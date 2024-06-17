Песьяков о покупке китайского автомобиля: «Пересел на китайца прошлой осенью – и кайфую! Начинка, комфорт, внешний вид – все лучше, чем Cadillac Escalade»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Сергей Песьяков автомобили Футбол

Сергей Песьяков выразил удовлетворение покупкой китайского автомобиля.

– Я же недавно «китайца» себе взял!

– А какая раньше была?

– Еще со времен «Спартака» ездил на Cadillac Escalade. Но прошлой осенью пересел на китайца – и кайфую!

– Китайские авто еще не так давно было принято считать моветоном.

– А что такое моветон?

– Что-то типа дурного тона.

– Начинка, комфорт, внешний вид – все лучше, чем на «Эксалейде». Не нарадуюсь!

«Кадиллак» – это что-то из прошлого, другой вайб: 50 Cent, золотые цепи, большие диски, – сказал вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков.

136 комментариев
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Большой Си благодарность русский воротник. Предложение выгода контракт игра мяч команда Слуцкий
+292
-7
+285
Что такое моветон 🤣🤣🤣
+157
-12
+145
Миску риса и кошку-жену этому человеку
+92
-4
+88
Ответ Benjamin
Что такое моветон 🤣🤣🤣
ну зато не выебывается, все честно сказал
+91
-7
+84
Ответ Benjamin
Что такое моветон 🤣🤣🤣
Ну ему и китаец лучше Кадиллака, так что неудивительно.
+78
-14
+64
разница даже, что тут "Cadillac Escalade", а там "китаец". Иногда даже владельцы этих "китайцев" не знают свою марку.
+55
-4
+51
Ля, так Эскалейд ещё никто не оскорблял
+41
-6
+35
Ответ rarog
Большой Си благодарность русский воротник. Предложение выгода контракт игра мяч команда Слуцкий
Про нефритовый стержень и кошка жена с чашкой рис почему ни слова? 😹
+34
-1
+33
Ответ rarog
Большой Си благодарность русский воротник. Предложение выгода контракт игра мяч команда Слуцкий
Жёстко)) русский воротник))
+31
-1
+30
Ответ people people
Миску риса и кошку-жену этому человеку
И +15 социальный кредит
+31
-1
+30
- А что такое моветон?
- Ну это такой беспонтовый вайб.
+26
-1
+25
Ты зимы дождись, Песьяков😂
Потом расскажешь
+33
-11
+22
Ответ Артём Стёпин
а кто ездит на китайце – расскажите, какие впечатления у вас? можно без сравнения с Эскалейдом))
чери тигго 7 про, 33к пробег за полтора года, доволен
за 2 брал, по нынешним ценам очень недурно
+25
-4
+21
а кто ездит на китайце – расскажите, какие впечатления у вас? можно без сравнения с Эскалейдом))
+21
-2
+19
Ответ Алексей Иванов
Сколько ему заплатили за это интервью?
Комплект зимней резины от этого китайца
+20
-1
+19
"Кому и кобыла невеста" (С)
+20
-2
+18
Ответ Артём Стёпин
а кто ездит на китайце – расскажите, какие впечатления у вас? можно без сравнения с Эскалейдом))
У брата Джили Тугела,владеет год,отзывы только положительные,мы с ним весь Северный Кавказ на праздниках проехали,все шикарно. У коллег по работе Чанган,тоже довольны,пока плохих отзывов нет,но я в них сидел,мне по качеству не очень понравились. Причем у всех были до китайцев корейцы,Хендай и Киа,говорят китайцы лучше
+21
-3
+18
+100,000 social credits!
+15
-1
+14
Ответ Иван Ларин
видимо TANK 500 взял
может черри амулет
+16
-2
+14
Ответ UncleMaks
ну зато не выебывается, все честно сказал
Там у вас моветон в середине предложения)
+13
0
+13
У американцев сильно упало качество.Вообще это общий мировой тренд,делать любую технику - авто,бытовую,чтобы она служила три года максимум без серьзных поломок. Иначе производство встанет,ну или прибыль упадет. Кстати и у немцев качество упало тоже.
+13
-4
+9
Песьякову пока не надо в ПСЖ. Требуется подтянуть французский.
+10
-1
+9
Моветон пускать плюхи за 5 минут до конца. На заработанные деньги купил бы Аурус лучше.
+13
-5
+8
Ответ Benjamin
Что такое моветон 🤣🤣🤣
Зато честно спросил. Не вижу проблемы. Слово редко используется.
+13
-5
+8
Ну главные претензии к китайским машинам не то, что они китайские, а 1. ценник - они стоят в 2.2 раза больше, чем до известных событий стоили их одноклассники из Кореи и Европы, 2. никто не гарантирует, что завтра китайский бренд не свернëт российскую поддержку и ты останешься без запчастей. Но с его зарплатой Песьякову о таких проблемах неизвестно.
+8
-1
+7
Ответ UncleMaks
ну зато не выебывается, все честно сказал
Вот вот) Да и вообще нормально что-то не знать, даже если это что-то является очевидным для большинства)
+6
0
+6
Ответ M a y h e M
Ты зимы дождись, Песьяков😂 Потом расскажешь
С его зарплатой он может каждую зиму новый автомобиль брать.
+6
0
+6
видимо TANK 500 взял
+8
-2
+6
Надо было ему сказать, что моветон- это марка автомобиля, типа «Фаэтон» )) Я думаю, что он качнулся бы))
+7
-1
+6
Ждем через пару лет предложение на Авито )
+9
-3
+6
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