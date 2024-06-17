Песьяков о покупке китайского автомобиля: «Пересел на китайца прошлой осенью – и кайфую! Начинка, комфорт, внешний вид – все лучше, чем Cadillac Escalade»

Сергей Песьяков выразил удовлетворение покупкой китайского автомобиля.

– Я же недавно «китайца» себе взял!

– А какая раньше была?

– Еще со времен « » ездил на Cadillac Escalade. Но прошлой осенью пересел на китайца – и кайфую!

– Китайские авто еще не так давно было принято считать моветоном.

– А что такое моветон?

– Что-то типа дурного тона.

– Начинка, комфорт, внешний вид – все лучше, чем на «Эксалейде». Не нарадуюсь!

«Кадиллак» – это что-то из прошлого, другой вайб: 50 Cent, золотые цепи, большие диски, – сказал вратарь « » .