Директор «Балтики» о Козлове: «Три ведущих клуба сделали письменные и устные офферы. Он уйдет от нас 100%. Могут продать два клуба – мы и «Зенит»

Спортивный директор «Балтики» заявил, что Данила Козлов покинет команду.

В 10 матчах за команду в Мир полузащитник забил 2 гола и сделал 4 передачи.

«Думаю, в ближайшее время нас покинет еще один яркий игрок команды, который очень эффектно проявил себя в весенней части этого сезона – .

На футболиста уже сделали устные и письменные офферы три ведущих клуба. Есть вероятность, что он вернется обратно в « », есть и другие возможные сценарии. Но очевидно, что, имея на руках реальные или гипотетические варианты, футболист не захочет оставаться в ФНЛ и продолжать играть в нашей команде.

Его тоже можно прекрасно понять – молодой футболист, карьера только началась. Конечно же, имея такой талант и такие перспективы, никто не захочет терять год, играя в лиге, слабее РПЛ.

К сожалению, приходится констатировать, что этот футболист 100% от нас уйдет, а дальше следует самый главный вопрос – за сколько и куда. По условиям контракта футболиста могут продать два клуба – мы и «Зенит».

По сути, может быть много разных сценариев: а) он может от нас уйти в другой клуб; б) вернуться в «Зенит» и играть там; в) вернуться в «Зенит» и тот его продаст. Нет смысла сейчас рассуждать о сумме продажи и о том, куда в итоге перейдет игрок – это покажет время.

Со своей стороны я хочу пожелать Дане большого будущего в карьере, достичь высот, попасть в сборную России, играть в Европе и радовать нас своей игрой в топовом европейском клубе.

Ну, а мы будем искать других Дань Козловых и давать им путевку в большой футбол, чтобы « » ассоциировалась с клубом, который может находить талантливых ребят или давать шанс талантам, которые по каким-то причинам еще не имели шанса себя проявить, и в дальнейшем продавать их и помогать в карьере, выводя на новую орбиту», – написал спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян.