«Лукаку наколотит три мяча уже в группе. Первый – со Словакией». Прогноз Чернявского на матч Бельгии

Автор Спортса Глеб Чернявский сделал прогноз на гол Ромелу Лукаку в матче – в первом туре .

« великолепный Доменико Тедеско покажет, каким мощным могло быть золотое поколение, если бы его назначили тренером раньше. Впрочем, даже с остатками от той команды немец должен выходить с Бельгией далеко.

Главная сила – , который в этой простой группе должен наколотить три гола только в группе. Думаю, первый случится сразу же. Никаких шансов для Словакии», – отметил Чернявский.

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