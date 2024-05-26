«Барса» – клуб моей жизни. Решение об уходе – не мое». Хави попрощался с игроками, после речи ему долго аплодировали

Хави попрощался с игроками «Барселоны».

Перед воскресной тренировкой выступил с 15-минутной речью.

«Это клуб моей жизни, я всегда буду носить его в сердце. Правда, что в этом году дела шли не очень хорошо, но мы старались изо всех сил, сражаясь со всеми и против всех.

Вы знаете, что решение [об уходе] не мое. Это решение тех, кто выше», – приводит слова Хави As.

После речи игроки долго аплодировали Хави, а затем все обнимались.