«Барса» – клуб моей жизни. Решение об уходе – не мое». Хави попрощался с игроками, после речи ему долго аплодировали

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави попрощался с игроками «Барселоны».

Перед воскресной тренировкой Хави выступил с 15-минутной речью.

«Это клуб моей жизни, я всегда буду носить его в сердце. Правда, что в этом году дела шли не очень хорошо, но мы старались изо всех сил, сражаясь со всеми и против всех.

Вы знаете, что решение [об уходе] не мое. Это решение тех, кто выше», – приводит слова Хави As.

После речи игроки долго аплодировали Хави, а затем все обнимались.

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22 комментария
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Лучше бы уже ушел достойно с первого раза как сам говорил изначально, а так только репутацию себе подмочил.
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сначала мое,потом не мое)
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Ответ Папа Футбола
Лучше бы уже ушел достойно с первого раза как сам говорил изначально, а так только репутацию себе подмочил.
Не так тренировал, не так высказывался после матчей, не так ушел.. вам вечно не угодишь)
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Правильно говорят, что ухоля уходи. В итоге и сам подставился, и самого слили
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По любому спасибо за чемпионство и супер кубок Испании того сезона.
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Ответ RedDevil1909
сначала мое,потом не мое)
Первое слово, съела корова.😎😎😎😎😎
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему то возникло ощущение что он опять возглавит Барселону в начале следующего года ...
Нееее! Если у Флика не получится - то на следующий сезон дружно, всей командой, встречаем из отпуска Клоппа! Впереди будет идти Лапорта с караваем!
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"...Решение об уходе – не мое..."
А кто зимой сказал, что летом уйдет? Пушкин?!
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оратор... (вынесли на руках!)
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Наверное страшно жалеет, что изменил свое решение уйти месяц назад. Но тогда ,после победы в Париже, реально все были на волне эйфории. Всё испортил один человек-Араухо. Да и сам Хави потом ошибся : когда остались в меньшинстве менять надо было статичного и малопродуктивного Левандовского, а не бегущего быстро в контратаку Ямала, единственного, кто в такой ситуации мог двигать на скорости мяч к чужой штрафной.
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Ответ Папа Футбола
Лучше бы уже ушел достойно с первого раза как сам говорил изначально, а так только репутацию себе подмочил.
Кому лучше?
Для него - ему виднее.
А что вы думаете о его репутации - вряд ли его волнует )
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Ответ Вадим Гамза
Нееее! Если у Флика не получится - то на следующий сезон дружно, всей командой, встречаем из отпуска Клоппа! Впереди будет идти Лапорта с караваем!
Клопп пришёл бы если бы не было Лапорты.
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Ответ chychelo1
Он старался , спасибо Хави
Вот тут действительно молодчина! Хаби Алонсо привел Байер к рекордной в истории беспроигрышной серии! Вот на кого надо равняться!
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Ответ chychelo1
Он старался , спасибо Хави
Да он старался. Хабибу спасибо.
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Надо было держать своё слово и уйти на своих условиях. Теперь просто выкинули Легенду
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Почему то возникло ощущение что он опять возглавит Барселону в начале следующего года ...
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Он старался , спасибо Хави
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а полгода назад разве не он сам решил уходить? в клоунаду какую то превратили ей-богу, взрослые люди казалось бы
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Спасибо за все, легенда! 👏
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