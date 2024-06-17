Директор «Балтики» о Козлове: «Три ведущих клуба сделали письменные и устные офферы. Он уйдет от нас 100%. Могут продать два клуба – мы и «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Армен Маргарян Данила Козлов 2005 Футбол

Спортивный директор «Балтики» заявил, что Данила Козлов покинет команду.

В 10 матчах за команду в Мир РПЛ полузащитник забил 2 гола и сделал 4 передачи.

«Думаю, в ближайшее время нас покинет еще один яркий игрок команды, который очень эффектно проявил себя в весенней части этого сезона – Даня Козлов.

На футболиста уже сделали устные и письменные офферы три ведущих клуба. Есть вероятность, что он вернется обратно в «Зенит», есть и другие возможные сценарии. Но очевидно, что, имея на руках реальные или гипотетические варианты, футболист не захочет оставаться в ФНЛ и продолжать играть в нашей команде.

Его тоже можно прекрасно понять – молодой футболист, карьера только началась. Конечно же, имея такой талант и такие перспективы, никто не захочет терять год, играя в лиге, слабее РПЛ.

К сожалению, приходится констатировать, что этот футболист 100% от нас уйдет, а дальше следует самый главный вопрос – за сколько и куда. По условиям контракта футболиста могут продать два клуба – мы и «Зенит».

По сути, может быть много разных сценариев: а) он может от нас уйти в другой клуб; б) вернуться в «Зенит» и играть там; в) вернуться в «Зенит» и тот его продаст. Нет смысла сейчас рассуждать о сумме продажи и о том, куда в итоге перейдет игрок – это покажет время.

Со своей стороны я хочу пожелать Дане большого будущего в карьере, достичь высот, попасть в сборную России, играть в Европе и радовать нас своей игрой в топовом европейском клубе.

Ну, а мы будем искать других Дань Козловых и давать им путевку в большой футбол, чтобы «Балтика» ассоциировалась с клубом, который может находить талантливых ребят или давать шанс талантам, которые по каким-то причинам еще не имели шанса себя проявить, и в дальнейшем продавать их и помогать в карьере, выводя на новую орбиту», – написал спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян.

7 комментариев
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Надеюсь что парня ждёт хорошая карьера .
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+3
Ждём в Ростове.
+3
-2
+1
Отличный парень , универсал, ещё и забить может.
+1
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Буду удивлëн и опечален если Козлов не будет играть за Зенит. Его уровень не ниже Вендела и Клаудиньо, но скорость выше. Зениту надо омолаживать состав.
Его уровень не ниже Вендела и Клаудиньо
***
Это серьезно сейчас?
+1
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Буду удивлëн и опечален если Козлов не будет играть за Зенит. Его уровень не ниже Вендела и Клаудиньо, но скорость выше. Зениту надо омолаживать состав.
Не ниже Вендела и Клаудиньо? Это шутка такая?)
Из пацана, я смотрю, уже суперзвезду сделали. Как бы у него самого голова не в ту сторону не пошла в 19 лет после такого облизывания со всех сторон. Ему еще доказывать и доказывать, и сейчас надо только пахать.
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Ответ Поцелуй Оздоева
Его уровень не ниже Вендела и Клаудиньо *** Это серьезно сейчас?
Ты будешь смеяться, но это серьëзно. Он уже в Балтике был лучшим в свои 19, а с хорошими партнëрами прибавит 100%.
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