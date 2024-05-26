Хави об увольнении из «Барсы»: «Президент объяснил мне причины, мы пожали руки, обнялись, я уважаю его выбор. Решение принято с учетом интересов клуба – буду еще одним болельщиком на трибунах»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави высказался о своем увольнении.

«Я разговаривал с президентом, он рассказал мне о причинах, побудивших его принять решение о необходимости перемен.

Все, что я могу сделать, – это принять и уважать его выбор. Он тот, кто принимает решения в клубе. Мы пожали друг другу руки, обнялись и пожелали всего наилучшего. Теперь я буду еще одним болельщиком на трибунах.

Решение было принято с учетом интересов клуба, потому что они считают, что необходимо сменить направление.

Я остаюсь мотивированным, голодным и амбициозным до сих пор. Я верю в команду, в то, что мы могли добиться больших успехов с помощью небольших изменений, но этому не суждено было случиться», – сказал бывший главный тренер «Барселоны».

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Хави: «Мы проделали в «Барсе» хорошую работу, горжусь этим. У меня чистая совесть. Лапорта принимает решения, могу только принять ситуацию»

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21 комментарий
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Решение было принято с учетом интересов клуба, потому что они считают, что необходимо сменить направление.

Чемпионство в первый год, серебро с пиковым Реалом во второй - действительно, самое время сменить направление, особенно с учетом того, что новому тренеру не купят новых игроков. План огонь! Надежный, как швейцарские часы
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Хави поднял Барсу с колен, дал подспорье для развития, выстроил какую-никакую команду, даже добился серьёзных успехов с молодняком и выиграл Ла Лигу при финансовой жопе БЧК. И всё, чем Лапорта отплатил - дал пинка под зад чтоб пригласить немецкого наёмника в статусе сбитого лётчика на багаже Эрнандеса.

Всё, что надо знать про БЧК в принципе. Это днище.
+17
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+12
И ещё раз спасибо, Хави великолепному в прошлом футболисту и вполне приличному тренеру, пусть быть может где-то и не хватило опыта, но то, что он сделал, как сейчас играет молодёжь и появившиеся новые опытные игроки, делают честь проделанной работе! Ну и наконец отказаться от выплаты после увольнения, дорогого стоит! Хави любит свою команду и надеюсь скоро вернётся обратно уже возмужавшим и более опытным тренером!!!✊
+7
-1
+6
Похоже,через некоторые время Хави будет поливать Лапортыча в прессе
+8
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+3
чайпи разрешит лапорте переспать своей женой
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Спасибо за лучший сезон в истории пятого каталонского, Чаппи
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Без багажа Кумана конечно сложно брать трофеи
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Увидимся, ребята!
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Задействован новый рычаг - Хави купит абонемент в вип ложу
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Я не понял что то ,он же сам уходил вроде, а теперь его уволили?
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Больше нечего ловить
Всё, что надо, я поймал
Надо сразу уходить
Чтоб никто не привыкал
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достойные слова, в отличии от местного стада.
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В Челси пойдет или МЮ
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К Хави были вопросы и претензии, но куда направление они хотят сменить? К чему?
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Хоть я и болельшик реала, но складывается такое ощущение что барсу кто то из вне хочеть слить.
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