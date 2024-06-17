Симон о мнении Мбаппе про выборы во Франции: «У Килиана есть влияние. Но не знаю, касается ли это нас, стоит ли так поступать. Я здесь как футболист, мне нужно говорить именно об этом»

Унаи Симон прокомментировал мнение Килиана Мбаппе о выборах во Франции.

Нападающий сборной Франции высказался о политической ситуации в стране.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

Мбаппе заявил: «Крайне настроенные на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением».

«У Мбаппе есть много влияния. Такое происходит с футболистами. Не уверен, стоит ли так поступать, потому что не знаю, касается ли это нас.

Я здесь как футболист, думаю, что именно об этом мне нужно говорить», – высказался вратарь сборной Испании Унаи Симон.

Мбаппе о партии Ле Пен, выигравшей выборы в Европарламент: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»

Сборная Франции кипит из-за ультраправой партии: Мбаппе зовет на выборы, Тюрам – против Ле Пен