«Лукаку наколотит три мяча уже в группе. Первый – со Словакией». Прогноз Чернявского на матч Бельгии

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ромелу Лукаку Ставки на футбол Доменико Тедеско Ставки на сегодня Ставки

Автор Спортса Глеб Чернявский сделал прогноз на гол Ромелу Лукаку в матче БельгияСловакия в первом туре Евро-2024.

«Сегодня великолепный Доменико Тедеско покажет, каким мощным могло быть золотое поколение, если бы его назначили тренером раньше. Впрочем, даже с остатками от той команды немец должен выходить с Бельгией далеко.

Главная сила – Ромелу Лукаку, который в этой простой группе должен наколотить три гола только в группе. Думаю, первый случится сразу же. Никаких шансов для Словакии», – отметил Чернявский.

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3 комментария
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Лукаку чтобы в ворота попасть, штанги надо раздвигать до угловых флажков.
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Наличие Витселя на поле будет компенсировано третьй ногой Лукаку. Играть будут по бразильской системе, обороны считай нет.
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Успех бельгийцев напрямую зависит от того, как румын по бровке будет скакать.
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