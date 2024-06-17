«Фоден неэффективен в сборной Англии. Его нужно убрать с поля». О′Хара о хавбеке «Сити»

Теги Пол Скоулз Джейми О′Хара Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Филип Фоден Футбол

Джейми О′Хара остался недоволен игрой Фила Фодена.

Сборная Англии обыграла команду Сербии (1:0) на Евро-2024.

Хавбек английской команды Фил Фоден, представляющий «Манчестер Сити», провел на поле весь матч.

«Фодена нужно убрать с поля. Мне очень жаль, он мне нравится и играл невероятно в этом сезоне, но неэффективен в футболке сборной Англии.

Мне нравится Фил Фоден. Я сочувствую ему. Сочувствую Филу, потому что это роль старины Пола Скоулза», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О′Хара в эфире talkSPORT.

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это Саутгейт неэффективен
+63
-2
+61
Фоден, Кейн, Райс, Трент, Триппьер неэффективны в сборной Англии. Надо их заменить. Хотя проще заменить тренера, и тогда они все будут эффективны.
+26
-1
+25
Саутгейт должен быть заменен.
+12
-1
+11
Ответ Дмитрий Бервинов
Кто такой Джейми О’Хара?
Там написано
+4
0
+4
А кто там эффективен? Почему-то у Гвардиолы эффективен, а Саутгейта нет.
+4
-2
+2
Фодена засунули на левый край, где он себя чувствует максимально некомфортно. Его постоянно тянуло в центр, это было видно
Может его еще засунуть в центр обороны, и тоже говорить, что он там неэффективен?
+3
-1
+2
Какая может быть эффективность с таким физруком, уровень которого - чемпионшип? Самая унылая игра на нынешнем Евро👎
+4
-2
+2
саутгейт как неумелый мастер у которого есть первоклассный инструмент, который не знает как эффективно его применять. условно говоря: нет вины молотка в том, что им не умеют забивать гвозди.
+2
0
+2
Правильно, лучше дуболомов из Чемпионшипа в сборную загнать, границы не будет
+2
0
+2
Видимо под модель Саутгейта его нужно заменить на ещё одного опорного полузащитника. А лучше сразу ЦЗ
+1
0
+1
Ответ Kahn01
Это Саутгейт неэффективен
И у него все неэффективны.
Даже вот на евро(высочайшее достижение сборной на чемпионатах Европы) - и того бы не было, возможно, не нырни дельфин на последних минутах доп.времени полуфинала.
+1
0
+1
Ну или нужно просто подвинуть Беллингема ниже, Фодена на его позицию, а слева выпустить Гордона/Эзе. Да не, бред какой-то.
+1
0
+1
Уберите кто-нибудь всех этих экспертов. У англичан достаточно легкая группа и жаркие дни для них наступят в плей-офф в июле, вполне очевидно что их подготовка рассчитана на это. Победили на классе сербов, с тотальной доминацией до гола, потом засушили, а нытья как будто всё пропало.
+4
-3
+1
Можно попробовать выпустить Палмера вместо Фодена, но я сомневаюсь что это поможет .
0
0
0
Не на своей позиции он бегает
0
0
0
Грилиша надо было брать, и поиграли бы нормально, и отметили бы потом тоже неплохо
0
0
0
Тренеру нужно было взять Грилиша. Джуда опустить вниз на место Трента. Трента посадить в запас. Грилиша поставить слева, а Фодена сделать вторым форвардом.
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Бервинов
Кто такой Джейми О’Хара?
Муж Сары О’Хара)
0
0
0
Ответ Moffo
Сербы весь матч проигрывали и при этом нанесли всего 1 удар в створ ворот англичан. Какой ужас! Срочно снимите физрука Саутгейта!
0,17 xG за весь матч у сборной Сербии.
0
0
0
Ответ Hi Hi
тотальная доминация до гола? это когда ты первым же ударом от неудачного рикошета забиваешь?
Гляньте хотя бы процент владения мячом до гола, если матч не смотрели
0
0
0
Ответ Hi Hi
развивайся
это говорят каждой второй английской древесине, в ком видят надежду поколения. очевидно, что в этом сезоне фоден и близко не играл на лучшего игрока сезона в апл - но получил эту награду. а теперь, когда в первом матче за сборную дал жидкаря с подливой - начали писать про плохого саутгейта) на деле же это просто белый окслейд чемберлен, ну или меган рапино без розовых волос, кому как больше нравится
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий