«Барса» – клуб моей жизни. Решение об уходе – не мое». Хави попрощался с игроками, после речи ему долго аплодировали
Хави попрощался с игроками «Барселоны».
Перед воскресной тренировкой Хави выступил с 15-минутной речью.
«Это клуб моей жизни, я всегда буду носить его в сердце. Правда, что в этом году дела шли не очень хорошо, но мы старались изо всех сил, сражаясь со всеми и против всех.
Вы знаете, что решение [об уходе] не мое. Это решение тех, кто выше», – приводит слова Хави As.
После речи игроки долго аплодировали Хави, а затем все обнимались.
А кто зимой сказал, что летом уйдет? Пушкин?!
Для него - ему виднее.
А что вы думаете о его репутации - вряд ли его волнует )