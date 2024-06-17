Прогноз Лукомского: «Австрия не уходит без гола уже полтора года, а от Франции ждем забитого мяча всегда»

Автор Спортса Вадим Лукомский сделал прогноз на игру первого тура между Францией и Австрией.

«Думаю, и Франция забьют. От Франции этого ждем всегда, а Австрия не уходит с поля без гола уже полтора года.

построил опасную в переходных эпизодах командах. Из-за травм они лишились слишком многих лидеров. Общий оптимизм умерился, но в гол вполне верю», – отметил Лукомский.

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