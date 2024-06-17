Прогноз Лукомского: «Австрия не уходит без гола уже полтора года, а от Франции ждем забитого мяча всегда»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ральф Рангник Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Автор Спортса Вадим Лукомский сделал прогноз на игру первого тура Евро-2024 между Францией и Австрией.

«Думаю, Австрия и Франция забьют. От Франции этого ждем всегда, а Австрия не уходит с поля без гола уже полтора года.

Рангник построил опасную в переходных эпизодах командах. Из-за травм они лишились слишком многих лидеров. Общий оптимизм умерился, но в гол вполне верю», – отметил Лукомский.

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2 комментария
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Очень точный прогноз: всё сразу понятно. Мой прогноз: мяч иногда залетает в ворота, но это бывает нечастно. Иной раз мяч залетает в ворота Франции, но, бывает, и Австрии. Ждём интересной игры. .... Вот такой у меня прогноз. Не хуже, чем у Лукомского.
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