Прогноз Лукомского: «Австрия не уходит без гола уже полтора года, а от Франции ждем забитого мяча всегда»
Автор Спортса Вадим Лукомский сделал прогноз на игру первого тура Евро-2024 между Францией и Австрией.
«Думаю, Австрия и Франция забьют. От Франции этого ждем всегда, а Австрия не уходит с поля без гола уже полтора года.
Рангник построил опасную в переходных эпизодах командах. Из-за травм они лишились слишком многих лидеров. Общий оптимизм умерился, но в гол вполне верю», – отметил Лукомский.
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