Симон о мнении Мбаппе про выборы во Франции: «У Килиана есть влияние. Но не знаю, касается ли это нас, стоит ли так поступать. Я здесь как футболист, мне нужно говорить именно об этом»
Унаи Симон прокомментировал мнение Килиана Мбаппе о выборах во Франции.
Нападающий сборной Франции высказался о политической ситуации в стране.
На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.
Мбаппе заявил: «Крайне настроенные на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением».
«У Мбаппе есть много влияния. Такое происходит с футболистами. Не уверен, стоит ли так поступать, потому что не знаю, касается ли это нас.
Я здесь как футболист, думаю, что именно об этом мне нужно говорить», – высказался вратарь сборной Испании Унаи Симон.
Мбаппе о партии Ле Пен, выигравшей выборы в Европарламент: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»
Сборная Франции кипит из-за ультраправой партии: Мбаппе зовет на выборы, Тюрам – против Ле Пен
Ну выборы... в первый раз что-ли? Ну, у людей разные мнения - бывает по-другому? Кто-то агитирует за того, кого считает нужным - ок.
В сухом остатке это на французском называется "голосовать, зажав нос", выбирая между не очень любимым Макроном и популисткой "ультраправой" Ле Пен.
Ультраправые занимают бо́льшую нишу, но не побеждают. А в Британии так и вовсе победят лейбористы.
В Испании леваки и правые периодически меняются местами, но Испания левацкая страна.
В Германии и Франции правые не побеждают, а занимают большую нишу и все.
«Извините, я ничего не могу говорить про Россию. Меня попросили ничего не говорить».
Журналист «РБ Спорт» Денис Бутырский попросил Тадича на пресс-конференции и на видео обратиться к российским болельщикам по поводу их поддержки сборной Сербии. Но капитану сербской команды запретили давать комментарии, найдя политический контекст.
😎 @rbsportrb А тут не про политику.
Ясен пень, что Мбаппе задействовали противники партии Ле Пен.
Это и есть демократия.
Вот только если этот Мбаппе топит за Макрона, то он- «нескажукто»))))
И да, вратарю сборной Испании Симону его не понять.