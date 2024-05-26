Хави об увольнении из «Барсы»: «Президент объяснил мне причины, мы пожали руки, обнялись, я уважаю его выбор. Решение принято с учетом интересов клуба – буду еще одним болельщиком на трибунах»
Хави высказался о своем увольнении.
«Я разговаривал с президентом, он рассказал мне о причинах, побудивших его принять решение о необходимости перемен.
Все, что я могу сделать, – это принять и уважать его выбор. Он тот, кто принимает решения в клубе. Мы пожали друг другу руки, обнялись и пожелали всего наилучшего. Теперь я буду еще одним болельщиком на трибунах.
Решение было принято с учетом интересов клуба, потому что они считают, что необходимо сменить направление.
Я остаюсь мотивированным, голодным и амбициозным до сих пор. Я верю в команду, в то, что мы могли добиться больших успехов с помощью небольших изменений, но этому не суждено было случиться», – сказал бывший главный тренер «Барселоны».
Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барсы»: «Я всегда держу слово»
Хави: «Мы проделали в «Барсе» хорошую работу, горжусь этим. У меня чистая совесть. Лапорта принимает решения, могу только принять ситуацию»
Чемпионство в первый год, серебро с пиковым Реалом во второй - действительно, самое время сменить направление, особенно с учетом того, что новому тренеру не купят новых игроков. План огонь! Надежный, как швейцарские часы
Всё, что надо знать про БЧК в принципе. Это днище.
Всё, что надо, я поймал
Надо сразу уходить
Чтоб никто не привыкал