Родину, а Акатьева попросится в Азербайджан?
Не позднее весны следующего года.
Акатьеву в Грузию сватают. Про Жилиных ходят слухи, что в Азербайджан.
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Ответ Леди Брэкнелл
Только что вид был, теперь уже гражданство 😂 Быстро они.
А с утра армяне cами воПче не в курсе были.
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