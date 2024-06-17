«Фоден неэффективен в сборной Англии. Его нужно убрать с поля». О′Хара о хавбеке «Сити»
Джейми О′Хара остался недоволен игрой Фила Фодена.
Сборная Англии обыграла команду Сербии (1:0) на Евро-2024.
Хавбек английской команды Фил Фоден, представляющий «Манчестер Сити», провел на поле весь матч.
«Фодена нужно убрать с поля. Мне очень жаль, он мне нравится и играл невероятно в этом сезоне, но неэффективен в футболке сборной Англии.
Мне нравится Фил Фоден. Я сочувствую ему. Сочувствую Филу, потому что это роль старины Пола Скоулза», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О′Хара в эфире talkSPORT.
Может его еще засунуть в центр обороны, и тоже говорить, что он там неэффективен?
Даже вот на евро(высочайшее достижение сборной на чемпионатах Европы) - и того бы не было, возможно, не нырни дельфин на последних минутах доп.времени полуфинала.