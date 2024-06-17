Симон о мнении Мбаппе про выборы во Франции: «У Килиана есть влияние. Но не знаю, касается ли это нас, стоит ли так поступать. Я здесь как футболист, мне нужно говорить именно об этом»

Теги Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Политика Килиан Мбаппе Унаи Симон Футбол

Унаи Симон прокомментировал мнение Килиана Мбаппе о выборах во Франции.

Нападающий сборной Франции высказался о политической ситуации в стране.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

Мбаппе заявил: «Крайне настроенные на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением».

«У Мбаппе есть много влияния. Такое происходит с футболистами. Не уверен, стоит ли так поступать, потому что не знаю, касается ли это нас.

Я здесь как футболист, думаю, что именно об этом мне нужно говорить», – высказался вратарь сборной Испании Унаи Симон.

Мбаппе о партии Ле Пен, выигравшей выборы в Европарламент: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»

Сборная Франции кипит из-за ультраправой партии: Мбаппе зовет на выборы, Тюрам – против Ле Пен

45 комментариев
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Ну по демократически провели выборы. Кто-то выиграл. Кто-то проиграл? Чем недоволен Мбаппе?
+65
-4
+61
Ответ Roman Popov
Поясните пожалуйста, в чем суть дела? Кто хороший а кто плохой
А какую сторону Вы выбираете - темную или светлую?
+24
-3
+21
Ответ За Валенсию с 1999
Леваки априори не могут быть хорошими. Французы просыпаются. Такие как Ле Пен и Земмур - будущее Франции и Европы. Кстати, ультраправые побеждают не только во Франции и это не может не радовать. Только Реконкиста!
Алжирец Земмур такой же правый француз как еврей Жириновский русский националист. Типичная разводка электората.
+22
-3
+19
Ответ Дарья Новикова
Симон будь по аккуратнее, а то наговоришь что-нибудь против черепахи и вылетишь из сборной
Из Сборной Испании
+13
0
+13
а причём тут испанец симон?
+9
0
+9
Ответ внучок Бэйхайма
Ну по демократически провели выборы. Кто-то выиграл. Кто-то проиграл? Чем недоволен Мбаппе?
Недоволен что проиграл, электорат на выборы собирает.
+7
0
+7
Ответ Roman Popov
Поясните пожалуйста, в чем суть дела? Кто хороший а кто плохой
Леваки априори не могут быть хорошими. Французы просыпаются. Такие как Ле Пен и Земмур - будущее Франции и Европы. Кстати, ультраправые побеждают не только во Франции и это не может не радовать. Только Реконкиста!
+26
-19
+7
Ответ внучок Бэйхайма
Ну по демократически провели выборы. Кто-то выиграл. Кто-то проиграл? Чем недоволен Мбаппе?
Да спортс просто набрасывает как обычно.
Ну выборы... в первый раз что-ли? Ну, у людей разные мнения - бывает по-другому? Кто-то агитирует за того, кого считает нужным - ок.
+7
-1
+6
Ответ Roman Popov
Поясните пожалуйста, в чем суть дела? Кто хороший а кто плохой
Все плохие.
+7
-1
+6
Мбаппе недоволен, что сейчас его подруга запретят, можно понять.
+6
0
+6
Ответ адекват
Мбапе и его темненькие друзья боятся, что их Ле Пен заставит работать и не будет пущать во Францию лишних эмигрантов. Пособия нужно будет отрабатывать, а этого не хотят.
Ле Пен - обычная популистка, которая только на словах Лев Толстой, как и большинство правых партий. На деле у неё никакой конкретики обычно, только взывания к "коренным" французам. И уж к Мбаппе это точно не относится, тк он зарабатывает миллионы.
+5
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+5
Ответ molot p
а причём тут испанец симон?
В Испании в выборах тоже победила оппозиция.
+4
0
+4
Ответ внучок Бэйхайма
Ну по демократически провели выборы. Кто-то выиграл. Кто-то проиграл? Чем недоволен Мбаппе?
Мбапе и его темненькие друзья боятся, что их Ле Пен заставит работать и не будет пущать во Францию лишних эмигрантов. Пособия нужно будет отрабатывать, а этого не хотят.
+3
0
+3
Ответ Roman Popov
Поясните пожалуйста, в чем суть дела? Кто хороший а кто плохой
Вкратце: есть "ультраправая" Ле Пен, которая по сути чистая популистка и взывает к типа "коренным" французами, эдакий местный Трамп с лозунгами, но без реальной политики. И есть центрист-Макрон, который изначально был в чём-то правый, в чём-то левый и поддерживал богачей. А по сути, там каждые выборы - одно и то же - все партии объединяются против ультраправых и лишают тех реальной власти. В Европарламент выборы - другая история - это больше стратегический орган, он не влияет на сами страны, результаты там часто сильно отличаются от национальных выборов.
В сухом остатке это на французском называется "голосовать, зажав нос", выбирая между не очень любимым Макроном и популисткой "ультраправой" Ле Пен.
+3
0
+3
Ответ За Валенсию с 1999
Леваки априори не могут быть хорошими. Французы просыпаются. Такие как Ле Пен и Земмур - будущее Франции и Европы. Кстати, ультраправые побеждают не только во Франции и это не может не радовать. Только Реконкиста!
Ле Пен и Земмур точно не будущее Франции.
Ультраправые занимают бо́льшую нишу, но не побеждают. А в Британии так и вовсе победят лейбористы.
+7
-4
+3
Поясните пожалуйста, в чем суть дела? Кто хороший а кто плохой
+5
-3
+2
Ответ Curforia
Из Сборной Испании
время нынче такое
+2
0
+2
Ответ За Валенсию с 1999
Леваки априори не могут быть хорошими. Французы просыпаются. Такие как Ле Пен и Земмур - будущее Франции и Европы. Кстати, ультраправые побеждают не только во Франции и это не может не радовать. Только Реконкиста!
Я сейчас прочитал про этого Земмура, это просто угар)) ультраправый алжирский еврей😂 как раз такое же посмешище, как и ты
+5
-3
+2
Ответ samatzakirzyanov
В Испании в выборах тоже победила оппозиция.
а понятно. зачем о таких мелочах редакторам спорца писать
+1
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+1
Ответ samatzakirzyanov
В Германии, Франции и Испании правые побеждают, как и в десятке других стран. Все начинают понимать, к чему ведут Европу леваки.
В Италии победили правые и сформировали правительство.
В Испании леваки и правые периодически меняются местами, но Испания левацкая страна.
В Германии и Франции правые не побеждают, а занимают большую нишу и все.
+1
0
+1
Ответ Roman Popov
Поясните пожалуйста, в чем суть дела? Кто хороший а кто плохой
Суть в том, что спортсмены стали обычным инструментом пропаганды.
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Ответ Roman Popov
Поясните пожалуйста, в чем суть дела? Кто хороший а кто плохой
Это вам во Францию надо... Им лучше знать, что для них хорошо, что плохо. Выборы прошли, большинство свой выбор сделали. Значит хотят вот так. Мбаппе миллионер и многих проблем просто не знает. В отличии от обычных жителей Франции. Но все равно, что им советует. Как будто они сами не знают как им лучше
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Ответ Чебурашка от Гены
Капитан сборной Сербии Душан Тадич 🎙 «Извините, я ничего не могу говорить про Россию. Меня попросили ничего не говорить». Журналист «РБ Спорт» Денис Бутырский попросил Тадича на пресс-конференции и на видео обратиться к российским болельщикам по поводу их поддержки сборной Сербии. Но капитану сербской команды запретили давать комментарии, найдя политический контекст. 😎 @rbsportrb А тут не про политику.
Сербия стремится в Евросоюз. Уж и нажрутся западники с них кексов))
+1
0
+1
Это потому что он белый!
+1
0
+1
Капитан сборной Сербии Душан Тадич 🎙
«Извините, я ничего не могу говорить про Россию. Меня попросили ничего не говорить».

