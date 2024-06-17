«Фоден неэффективен в сборной Англии. Его нужно убрать с поля». О′Хара о хавбеке «Сити»

Джейми О′Хара остался недоволен игрой Фила Фодена.

обыграла команду (1:0) на .

Хавбек английской команды Фил Фоден, представляющий « », провел на поле весь матч.

«Фодена нужно убрать с поля. Мне очень жаль, он мне нравится и играл невероятно в этом сезоне, но неэффективен в футболке сборной Англии.

Мне нравится . Я сочувствую ему. Сочувствую Филу, потому что это роль старины Пола Скоулза», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О′Хара в эфире talkSPORT.