Хави об увольнении из «Барсы»: «Президент объяснил мне причины, мы пожали руки, обнялись, я уважаю его выбор. Решение принято с учетом интересов клуба – буду еще одним болельщиком на трибунах»

Хави высказался о своем увольнении.

«Я разговаривал с президентом, он рассказал мне о причинах, побудивших его принять решение о необходимости перемен.

Все, что я могу сделать, – это принять и уважать его выбор. Он тот, кто принимает решения в клубе. Мы пожали друг другу руки, обнялись и пожелали всего наилучшего. Теперь я буду еще одним болельщиком на трибунах.

Решение было принято с учетом интересов клуба, потому что они считают, что необходимо сменить направление.

Я остаюсь мотивированным, голодным и амбициозным до сих пор. Я верю в команду, в то, что мы могли добиться больших успехов с помощью небольших изменений, но этому не суждено было случиться», – сказал бывший главный тренер «Барселоны».

Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барсы»: «Я всегда держу слово»

Хави: «Мы проделали в «Барсе» хорошую работу, горжусь этим. У меня чистая совесть. Лапорта принимает решения, могу только принять ситуацию»