Журналист «РБ Спорт» Денис Бутырский попросил Тадича на пресс-конференции и на видео обратиться к российским болельщикам по поводу их поддержки сборной Сербии. Но капитану сербской команды запретили давать комментарии, найдя политический контекст.

😎 @rbsportrb А тут не про политику.
+2
-1
+1
Выборы- это выборы! Все публичные люди как правило задействованы заинтересованными сторонами. Мбаппе- сын иммигранта из Камеруна. Мама— иммигрантка из Алжира. Кстати, профессиональная гандболистка Файза Ламари.
Ясен пень, что Мбаппе задействовали противники партии Ле Пен.
Это и есть демократия.
Вот только если этот Мбаппе топит за Макрона, то он- «нескажукто»))))
И да, вратарю сборной Испании Симону его не понять.
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Ответ внучок Бэйхайма
Ну по демократически провели выборы. Кто-то выиграл. Кто-то проиграл? Чем недоволен Мбаппе?
МАКРОН и все
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Ответ Дарья Новикова
Симон будь по аккуратнее, а то наговоришь что-нибудь против черепахи и вылетишь из сборной
Футболист сборной Испании вылетит из-за футболиста сборной Франции? Что?
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Ответ внучок Бэйхайма
Ну по демократически провели выборы. Кто-то выиграл. Кто-то проиграл? Чем недоволен Мбаппе?
Он друган макрошки, пытается так продвигать его
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Ответ sashka.loker
"по поводу их поддержки сборной Сербии" а где эта поддержка? Где её можно увидеть и почувствовать?
В соц.сетях во первых и, наверняка, на трибунах были и наши болельщики. Он и сам знает, что Россия болеет за Сербию.
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