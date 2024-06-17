«Лукаку наколотит три мяча уже в группе. Первый – со Словакией». Прогноз Чернявского на матч Бельгии
Автор Спортса Глеб Чернявский сделал прогноз на гол Ромелу Лукаку в матче Бельгия – Словакия в первом туре Евро-2024.
«Сегодня великолепный Доменико Тедеско покажет, каким мощным могло быть золотое поколение, если бы его назначили тренером раньше. Впрочем, даже с остатками от той команды немец должен выходить с Бельгией далеко.
Главная сила – Ромелу Лукаку, который в этой простой группе должен наколотить три гола только в группе. Думаю, первый случится сразу же. Никаких шансов для Словакии», – отметил Чернявский.
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