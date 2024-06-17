Песьяков о покупке китайского автомобиля: «Пересел на китайца прошлой осенью – и кайфую! Начинка, комфорт, внешний вид – все лучше, чем Cadillac Escalade»
Сергей Песьяков выразил удовлетворение покупкой китайского автомобиля.
– Я же недавно «китайца» себе взял!
– А какая раньше была?
– Еще со времен «Спартака» ездил на Cadillac Escalade. Но прошлой осенью пересел на китайца – и кайфую!
– Китайские авто еще не так давно было принято считать моветоном.
– А что такое моветон?
– Что-то типа дурного тона.
– Начинка, комфорт, внешний вид – все лучше, чем на «Эксалейде». Не нарадуюсь!
«Кадиллак» – это что-то из прошлого, другой вайб: 50 Cent, золотые цепи, большие диски, – сказал вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков.
- Ну это такой беспонтовый вайб.
Потом расскажешь
за 2 брал, по нынешним ценам очень недурно